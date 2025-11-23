Ft
háború béketerv Manfred Weber EU Európai Unió Európai Néppárt Egyesült Államok

Félelmetes tervvel állt elő Weber: katonai szövetséggé alakítaná át az EU-t

2025. november 23. 19:34

Az Európai Néppárt vezetője szerint Európa már nem hagyatkozhat az Egyesült Államokra.

2025. november 23. 19:34
null

Az Európai Unió európai katonai szövetséggé alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.

Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra” 

– hangoztatta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy „történelmi pillanatokat élünk” jelenleg. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem „mindannyiunk biztonságáról”.

Ezt is ajánljuk a témában

A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – fűzte hozzá.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: OSE JORDAN / AFP

***

cint04
2025. november 24. 00:38
ez az ember nyilvánvalóan megőrült dilházba vele.. egyébként olyan nincs hogy még egyszer ezekkel a germánokkal akármilyen háborúba. Nincs több területünk. Mennek maguk ahova akarnak.
figyelő4322
2025. november 24. 00:23
kbs-real 2025. november 23. 15:33 "A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni." Persze a német politikusok ezt inkább úgy értik, hogy 'nem lenne szabad' rákényszeríteni a kijevi vezetést. Pedig lehetne, ha Trump és Putyin begorombulnának. És az lenne a legjobb mindenkinek! Ha a háború folytatódik, Ukrajna és az ukrán nép lesz a legnagyobb vesztes! Persze (hála az Uschi meg a Manfred csicskáknak), Európa is a vesztes oldalon lenne... Az az egyik baj, hogy Ukrajna vezetői egyáltalán nem a rájuk bízott ország érdekében ügyködnek... Őket nem azzal bízták meg a (valódi) gazdáik.
Emzeperix
2025. november 23. 23:48
Hát persze. Most. Nem akkor amikor a usa baloldala belesodort a haborúba minket és szándékosan kivéreztette Európát. Hanem most amikor az amcsik éppen most akarják az ukikat és az eut megmenteni az öngyilkosságtól. Nekünk van ilyenünk. Szabó Bálint aki beleugrott a Dunába. A rendőrök odadobták neki a mentőövet, de eldobta magától. Majd belefulladt a Dunába. A rendőrök kimentették, újraélesztették. De a hülyéje másnap újra ott tüntetett a diktatúra ellen. Na hát most az eu szabóbálintot játszik.
Bodzay
2025. november 23. 23:37
A német politikai osztály mélyrepülésének éveit éljük. Háborúval a háttérben kiszuperált politikusok az Unió szervezetét felhasználva építik 2.0-ás karrierjüket, miután otthon kikoptak. Ez a nyilatkozat is a realitások teljes mellőzését tükrözi.
