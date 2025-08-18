Ft
08. 18.
hétfő
legénység Kapu Tibor HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóprogram misszió pilóta Nemzetközi Űrállomás kísérlet

Kapu Tibor hazatért – ezt kell tudni a második kutatóűrhajós eddigi munkásságáról

2025. augusztus 18. 11:11

Egy többéves folyamat az Axiom-4 küldetés lezárásával most a végéhez ért, de Kapu Tibornak és a HUNOR-csapatának köszönhetően Magyarország ismét felkerült a nemzetközi űrkutatás térképére. Így a jövőben újabb nagy előrelépések és kalandok várhatók e téren.

2025. augusztus 18. 11:11
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt,  augusztus 8-án véget ért Kapu Tibor Houston-ban zajló rehabilitációja. 

Amerikából pedig augusztus 18-án délelőtt érkezik majd meg a Liszt Ferenc repülőtérre a sorban a második kutatóűrhajós,

ahol ez alkalomból sajtótájékoztatót is tartanak.

Kapu Tibor rehabilitációs orvosa, Sydó Nóra társaságában a hazaút előtt egy Kós Hubertől kapott pólóval. Fotó: Facebook

Az Axiom-4 legénysége – mely misszió során Kapu 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén – augusztus 16-án állt össze egy utolsó képre a Space-X-nél. Erről a HUNOR-program űrhajósa azt írta, 

Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete”.

Ugyancsak augusztus 16-án a HUNOR Magyar Űrhajós Program közösségi oldalán arról is megemlékeztek, hogy napra pontosan egy éve vette kezdetét az Axiom-4 küldetésspecifikus kiképzése, ami egyszerre volt tanulás, kaland és kihívás. 

Rövidesen több helyen is találkozhatunk a fiatal űrhajóssal

Mint kiderült, hamarosan idehaza is széles körben beszámolnak majd ennek a küldetésnek minden fontos részletéről. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a következő hónapokban számos helyszínen találkozhatunk majd személyesen Kapu Tiborral, és tartalékosával, Cserényi Gyulával.

Ennek egyik első állomása augusztus 23-án, szombaton a Millenárison lesz. Délelőtt 10 órától Kapu az érdeklődőknek többek között beszélni fog 

  • a felbocsátásról,
  • a dokkolásról,
  • a kísérletekről,
  • az űrbeli étkezésekről és a zero G pohárról, 
  • valamint a vízre érkezésről.

Cserényi Gyula pedig megosztja majd tapasztalatait a felkészülésről, valamint arról, hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

Az alábbi videóból többek között kiderül, hogy főznek az űrhajósok:

Ezt kell tudni az Axiom-4 küldetésről

Az Axiom-4 négy fős legénységgel (Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta, Slawosz Uznanski-Wisniewski és Kapu Tibor kutatóűrhajósok)  indult el június 25-én magyar idő szerint 8 óra 31 perckor a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A legénység tagjai összesen 18 napot töltöttek az ISS fedélzetén, ahol 60 kísérletből 25-öt a magyar kutatóűrhajós hajtott végre, melyek az anyagtechnológiától, élettani vizsgálatokon át a legújabb doziméter teszteléséig nagyon szerteágazóak voltak.

A magyar kutatóűrhajós többek között a 3D nyomtatást, a mikrofluidikát, a műholdfotók alapján végzett helymeghatározást, a megolvasztott indium viselkedését és a folyadékcseppek mozgásának súlytalanságban megfigyelhető dinamikáját is vizsgálta. 

Kicsoda Kapu Tibor?

A magyar kutatóűrhajós a vásárosnaményi Kapu Tibor 1991. 11. 05-én született, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségizett, majd édesapja példáját követve gépészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Mielőtt kiválasztották volna a Magyar Űrhajós Programba, űrbeli sugárvédelemmel foglalkozott, előtte megfordult az autóiparban, valamint a gyógyszeriparban is.

Kapu maratonista, ejtőernyőzik, kosárlabdázik, snowboardozik, gitározik a Szégyelld Magad Kata zenekarban, valamint kétszeres junior világbajnoki ezüstérmes a Tantrix nevű logikai játékban.

Jelentkezését 2020 januárjában, pár órával a határidő lejárta előtt adta be a Hunor-programba, a 247 jelölt egyikeként. A húgával beszélte meg, hogy kipróbálja a dolgot, és az elején együtt készültek.

Így fogadták Kapu Tibort a Liszt Ferenc repülőtéren:

Nyitókép: Hornok Dávid/HUNOR

