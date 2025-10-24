„Csak tátottam a számat” – a Fradi legendája ezt nem nézte volna ki Varga Barnabásékból

„Amikor kellett, küzdöttek a játékosok a végén, amikor kellett, akkor futballoztak – óriási győzelmet aratott a Ferencváros. Ennek a sikernek a bajnokságra és a Magyar Kupára is erőt kell adnia – mondta a harmadik stúdióvendég, az FTC-t játékosként és utánpótlásedzőként is szolgáló Zsivóczky Gyula, majd előretekintett a két hét múlva esedékes következő El-meccsre, a Ludogorec elleni találkozóra. – Nem szabad őket lebecsülni, de jó taktikával és ilyen hozzáállással hazai pályán mi számítunk majd esélyesnek. Nagy sanszunk van, hogy négy forduló után tíz pontunk legyen az Európa-ligában. A Ferencváros mára nemzetközi csapattá nőtte ki magát, ez egyértelmű, és az ilyen mérkőzésekkel még jobban meg tudja erősíteni a pozícióját.”

A Fradinak vasárnap a Zalaegerszeg elleni NB I-es meccsel folytatódik a szezon. Ezzel a találkozóval kapcsolatban Balogh Gábor elmondta, a Zetét „papíron agyon kell verni”, és a bajnokság is ugyanolyan fontos, mint a nemzetközi mérkőzések, ennek ellenére Robbie Keane vezetőedzőnek nehéz lesz ismét feltüzelnie a csapatot egy ilyen diadal után, mert a bajnoki mérkőzéseken „más a tét”.