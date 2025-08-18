Óriási égés az elemzőműsorban: azt a magyart hibáztatták, aki ott sem volt

A Kerkez-Andrew Robertson csere ténye ugyanakkor nem jutott el a Gary Lineker távozásával megújult brit Match of the Day (MOTD) című elemzőműsor szerkesztőihez.

Az egykori legendás angol gólvágó, Alan Shearer, a BBC Sport szakértője ugyanis Kerkez Milos hanyag védekezését kritizálta az első bekapott liverpooli gólnál, pedig a magyar hátvéd ekkor már a pályán sem volt

– szúrta ki a Magyar Nemzet.

„Itt van Kerkez, támadásba indul, még mielőtt náluk lenne a labda, ami azt jelenti, hogy öt-hat méterrel elhagyta a helyét” – ecsetelte Shearer.

Kerkez Milost összekeverték Andrew Robertsonnal a Bournemouth első góljánál / Fotó: The Sun

Az ugyanakkor senkinek nem szúrt szemet (Mark Chapman műsorvezetőnek és a másik szakértő, Wayne Rooney-nak sem) a Match of the Day stábjában, hogy honfitársunkat egy óra játékidő után váltotta a skót klasszis, Antoine Semenyo szépítő találata pedig később, a 64. percben esett.

A nézők természetesen azonnal reagáltak a közösségi médiában a félrecélzott vádra – teszi hozzá a Csakfoci.

Egy X-felhasználó így fogalmazott: „Összefoglalva az MOTD-t és Alan Shearer elemzését: Kerkez helyezkedett rosszul Semenyo első gólja során. Csakhogy Kerkezt már lecseréték, mire a Bournemouth betalált.”

Egy másik hozzászóló ezt írta:

„Shearer az MOTD-ben Kerkezt fikázza az első gól miatt, mert túl támadó volt, pedig már le lett cserélve. Briliáns, Al.”

Egy harmadik felhasználó pedig így kommentált: „Kerkezt hibáztatja Shearer egy olyan gól miatt, amikor már nem is volt a pályán. Ennél jobbat kitalálni sem lehetne!”

Fotó: Paul Ellis / AFP

A hat gólt hozó Liverpool FC–AFC Bournemouth angol bajnoki összefoglalóját itt nézheti meg: