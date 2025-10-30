Ft
Robbie Keane Kubatov Gábor Fradi Békéscsaba videó Ferencváros

Továbbjutott a Ferencváros, de Kubatov Gábor elárulta, mi a nap igazi jó híre (VIDEÓ)

2025. október 30. 10:27

A Magyar Kupa-siker után Keane és Kubatov is értékelt. A Ferencvárosban több fiatal játékos is bizonyíthatott.

2025. október 30. 10:27
null

A Ferencváros szerdán hazai pályán 4–0-ra legyőzte a másodosztályú Békéscsabát a Magyar Kupa aktuális fordulójában. A mérkőzés után Robbie Keane vezetőedző, valamint Kubatov Gábor klubelnök is röviden értékelt.

A Ferencvárosnak megy a kupákban – Keane azt szeretné, hogy ez a bajnokságban is így legyen
A Ferencvárosnak megy a kupákban – Keane azt szeretné, hogy ez a bajnokságban is így legyen (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA, archív)

„Továbbjutottunk a Magyar Kupában, de a nap igazi jó híre az, hogy három 21 év alatti játékosunk játszott. Kapuban a Radnóti, a zseniális Madarász és a Lisztes Krisztián is pályára lépett, úgyhogy nekem ez nagyon megdobogtatta a szívemet” – mondta a klubelnök a közösségi oldalára kitett videóban.


„Nagyon profi teljesítmény volt, nagyon jó gólokat lőttünk, összességében elégedett vagyok – idézte Robbie Keane-t a fradi.hu.Szerintem Madarász lenyűgözően szállt be, Lisztesen is látszódott, hogy az egy az egy elleni szituációkban nagyon jó volt, nyilván neki kell még egy kis idő, mert jó rég volt, hogy játszott. Radnóti is végig olyan volt, mintha már ötven meccset játszott volna. 

Úgy gondolom, hogy kupák terén nagyon is jól teljesítünk, de ugyanezt az energiát, ugyanezt a teljesítményt várom el a hétvégén is egy kemény ellenfél ellen.”

A Ferencváros következő ellenfelei

A gárda szombaton az MTK-t fogadja a bajnokságban, a jövő héten az Európa-ligában a bolgár Ludogorecet látja vendégül, majd az NB I-ben még a Kazincbarcika vendége is lesz a novemberi válogatott szünet előtt.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA, archív

