Szoboszlaiék a Fradi meccsén bukkantak fel (FOTÓ)

Ezekben a napokban zajlik Liverpoolban a nagy múltú nyári utánpótlás labdarúgótorna, a Merseyside International Cup, amit az U15-ös csapatoknak írtak ki a felkészülési időszakban. Olyan klubok korosztályos együttesei vesznek részt rajta többek közt, mint az Aston Villa, a Crystal Palace vagy éppen a Leeds United.

Házigazdaként természetesen a Liverpool is képviselteti magát, de egy magyar gárda is, méghozzá a Ferencváros.