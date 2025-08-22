Ft
Pécsi Ármin Fradi Liverpool Ferencváros Kerkez Milos Szoboszlai Dominik FTC

Szoboszlaiék a Fradi meccsén bukkantak fel (FOTÓ)

2025. augusztus 22. 15:26

Az angol bajnoki címvédő három magyar labdarúgója, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, valamint Pécsi Ármin kilátogatott a Ferencváros és a Liverpool U15-ös csapatának mérkőzésére.

2025. augusztus 22. 15:26
null

Ezekben a napokban zajlik Liverpoolban a nagy múltú nyári utánpótlás labdarúgótorna, a Merseyside International Cup, amit az U15-ös csapatoknak írtak ki a felkészülési időszakban. Olyan klubok korosztályos együttesei vesznek részt rajta többek közt, mint az Aston Villa, a Crystal Palace vagy éppen a Leeds United.

Házigazdaként természetesen a Liverpool is képviselteti magát, de egy magyar gárda is, méghozzá a Ferencváros. 

A Vörösök és a zöld-fehérek meg is mérkőztek egymással a liverpooli akadémián, és ha már házhoz jöttek a honfitársak, a találkozóra ki is látogatott Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin. 

Az erről készült fotón az látszik, hogy az FTC utánpótlás-igazgatójával, Palásthy Norberttel beszélgetnek.

A Liverpool felnőttcsapata egyébként csak hétfő este lép pályára az angol Premier League 2. fordulójában a Newcastle vendégeként.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

