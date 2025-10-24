Ennyi esélye van most továbbjutni a Fradinak, és ennyi pénzt keresett eddig Európában

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata 3–2-es győzelmet aratott idegenben a Salzburg felett az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A football-coefficient.eu összesítéséből kiderül, hogy a zöld-fehérek – akik a Plzennel korábban 1–1-es döntetlent játszottak, a Genket pedig 1–0-ra megverték – így

már több mint 12.5 millió eurót (közel 4.9 milliárd forintot) kerestek a nemzetközi porondon ebben az évadban.

A Fradi több pénzt gyűjtött már össze Európában a mostani idényben, mint például