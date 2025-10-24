Ennyi esélye van most továbbjutni a Fradinak, és ennyi pénzt keresett eddig Európában

„Csak tátottam a számat” – a Fradi legendája ezt nem nézte volna ki Varga Barnabásékból
„Nem mindenki a vonatot fordítja meg. Van, aki a meccset” – üzente az osztrákoknak egy ferencvárosi szurkoló.
A Ferencváros már több mint 12.5 millió eurót keresett a nemzetközi porondon ebben az idényben, és jelenleg 93 százalék az esélye arra, hogy továbbjusson az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata 3–2-es győzelmet aratott idegenben a Salzburg felett az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A football-coefficient.eu összesítéséből kiderül, hogy a zöld-fehérek – akik a Plzennel korábban 1–1-es döntetlent játszottak, a Genket pedig 1–0-ra megverték – így
már több mint 12.5 millió eurót (közel 4.9 milliárd forintot) kerestek a nemzetközi porondon ebben az évadban.
A Fradi több pénzt gyűjtött már össze Európában a mostani idényben, mint például
A Football Meets Data eközben kiszámolta, hogy az FTC-nek a salzburgi sikerével
79-ről 93 százalékra nőtt az esélye arra, hogy továbbjutást érő helyen, vagyis az első 24-ben végezzen az Európa-liga alapszakaszában,
arra pedig 20 százalék az esélye, hogy a legjobb nyolc között zárjon, és így közvetlenül kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe.
A statisztikai oldal számításai, valamint az előző idény tapasztalatai szerint a továbbjutáshoz legalább 10 pont szükséges az Európa-ligában (a Konferencialigában tavaly elég volt 7 is, a Bajnokok Ligájában azonban 11 ponttal is esett ki csapat), ezt a Ferencváros már a következő fordulóban elérheti, amikor a Ludogorecet fogadja a Groupama Arénában. Ezt követően itthon a Rangersszel és a Panathinaikosszal, idegenben pedig a Fenerbahcéval és a Nottingham Foresttel játszanak még Varga Barnabásék.
