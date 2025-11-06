FTC–Ludogorec: vaskos meglepetés, a válogatott két alapembere is hiányzik a Fradi kezdőcsapatából

Ez kell egy jó Varga Barnabáshoz – szerénységre int a Fradi csapatkapitánya
Nem becsülik le a Ludogorecet.
A magyar bajnok újabb győzelemre készül hazai pályán a Ludogorec ellen.
Régi ismerőst fogadott a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A bolgár Ludogorec látogatott a Groupama Arénába, amely nyáron a BL-selejtezőben már megégett a zöld-fehér katlanban,
augusztusban úgy győztek 3–0-ra Varga Barnabásék, hogy minden gólt és gólpasszt a magyar válogatott kerettagjai szereztek.
A 2019–2020-as szezonban is „dupláztak”, a BL-selejtezőben akkor oda-vissza nyert a Fradi, majd az El-ben szintén farkasszemet nézett egymással a két csapat, a csoportkörben egy vereség és egy döntetlen került a magyar együttes statisztikájába.
Ezúttal a Ferencváros várhatta jobb formában a mérkőzést, Robbie Keane csapata két győzelemmel és egy döntetlennel hét pontot gyűjtött eddig a sorozatban, a bravúros hetedik helyen állt, míg a bolgárok túl egy edzőváltáson, egy győzelemmel és két vereséggel csak a tabella 26. helyén tanyáztak.
Robbie Keane a találkozó előtt elárulta, hogy a magyar válogatott két alapembere, Tóth Alex és Varga Barnabás egyaránt sérülés miatt maradt ki a kezdőcsapatból.
A játékvezetőről jó emlékeik lehetnek a zöld-fehéreknek.
Hagyományos zöld-fehér csíkos szerelésében lépett pályára a Ferencváros, a vendégek pedig sötét mezükben játszottak. A találkozót a vendégek kezdték az iraki származású svéd Mohammed Al-Hakim játékvezető sípszavára.
Az első nagy lehetőség a vendégek előtt adódott, Marcus 11 méterről durrantott mellé, ez azonban ébresztőt jelentett a Fradinak, amely a folytatásban egymás után lőtte a szögleteket. Tíz percnyi játékot követően kapuja elé szorult a bolgár együttes, komoly helyzetekben azonban nem nyilvánult meg a magyar fölény.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert