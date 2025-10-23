RB Salzburg–FTC: „Ezért kapom a fizetésem!” – Robbie Keane az ausztriai diadal után sem szállt el

RB Salzburg–FTC: mi volt a szünetben?

Arra a kérdésre, hogy mi hangzott el az öltözőben a szünetben, hogy a Fradi a második félidőben negyedóra alatt három gólt szerzett, tréfásan reagált.

Földbe döngöltem a játékosokat! Nem, igazából teljesen nyugodt voltam a szünetben, Varga Barnabásnak is azt mondtam, felejtse el, hogy kihagyta a büntetőt.

Tudtam, hogy előbb-utóbb helyzeteket fogunk kialakítani, azt mondtam a srácoknak, csak így tovább.”

És ez bejött, hiszen az 50. és az 58. perc között három gólt is szerzett a Ferencváros, így 3 forduló után veretlenül, 7 ponttal áll az El főtábláján.