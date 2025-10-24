Ft
10. 24.
péntek
UEFA Európa Liga Fradi Ferencváros RB Salzburg Bánki József FTC

„Csak tátottam a számat” – a Fradi legendája ezt nem nézte volna ki Varga Barnabásékból

2025. október 24. 05:41

A Genk elleni idegenbeli siker után Salzburgban is nyert a Fradi. A Ferencváros korábbi játékosai és szurkolói körében nagy a boldogság az újabb Európa-liga-diadalt követően.

2025. október 24. 05:41
null
Murányi Domonkos

A szünetben még egygólos hátrányban volt, de a második félidőben fordított, és végül 3–2-es győzelmet aratott a Ferencváros labdarúgócsapata a Salzburg vendégeként az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában, így továbbra is veretlen a második számú nemzetközi kupasorozat főtábláján – korábban a Viktoria Plzennel itthon 1–1-es döntetlent játszott, míg a Genket idegenben 1–0-ra megverte –, és jelenleg az előkelő hetedik helyen áll a tabellán.

Bamidele Yusuf, Ferencváros, Robbie Keane, Salzburg, Európa-liga
Robbie Keane-től jó döntés volt Bamidele Yusufot a Ferencváros kezdőcsapatába jelölni, a nigériai támadó góllal bizonyított (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

A második félidőben olyan negyedórát produkáltunk, hogy csak tátottam a számat. Szenzációs volt az a tizenöt perc

– mondta az FTC hivatalos YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna értékelőműsorában Bánki József, a klub korábbi játékosa, aki – mint az az adásban elhangzott – hol a Groupama Aréna lelátói alatt kihelyezett kivetítőkön a szurkolókkal közösen, hol a stadionban kialakított stúdióban követte nyomon a mérkőzést.

 

Kétségtelen, a zöld-fehérek a második félidő első felében kiválóan futballoztak, a három góljukat – amelyeket az első játékrészben tizenegyest hibázó Varga Barnabás, valamint Kristoffer Zachariassen és Yusuf Bamidele jegyzett – kevesebb mint tíz perc leforgása alatt szerezték (az 50. és a 58. perc között), de ha még jobb lett volna a helyzetkihasználásuk, akár további gólokat is lőhettek volna, és akkor az utolsó percekben már nem kellett volna izgulni a győzelemért.

Ki lehetett volna végezni az ellenfelet, ott voltak a ziccerek, és akkor nem kellett volna lerágnunk a körmünket. Padlóra küldhettük volna őket, öt-hat gólt is szerezhettünk volna

– értékelt Balogh Gábor „Torony”, a Ferencvárossal korábban két bajnoki címet is nyerő csatár, aki szerint az e heti Bajnokok Ligája-meccsek a legjobb példák arra, hogy a százszázalékos helyzeteket ezen a szinten ki kell használni (ennek is köszönhető az, hogy ebben a fordulóban rekordot jelentő 71 találat esett a BL-ben).



„Amikor kellett, küzdöttek a játékosok a végén, amikor kellett, akkor futballoztak – óriási győzelmet aratott a Ferencváros. Ennek a sikernek a bajnokságra és a Magyar Kupára is erőt kell adnia – mondta a harmadik stúdióvendég, az FTC-t játékosként és utánpótlásedzőként is szolgáló Zsivóczky Gyula, majd előretekintett a két hét múlva esedékes következő El-meccsre, a Ludogorec elleni találkozóra. – Nem szabad őket lebecsülni, de jó taktikával és ilyen hozzáállással hazai pályán mi számítunk majd esélyesnek. Nagy sanszunk van, hogy négy forduló után tíz pontunk legyen az Európa-ligában. A Ferencváros mára nemzetközi csapattá nőtte ki magát, ez egyértelmű, és az ilyen mérkőzésekkel még jobban meg tudja erősíteni a pozícióját.”

A Fradinak vasárnap a Zalaegerszeg elleni NB I-es meccsel folytatódik a szezon. Ezzel a találkozóval kapcsolatban Balogh Gábor elmondta, a Zetét „papíron agyon kell verni”, és a bajnokság is ugyanolyan fontos, mint a nemzetközi mérkőzések, ennek ellenére Robbie Keane vezetőedzőnek nehéz lesz ismét feltüzelnie a csapatot egy ilyen diadal után, mert a bajnoki mérkőzéseken „más a tét”.



Büszkén kommenteltek a Ferencváros szurkolói

A Ferencváros szurkolói természetesen nagyon büszkék a csapatukra a Salzburg felett aratott győzelem után, amely annak fényében különösen nagy elégedettséggel és elégtétellel töltheti el őket, hogy az együttes drukkereit szállító különvonatot nem engedték át a határon, így körülbelül 500 társuknak a meccs előtt nem sokkal vissza kellett fordulnia Hegyeshalomról.

  • „Nem mindenki a vonatot fordítja meg. Van, aki a meccset” – üzent egy szurkoló Ausztriába a zöld-fehérek Facebook-oldalán.
  • „Ez a szezon eddigi legjobb meccse volt” – kommentelte egy másik. 
  • „Nem vagyok fradista, de gratulálok! Megérdemlik a sógorok! Emlékszem, a sorsolás után azt mondták, a Fradi ellen sima három pont” – írta egy harmadik. 
  • „Ezzel le is morzsolódik a rosszakarók 99 százaléka, akik maximum négy-hat pontot jósoltak a csapatnak az egész sorozatban” – hívta fel rá a figyelmet egy negyedik drukker, hogy a Fradi már most hét pontot gyűjtött az Európa-liga jelenlegi kiírásában.

Az FTC-re itthon a Ludogorec (november 6.), a Rangers (december 11.) és a Panathinaikosz (január 22.), míg idegenben a Fenerbahce (november 27.) és a Nottingham Forest (január 29.) elleni mérkőzés vár még az El alapszakaszában.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

RB Salzburg–FTC 2–3 – a mérkőzés rövid összefoglalója

