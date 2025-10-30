Továbbjutott a Ferencváros, de Kubatov Gábor elárulta, mi a nap igazi jó híre (VIDEÓ)



„Nagyon profi teljesítmény volt, nagyon jó gólokat lőttünk, összességében elégedett vagyok – idézte Robbie Keane-t a fradi.hu. – Szerintem Madarász lenyűgözően szállt be, Lisztesen is látszódott, hogy az egy az egy elleni szituációkban nagyon jó volt, nyilván neki kell még egy kis idő, mert jó rég volt, hogy játszott. Radnóti is végig olyan volt, mintha már ötven meccset játszott volna.

Úgy gondolom, hogy kupák terén nagyon is jól teljesítünk, de ugyanezt az energiát, ugyanezt a teljesítményt várom el a hétvégén is egy kemény ellenfél ellen.”