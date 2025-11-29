Ft
fizetés Manfred Weber Európai Néppárt EPP

Manfred Weber teljes titokban megemelte saját fizetését, közben mások bérét csökkentette

2025. november 29. 08:35

A magyargyűlölő politikus idén nyáron csendben megemelte saját néppárti fizetését, így már közel évi 330 ezer eurót keres – miközben több munkatársát éppenséggel bércsökkentéssel sújtották.

2025. november 29. 08:35
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) és annak európai parlamenti frakciójának vezetője a nyár folyamán csendben megemelte saját fizetését – derült ki egy dokumentumból, amelyre az Euractiv bukkant rá. 

A bajor politikus hosszú ideje két fizetést vesz fel: egyet az EPP elnökeként, egy másikat európai parlamenti képviselőként. Most az előbbit emelte meg 17 százalékkal, így már évi 197 832 eurót kap a párttól, miközben EP-tagként további mintegy 132 000 euró üti a markát. 

Weber teljes éves jövedelme így közel 330 000 euróra rúg – túlnyomórészt európai adófizetői pénzből.

 

A fizetésemelést Weber kabinetfőnöke, Tom Vandenkindelaere inflációs indokokkal magyarázta, mondván: az emelés a belga bérindexálásra „reflektál”. 

Csakhogy ez a kötelezettség csak a munkavállalókra vonatkozik, politikai tisztségviselőkre – mint amilyen az EPP elnöke – nem. 

Vagyis Weber fizetésének megemelése nem jogi kényszer, hanem politikai döntés volt. Ráadásul az EPP 2023-ban, amikor az indexálás kiugróan magas, 11 százalékos lett volna, még kifejezetten úgy döntött, hogy nem nyúl Weber béréhez.

A döntést idén júniusban, közvetlenül Weber újraválasztása után hozta meg a párt politikai gyűlése. A jegyzőkönyv szerint a vezetők egyhangúlag támogatták, hogy a következő években a fizetés „ne emelkedjen, csak indexálással módosuljon” – 

Közben a háttérben komoly feszültség alakult ki: 

több EPP-alkalmazottat lefokozással és bércsökkentéssel szembesítettek, sőt egy forrás szerint a tavalyi valenciai kongresszus után többeket alacsonyabb pozícióba kényszerítettek, míg másokat politikai kapcsolataiknak köszönhetően előléptettek.

Érdekesség, hogy Weber a frissen kinevezett főtitkárnak, Dolors Montserratnak is felajánlott egy második fizetést, ám ő visszautasította ezt. Miután az Euractiv nyilvánosságra hozta a párt fizetési ügyeit, Montserrat frissítette pénzügyi nyilatkozatát: eszerint utazási költségtérítést és napi 350 eurós juttatást kap majd azokon a napokon, amikor nem veszi fel az EP-ben járó napidíjat.

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / AFP

