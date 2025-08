A németek több tiszteletet várnak a magyaroktól, Kerkez Hollandiát választotta, miközben Szoboszlai fejfájást okoz

Kerkez Hollandiában – de nem az, most a másik

A magyar válogatott Kerkez Milos után a bátyja, Marko is csapatot váltott a nyáron: a 25 éves labdarúgó a holland élvonalbeli Fortuna Sittardban folytatja pályafutását – jelentette be a klub. Marko Kerkez a szerb Partizan Beogradból igazolt Hollandiába, ahol új együttese egy plusz egy éves szerződést ajánlott neki. A ballábas középpályás – aki a védelem közepén és a bal szélen is bevethető, és aki korábban a testvéréhez hasonlóan az ETO akadémiáján is pallérozódott – az előző, tavaszi szezont kölcsönben a görög Arisz Szalonikinél töltötte. Kerkez Milos annak idején játszott Hollandiában, mi több az AZ Alkmaartól igazolt a Premier League-be, ahol aztán berobbantotta a karrierjét.

„A testvéremtől sok jó dolgot hallottam Hollandiáról és az első osztályról. Amikor megtudtam, hogy a Fortuna érdeklődik irántam, gyorsan megszületett a döntés. Örülök, hogy itt lehetek, és alig várom az új kihívásokat” – idézte a csapat az új szerzeményt.

Marko Kerkez Hollandiába igazolása abból a szempontból meglepetésnek számít, hogy az elmúlt fél évet leszámítva 2021 óta nem hagyta el Szerbiát, mindig ott talált magának új csapatot. A Fortuna Sittard a 18 csapatos élvonal előző kiírásában a 11. helyen zárt. Az átigazolás hírét Kerkez Milos is megosztotta a közösségi oldalán.