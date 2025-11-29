Manfred Weber teljes titokban megemelte saját fizetését, közben mások bérét csökkentette

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) és annak európai parlamenti frakciójának vezetője a nyár folyamán csendben megemelte saját fizetését – derült ki egy dokumentumból, amelyre az Euractiv bukkant rá.

A bajor politikus hosszú ideje két fizetést vesz fel: egyet az EPP elnökeként, egy másikat európai parlamenti képviselőként. Most az előbbit emelte meg 17 százalékkal, így már évi 197 832 eurót kap a párttól, miközben EP-tagként további mintegy 132 000 euró üti a markát.