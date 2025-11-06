Ft
európa-liga Fradi Ludogorec Ferencváros

FTC–Ludogorec: vaskos meglepetés, a válogatott két alapembere is hiányzik a Fradi kezdőcsapatából

2025. november 06. 19:48

A magyar bajnok újabb győzelemre készül hazai pályán a Ludogorec ellen.

2025. november 06. 19:48
null

Régi ismerőst fogadott a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A bolgár Ludogorec látogatott a Groupama Arénába, amely nyáron a BL-selejtezőben már megégett a zöld-fehér katlanban,

augusztusban úgy győztek 3–0-ra Varga Barnabásék, hogy minden gólt és gólpasszt a magyar válogatott kerettagjai szereztek.

A 2019–2020-as szezonban is „dupláztak”, a BL-selejtezőben akkor oda-vissza nyert a Fradi, majd az El-ben szintén farkasszemet nézett egymással a két csapat, a csoportkörben egy vereség és egy döntetlen került a magyar együttes statisztikájába.

Ezúttal a Ferencváros várhatta jobb formában a mérkőzést, Robbie Keane csapata két győzelemmel és egy döntetlennel hét pontot gyűjtött eddig a sorozatban, a bravúros hetedik helyen állt, míg a bolgárok túl egy edzőváltáson, egy győzelemmel és két vereséggel csak a tabella 26. helyén tanyáztak.

Robbie Keane a találkozó előtt elárulta, hogy a magyar válogatott két alapembere, Tóth Alex és Varga Barnabás egyaránt sérülés miatt maradt ki a kezdőcsapatból.

A Ferencváros kezdőcsapata:

A kezdők:

Fotó: uefa.com/uefaeuropaleague

Hagyományos zöld-fehér csíkos szerelésében lépett pályára a Ferencváros, a vendégek pedig sötét mezükben játszottak. A találkozót a vendégek kezdték az iraki származású svéd Mohammed Al-Hakim játékvezető sípszavára.

Az első nagy lehetőség a vendégek előtt adódott, Marcus 11 méterről durrantott mellé, ez azonban ébresztőt jelentett a Fradinak, amely a folytatásban egymás után lőtte a szögleteket. Tíz percnyi játékot követően kapuja elé szorult a bolgár együttes, komoly helyzetekben azonban nem nyilvánult meg a magyar fölény.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

hernadvolgyi-2
2025. november 06. 20:58
Hajrá Fradi!
Válasz erre
0
0
ricsi1975
2025. november 06. 20:08
Most tényleg a két legjobb játekost hagyja ki a kezdőből az edző? Vargát meg Tóth Alexet? Ez nehezen magyarázható.
Válasz erre
0
0
