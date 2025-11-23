Félelmetes tervvel állt elő Weber: katonai szövetséggé alakítaná át az EU-t

Véget ért a genfi csúcs: Ukrajna óriási lépést tett a béke felé – Trump elérte amit akart
Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.
Az Európai Néppárt vezetője szerint Európa már nem hagyatkozhat az Egyesült Államokra.
Az Európai Unió európai katonai szövetséggé alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.
Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra”
– hangoztatta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy „történelmi pillanatokat élünk” jelenleg. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem „mindannyiunk biztonságáról”.
A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – fűzte hozzá.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: OSE JORDAN / AFP
