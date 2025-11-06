Facebookon posztolt a hibáiról az FTC–Ludogorec iraki származású svéd bírója

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja a második számú nemzetközi kupasorozat, az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A mérkőzést az iraki származású svéd Mohammed Al-Hakim vezeti, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy létrehozott egy Facebook-oldalt, amelyen nyíltan elismerte egy-egy meccsen elkövetett hibáit. Egy AIK–Norrköping svéd bajnoki után például ezt írta:

Tizenegyest kellett volna ítélnem egy vitatott szituáció után, pont. Ezt mára már mindenki látta, én is visszanéztem az esetet, több szemszögből láttam, és tudom, hozhattam volna jobb döntést. Azért osztom meg ezt veletek, mert én is tanulni szeretnék ezekből a hibákból

– idézi a csakfoci.hu a 40 éves játékvezető akkori bejegyzését. Az oldal ma már nem elérhető.