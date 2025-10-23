RB Salzburg–FTC: „Ezért kapom a fizetésem!” – Robbie Keane az ausztriai diadal után sem szállt el

RB Salzburg–FTC: Dibusz Dénes szerint az ausztriai körülmények miatt több játékos is görcsölt a pályán
„A győzelmünk miatt még fájóbb, hogy többszáz fradistától elvették ezt az élményt.”
A Ferencváros remek győzelmet aratott Ausztriában: 3–2-re nyert az Európa-liga 3. fordulójában. Az RB Salzburg–FTC után így értékelt Robbie Keane vezetőedző a sajtótájékoztatón.
A Ferencváros hátrányból fordítva nyert 3–2-re Ausztriában az Európa-liga 3. fordulójában. Az RB Salzburg–FTC után Robbie Keane vezetőedző elárulta: tudta előre, hogy ez a meccs arról a Kristoffer Zachariassenről szólhat, aki a Fradi második gólját szerezte – és aki már két hónapja nem volt kezdő a csapatban.
Ezt is ajánljuk a témában
„A győzelmünk miatt még fájóbb, hogy többszáz fradistától elvették ezt az élményt.”
„Egész héten mondtam a srácoknak, hogy ez lesz Zachi mérkőzése, mert ez a fajta pressing fekszik neki” – kezdte az ír tréner a találkozó utáni sajtótájékoztatón. – Néha az edzőknek bejönnek az ilyen dolgok. Összességében az egész csapat teljesítményét ki lehet emelni. A taktikán nem igazán kellett változtatni amiatt, hogy Tóth Alex kiesésével Zachi vette át a helyét. Egész héten láttam, hogy mennyire jól mennek Zachinak a 16-oson belüli befutásai.
Ezért kapom a fizetésem edzőként, hogy ezeket a gyenge pontjait megtaláljam az ellenfélnek. Tudtam jól, hogy ki fognak nyílni ezen a területen, és ebből két gólt is szereztünk.”
Arra a kérdésre, hogy mi hangzott el az öltözőben a szünetben, hogy a Fradi a második félidőben negyedóra alatt három gólt szerzett, tréfásan reagált.
Földbe döngöltem a játékosokat! Nem, igazából teljesen nyugodt voltam a szünetben, Varga Barnabásnak is azt mondtam, felejtse el, hogy kihagyta a büntetőt.
Tudtam, hogy előbb-utóbb helyzeteket fogunk kialakítani, azt mondtam a srácoknak, csak így tovább.”
És ez bejött, hiszen az 50. és az 58. perc között három gólt is szerzett a Ferencváros, így 3 forduló után veretlenül, 7 ponttal áll az El főtábláján.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt