„A végtelenbe és tovább” – a legrangosabb kitüntetéssel ismerték el kutatóűrhajósaink teljesítményét (VIDEÓ)

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a köztársasági elnök, Sulyok Tamás idén is átadta ünnepélyes keretek között a Sándor-palotában a Szent István Rend kitüntetéseket. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök és Áder János korábbi államfő is.

Sulyok Tamás a kitüntetések átadása előtt kiemelte, hogy a mai nap kitüntetettjeinek „fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok nagyrabecsülése”.

Elhangzott, hogy a magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legnagyobb kitüntetéseként adják át. Az idei évben a magyar űrhajózás két kiválósága felé fejezték ki, hogy

teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket”.

Az államfő ezután a nemzet nevében mondott köszönetet Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak, hogy küldetéseik által hazánk felkerült a nemzetközi űrkutatás térképére. „Közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit. (...) Fáradozásukkal nemcsak az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik” – húzta alá Sulyok Tamás.

