Robbie Keane Tóth Alex Varga Barnabás Ferencváros

FTC–Ludogorec: itt a magyarázat – ezért maradtak ki a magyar válogatott alapemberei a Fradi kezdőjéből

2025. november 06. 21:31

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane elárulta, miért maradt ki csapata kezdőjéből Varga Barnabás és Tóth Alex. Az ír szakember erről közvetlenül az FTC–Ludogorec elleni Európa-liga meccs előtt beszélt.

2025. november 06. 21:31
null
Nagy-Pál Tamás

Sokan meglepődtünk az FTC–Ludogorec magyar kezdőcsapatán, hiszen Robbie Keane vezetőedző a padra ültette Tóth Alexet és Varga Barnabást, akik nemcsak a Fradiban, de a magyar válogatottban is alapembernek számítanak. Az ír szakember közvetlenül a találkozó előtt az M4 Sport kamerája előtt árulta el, miért nem került be Európa egyik legjobb gólszerzője és csapata egyik legmegbízhatóbb középpályása az Európa-liga találkozó kezdőcsapatába.

FTC–Ludogorec
FTC–Ludogorec: Tóth és Varga nem vonult ki Dibuszékkal a pályára. Fotó: MTI/Purger Tamás

FTC–Ludogorec: ezért nincs Tóth és Varga a kezdőben

Alex jónéhány napja sérült volt már, Barni pedig lágyéksérülést szenvedett, úgyhogy nem akartuk kockáztatni, ezért a padon kezd. Ha szükség van rá, de remélhetőleg nem lesz, akkor fél órát nyilván tud játszani. Az elmúlt három napban viszont fájt nagyon a lágyéka”

– árulta el Robbie Keane.

Őszintén bízunk benne, hogy valóban nem nagy a baj, hiszen mindketten alapemberei a válogatottnak is, ahonnan Tóth Balázs már kidőlt egy súlyosabb sérülés miatt. Az Ferencváros–Ludogorec mérkőzést élő közvetítését ITT követheti.

Ezt is ajánljuk a témában

 

