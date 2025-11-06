FTC–Ludogorec: vaskos meglepetés, a válogatott két alapembere is hiányzik a Fradi kezdőcsapatából

Régi ismerőst fogadott a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A bolgár Ludogorec látogatott a Groupama Arénába, amely nyáron a BL-selejtezőben már megégett a zöld-fehér katlanban,

augusztusban úgy győztek 3–0-ra Varga Barnabásék, hogy minden gólt és gólpasszt a magyar válogatott kerettagjai szereztek.

A 2019–2020-as szezonban is „dupláztak”, a BL-selejtezőben akkor oda-vissza nyert a Fradi, majd az El-ben szintén farkasszemet nézett egymással a két csapat, a csoportkörben egy vereség és egy döntetlen került a magyar együttes statisztikájába.