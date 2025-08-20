Ft
szerda
űrhajós Kapu Tibor űrutazás kitüntetés Farkas Bertalan

Ma is ugyanolyan aktív az első magyar űrhajósunk, pedig majdnem fél évszázada hódította meg a kozmoszt

2025. augusztus 20. 19:48

Farkas Bertalan 1980-ban hét napot töltött a világűrben.

2025. augusztus 20. 19:48
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, idén Farkas Bertalannak és a nemrég az űrutazásáról hazatérő Kapu Tibornak adományozta hazánk legrangosabb elismerését, a Szent István Rend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnök. 

Az államfő a kitüntetések átadása előtt úgy fogalmazott: a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok nagyrabecsülése. 

Ahogy a méltatásban elhangzott, a kitüntetéssel az idei évben a magyar űrhajózás két kiválósága felé fejezték ki, mert teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket.

A most 76 éves Farkas Bertalan 1969-ben végzett a szolnoki Kilián György Repülőműszaki Főiskolán, majd ezek után a Krasznodari Repülőtiszti Főiskola hallgatója lett. 

Az iskola elvégzése után nyolc éven keresztül a 47. harcászati repülőezrednél szolgált Pápán, ahol első osztályú vadászpilóta lett.

A szocialista országok közös űrkutatási programja, az Interkozmosz keretében az 1970-es évek második felében vált lehetővé, hogy a szovjet Szojuz űrhajókon a tagországok egy-egy képviselője is részt vehessen egy űrutazásban. Farkas Bertalan 1978-ban jelentkezett űrhajósnak, és még abban az évben megkezdte a kétéves kiképzést, majd

1980-ban első magyar űrhajósként kijutott a világűrbe.

Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult az űrutazára a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén.

Az első magyar űrhajóst mindenhol lelkes tömeg fogadta, hazatérés után. Forrás: Fortepan/Szalay Béla

Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut–6 űrállomással, majd a többnapos, többek között orvosbiológiai és fizikai kísérleteket és megfigyeléseket tartalmazó program teljesítése után június 3-án tértek vissza a Földre. Az első magyar űrhajós összesen 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban. 

Farkas Bertalant sikeres visszatérése után hatalmas díszünnepség fogadta Budapesten, megkapta a Magyar Népköztársaság Hőse és a Magyar Népköztársaság Űrhajósa kitüntetéseket. 

Az első magyar űrhajós 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közlekedésmérnöki szerzett diplomát és a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanács kutatócsoportjának munkatársa, mérnök ezredes lett.

1995-től dandártábornok majd 1996-ban légügyi attasé lett az Egyesült Államokban, majd egy évvel később nyugállományba vonult.

Ezután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara) kutatómérnökként katonai környezetvédelemmel foglalkozott, és

 tanácsadóként segítette a HUNOR Magyar Űrhajós Programot.

Farkas Bertalan az évek alatt rengeteg előadást és beszámolót tartott utazásáról. 2019-ben Hazáért Érdemjellel tüntették ki, valamint a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben részesült.

Nyitókép: Farkas Bertalan az űrutazásról hazatérő Kapu Tiborral (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka)

