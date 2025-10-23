Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
salzburg Robbie Keane Ferencváros

RB Salzburg–FTC: „Ezért kapom a fizetésem!” – Robbie Keane az ausztriai diadal után sem szállt el

2025. október 23. 22:19

A Ferencváros remek győzelmet aratott Ausztriában: 3–2-re nyert az Európa-liga 3. fordulójában. Az RB Salzburg–FTC után így értékelt Robbie Keane vezetőedző a sajtótájékoztatón.

2025. október 23. 22:19
null

A Ferencváros hátrányból fordítva nyert 3–2-re Ausztriában az Európa-liga 3. fordulójában. Az RB Salzburg–FTC után Robbie Keane vezetőedző elárulta: tudta előre, hogy ez a meccs arról a Kristoffer Zachariassenről szólhat, aki a Fradi második gólját szerezte – és aki már két hónapja nem volt kezdő a csapatban.

RB Salzburg–FTC
RB Salzburg–FTC: Keane tudta, hogy ez Zachariassen meccse lesz. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

„Egész héten mondtam a srácoknak, hogy ez lesz Zachi mérkőzése, mert ez a fajta pressing fekszik neki” – kezdte az ír tréner a találkozó utáni sajtótájékoztatón. – Néha az edzőknek bejönnek az ilyen dolgok. Összességében az egész csapat teljesítményét ki lehet emelni. A taktikán nem igazán kellett változtatni amiatt, hogy Tóth Alex kiesésével Zachi vette át a helyét. Egész héten láttam, hogy mennyire jól mennek Zachinak a 16-oson belüli befutásai. 

Ezért kapom a fizetésem edzőként, hogy ezeket a gyenge pontjait megtaláljam az ellenfélnek. Tudtam jól, hogy ki fognak nyílni ezen a területen, és ebből két gólt is szereztünk.”

RB Salzburg–FTC: mi volt a szünetben?

Arra a kérdésre, hogy mi hangzott el az öltözőben a szünetben, hogy a Fradi a második félidőben negyedóra alatt három gólt szerzett, tréfásan reagált.

Földbe döngöltem a játékosokat! Nem, igazából teljesen nyugodt voltam a szünetben, Varga Barnabásnak is azt mondtam, felejtse el, hogy kihagyta a büntetőt.

Tudtam, hogy előbb-utóbb helyzeteket fogunk kialakítani, azt mondtam a srácoknak, csak így tovább.”

És ez bejött, hiszen az 50. és az 58. perc között három gólt is szerzett a Ferencváros, így 3 forduló után veretlenül, 7 ponttal áll az El főtábláján.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nakatomi
2025. október 24. 00:23
Az ír edző hónapok óta nem játszatja Zachariassent. Aki pedig évek óta a Fradi erőssége volt. Most, hogy egy sérülés miatt kénytelen volt beállítani, és a játékos megragadva a lehetőséget, kiválóan játszot, Most azzal fényezi magát, hogy ő tudta előre, hogy ilyen kiváló játékosról van szó, hiszen ő azért kapja a fizetését, hogy ezt tudja.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 23. 22:32
A RB az nem a regi Austria Salzburg ? Azonos suly csoprt: LASK,Rapid Wien,FTC, Sparta Praha,Slavia P.Zeljeznyicar Sarajevo,...
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 23. 22:26
Naaa...naaa...naaaa... ! Es ist GUT !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!