Kapu Tibor hazatért – ezt kell tudni a második kutatóűrhajós eddigi munkásságáról

Mint arról a Mandiner is beszámolt, augusztus 8-án véget ért Kapu Tibor Houston-ban zajló rehabilitációja.

Amerikából pedig augusztus 18-án délelőtt érkezik majd meg a Liszt Ferenc repülőtérre a sorban a második kutatóűrhajós,

ahol ez alkalomból sajtótájékoztatót is tartanak.

Kapu Tibor rehabilitációs orvosa, Sydó Nóra társaságában a hazaút előtt egy Kós Hubertől kapott pólóval. Fotó: Facebook

Az Axiom-4 legénysége – mely misszió során Kapu 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén – augusztus 16-án állt össze egy utolsó képre a Space-X-nél. Erről a HUNOR-program űrhajósa azt írta,

Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete”.

Ugyancsak augusztus 16-án a HUNOR Magyar Űrhajós Program közösségi oldalán arról is megemlékeztek, hogy napra pontosan egy éve vette kezdetét az Axiom-4 küldetésspecifikus kiképzése, ami egyszerre volt tanulás, kaland és kihívás.

Rövidesen több helyen is találkozhatunk a fiatal űrhajóssal

Mint kiderült, hamarosan idehaza is széles körben beszámolnak majd ennek a küldetésnek minden fontos részletéről. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a következő hónapokban számos helyszínen találkozhatunk majd személyesen Kapu Tiborral, és tartalékosával, Cserényi Gyulával.

Ennek egyik első állomása augusztus 23-án, szombaton a Millenárison lesz. Délelőtt 10 órától Kapu az érdeklődőknek többek között beszélni fog

a felbocsátásról,

a dokkolásról,

a kísérletekről,

az űrbeli étkezésekről és a zero G pohárról,

valamint a vízre érkezésről.

Cserényi Gyula pedig megosztja majd tapasztalatait a felkészülésről, valamint arról, hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

Az alábbi videóból többek között kiderül, hogy főznek az űrhajósok:

Ezt kell tudni az Axiom-4 küldetésről

Az Axiom-4 négy fős legénységgel (Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta, Slawosz Uznanski-Wisniewski és Kapu Tibor kutatóűrhajósok) indult el június 25-én magyar idő szerint 8 óra 31 perckor a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A legénység tagjai összesen 18 napot töltöttek az ISS fedélzetén, ahol 60 kísérletből 25-öt a magyar kutatóűrhajós hajtott végre, melyek az anyagtechnológiától, élettani vizsgálatokon át a legújabb doziméter teszteléséig nagyon szerteágazóak voltak.

A magyar kutatóűrhajós többek között a 3D nyomtatást, a mikrofluidikát, a műholdfotók alapján végzett helymeghatározást, a megolvasztott indium viselkedését és a folyadékcseppek mozgásának súlytalanságban megfigyelhető dinamikáját is vizsgálta.