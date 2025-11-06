Ft
UEFA Európa Liga Fradi Ludogorec Ferencváros játékvezetés FTC

Facebookon posztolt a hibáiról az FTC–Ludogorec iraki származású svéd bírója

2025. november 06. 08:37

A csütörtök esti Ferencváros–Ludogorec mérkőzés játékvezetője, Mohammed Al-Hakim korábban elindított egy Facebook-oldalt, amelyen a saját teljesítményét értékelte.

2025. november 06. 08:37
null

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja a második számú nemzetközi kupasorozat, az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A mérkőzést az iraki származású svéd Mohammed Al-Hakim vezeti, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy létrehozott egy Facebook-oldalt, amelyen nyíltan elismerte egy-egy meccsen elkövetett hibáit. Egy AIK–Norrköping svéd bajnoki után például ezt írta:

Tizenegyest kellett volna ítélnem egy vitatott szituáció után, pont. Ezt mára már mindenki látta, én is visszanéztem az esetet, több szemszögből láttam, és tudom, hozhattam volna jobb döntést. Azért osztom meg ezt veletek, mert én is tanulni szeretnék ezekből a hibákból

– idézi a csakfoci.hu a 40 éves játékvezető akkori bejegyzését. Az oldal ma már nem elérhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Al-Hakim egyébként vezetett már meccset a Fradinak az El-ben: 

tavaly ősszel, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ő fújta a sípot a Dinamo Kijev elleni hamburgi találkozón,

amelyet a zöld-fehérek 4–0-ra megnyertek, sőt a 17. percben a videobíró (VAR) közreműködésével kiállította az ukránok egyik játékosát.

Dinamo Kijev–Ferencváros 0–4 (2024. november 7.)

 

A csütörtök esti mérkőzés 21 órakor kezdődik. Ha a Ferencváros nyer, akkor négy forduló után tíz pontja lenne az Európa-ligában.

Nyitókép: FRANK MOLTER / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 06. 10:01
Reméljük most nem téved a bolgárok javára......
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. november 06. 09:08
Yala: "majd az ő ükonukája esetleg iraki származású lesz" optimista vagy valószínűbb forgatókönyv, hogy az ükonokája idején élnek majd még svéd származású bennszülöttek Svédisztán néhány skanzenjében
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2025. november 06. 08:54
Iraki svéd. Multikulti? :D
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2025. november 06. 08:52
a cikk címe tévedés a csávó iraki, ott született és ott töltötte a gyerekkorát most Svédországban él majd az ő ükonukája esetleg iraki származású lesz ha Svédországba költöznék, akkor én se lennék magyar származású svéd
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!