Ma is ugyanolyan aktív az első magyar űrhajósunk, pedig majdnem fél évszázada hódította meg a kozmoszt

Ahogy a méltatásban elhangzott, a kitüntetéssel az idei évben a magyar űrhajózás két kiválósága felé fejezték ki, mert teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket.

A most 76 éves Farkas Bertalan 1969-ben végzett a szolnoki Kilián György Repülőműszaki Főiskolán, majd ezek után a Krasznodari Repülőtiszti Főiskola hallgatója lett.

Az iskola elvégzése után nyolc éven keresztül a 47. harcászati repülőezrednél szolgált Pápán, ahol első osztályú vadászpilóta lett.

A szocialista országok közös űrkutatási programja, az Interkozmosz keretében az 1970-es évek második felében vált lehetővé, hogy a szovjet Szojuz űrhajókon a tagországok egy-egy képviselője is részt vehessen egy űrutazásban. Farkas Bertalan 1978-ban jelentkezett űrhajósnak, és még abban az évben megkezdte a kétéves kiképzést, majd

1980-ban első magyar űrhajósként kijutott a világűrbe.

Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult az űrutazára a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén.

Az első magyar űrhajóst mindenhol lelkes tömeg fogadta, hazatérés után. Forrás: Fortepan/Szalay Béla

Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut–6 űrállomással, majd a többnapos, többek között orvosbiológiai és fizikai kísérleteket és megfigyeléseket tartalmazó program teljesítése után június 3-án tértek vissza a Földre. Az első magyar űrhajós összesen 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban.