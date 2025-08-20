Ma is ugyanolyan aktív az első magyar űrhajósunk, pedig majdnem fél évszázada hódította meg a kozmoszt

„A végtelenbe és tovább” – a legrangosabb kitüntetéssel ismerték el kutatóűrhajósaink teljesítményét (VIDEÓ)
Sulyok Tamás köztársasági elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Farkas Bertalan és Kapu Tibor a magyarság szívébe is beírták a nevüket.
Farkas Bertalan 1980-ban hét napot töltött a világűrben.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, idén Farkas Bertalannak és a nemrég az űrutazásáról hazatérő Kapu Tibornak adományozta hazánk legrangosabb elismerését, a Szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Az államfő a kitüntetések átadása előtt úgy fogalmazott: a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok nagyrabecsülése.
Ezt is ajánljuk a témában
Sulyok Tamás köztársasági elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Farkas Bertalan és Kapu Tibor a magyarság szívébe is beírták a nevüket.
Ahogy a méltatásban elhangzott, a kitüntetéssel az idei évben a magyar űrhajózás két kiválósága felé fejezték ki, mert teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket.
A most 76 éves Farkas Bertalan 1969-ben végzett a szolnoki Kilián György Repülőműszaki Főiskolán, majd ezek után a Krasznodari Repülőtiszti Főiskola hallgatója lett.
Az iskola elvégzése után nyolc éven keresztül a 47. harcászati repülőezrednél szolgált Pápán, ahol első osztályú vadászpilóta lett.
A szocialista országok közös űrkutatási programja, az Interkozmosz keretében az 1970-es évek második felében vált lehetővé, hogy a szovjet Szojuz űrhajókon a tagországok egy-egy képviselője is részt vehessen egy űrutazásban. Farkas Bertalan 1978-ban jelentkezett űrhajósnak, és még abban az évben megkezdte a kétéves kiképzést, majd
1980-ban első magyar űrhajósként kijutott a világűrbe.
Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult az űrutazára a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén.
Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut–6 űrállomással, majd a többnapos, többek között orvosbiológiai és fizikai kísérleteket és megfigyeléseket tartalmazó program teljesítése után június 3-án tértek vissza a Földre. Az első magyar űrhajós összesen 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy többéves folyamat az Axiom-4 küldetés lezárásával most a végéhez ért, de Kapu Tibornak és a HUNOR-csapatának köszönhetően Magyarország ismét felkerült a nemzetközi űrkutatás térképére. Így a jövőben újabb nagy előrelépések és kalandok várhatók e téren.
Farkas Bertalant sikeres visszatérése után hatalmas díszünnepség fogadta Budapesten, megkapta a Magyar Népköztársaság Hőse és a Magyar Népköztársaság Űrhajósa kitüntetéseket.
Az első magyar űrhajós 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közlekedésmérnöki szerzett diplomát és a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanács kutatócsoportjának munkatársa, mérnök ezredes lett.
1995-től dandártábornok majd 1996-ban légügyi attasé lett az Egyesült Államokban, majd egy évvel később nyugállományba vonult.
Ezután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara) kutatómérnökként katonai környezetvédelemmel foglalkozott, és
tanácsadóként segítette a HUNOR Magyar Űrhajós Programot.
Farkas Bertalan az évek alatt rengeteg előadást és beszámolót tartott utazásáról. 2019-ben Hazáért Érdemjellel tüntették ki, valamint a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben részesült.
Nyitókép: Farkas Bertalan az űrutazásról hazatérő Kapu Tiborral (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka)