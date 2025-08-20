Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kapu Tibor ünnep tudománytörténet Sulyok Tamás Szent István Rend űrkutatás Farkas Bertalan beszéd

„A végtelenbe és tovább” – a legrangosabb kitüntetéssel ismerték el kutatóűrhajósaink teljesítményét (VIDEÓ)

2025. augusztus 20. 12:06

Sulyok Tamás köztársasági elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Farkas Bertalan és Kapu Tibor a magyarság szívébe is beírták a nevüket.

2025. augusztus 20. 12:06
null

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a köztársasági elnök, Sulyok Tamás idén is átadta ünnepélyes keretek között a Sándor-palotában a Szent István Rend kitüntetéseket. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök és Áder János korábbi államfő is.

Sulyok Tamás a kitüntetések átadása előtt kiemelte, hogy a mai nap kitüntetettjeinek „fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok nagyrabecsülése”

Elhangzott, hogy a magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legnagyobb kitüntetéseként adják át. Az idei évben a magyar űrhajózás két kiválósága felé fejezték ki, hogy 

teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket”.

Az államfő ezután a nemzet nevében mondott köszönetet Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak, hogy küldetéseik által hazánk felkerült a nemzetközi űrkutatás térképére. „Közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit. (...) Fáradozásukkal nemcsak az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik” – húzta alá Sulyok Tamás.

Az ünnepélyes átadó pillanatait alább nézheti vissza:

Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2025. augusztus 20. 12:35
gratula a fiúknak
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. augusztus 20. 12:17
Hatalmas gratuláció a díjjazottaknak! Köszönjük Tibor!
Válasz erre
3
0
counter-revolution
2025. augusztus 20. 12:09
Farkas Bertalant jó volt látni, ahogy átvette az elismerést, ahogy meghatódott. Kapu Tibor esetében egy kicsit korainak érzem.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!