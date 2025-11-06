Facebookon posztolt a hibáiról az FTC–Ludogorec iraki származású svéd bírója

Veszélyes lehet a Fradira nézve, ha az edző meg akarja tartani az állását – Robbie Keane készen áll
Mindenki meg akarja mutatni magát.
A csütörtök esti Ferencváros–Ludogorec mérkőzés játékvezetője, Mohammed Al-Hakim korábban elindított egy Facebook-oldalt, amelyen a saját teljesítményét értékelte.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja a második számú nemzetközi kupasorozat, az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A mérkőzést az iraki származású svéd Mohammed Al-Hakim vezeti, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy létrehozott egy Facebook-oldalt, amelyen nyíltan elismerte egy-egy meccsen elkövetett hibáit. Egy AIK–Norrköping svéd bajnoki után például ezt írta:
Tizenegyest kellett volna ítélnem egy vitatott szituáció után, pont. Ezt mára már mindenki látta, én is visszanéztem az esetet, több szemszögből láttam, és tudom, hozhattam volna jobb döntést. Azért osztom meg ezt veletek, mert én is tanulni szeretnék ezekből a hibákból
– idézi a csakfoci.hu a 40 éves játékvezető akkori bejegyzését. Az oldal ma már nem elérhető.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki meg akarja mutatni magát.
Al-Hakim egyébként vezetett már meccset a Fradinak az El-ben:
tavaly ősszel, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ő fújta a sípot a Dinamo Kijev elleni hamburgi találkozón,
amelyet a zöld-fehérek 4–0-ra megnyertek, sőt a 17. percben a videobíró (VAR) közreműködésével kiállította az ukránok egyik játékosát.
Dinamo Kijev–Ferencváros 0–4 (2024. november 7.)
A csütörtök esti mérkőzés 21 órakor kezdődik. Ha a Ferencváros nyer, akkor négy forduló után tíz pontja lenne az Európa-ligában.
Nyitókép: FRANK MOLTER / AFP