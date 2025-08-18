Óriási égés az elemzőműsorban: azt a magyart hibáztatták, aki ott sem volt

Itt a magyarázat: ezért cserélte le Kerkezt a Liverpool edzője az idénynyitó bajnokin
Elfogadható az érvelése.
Nagyot hibáztak a brit Match of the Day (MOTD) című elemzőműsor szerkesztői Kerkez Milossal kapcsolatban, akit azzal vádoltak meg, hogy az ő lelkén szárad a Bournemouth szépítő gólja a Liverpool ellen. Csakhogy a magyar labdarúgó ekkor már négy perce a kispadon ücsörgött.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, a három magyart is foglalkoztató Liverpool fordulatos mérkőzésen, 4–2-re győzte le hazai pályán a Bournemouth csapatát az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nyitó fordulójában. A hazaiaknál Pécsi Ármin kimaradt a keretből, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont kezdett. Előbbi végig is játszotta a meccset, míg utóbbit a 60. percben lecserélték.
A Kerkez-Andrew Robertson csere ténye ugyanakkor nem jutott el a Gary Lineker távozásával megújult brit Match of the Day (MOTD) című elemzőműsor szerkesztőihez.
Az egykori legendás angol gólvágó, Alan Shearer, a BBC Sport szakértője ugyanis Kerkez Milos hanyag védekezését kritizálta az első bekapott liverpooli gólnál, pedig a magyar hátvéd ekkor már a pályán sem volt
„Itt van Kerkez, támadásba indul, még mielőtt náluk lenne a labda, ami azt jelenti, hogy öt-hat méterrel elhagyta a helyét” – ecsetelte Shearer.
Az ugyanakkor senkinek nem szúrt szemet (Mark Chapman műsorvezetőnek és a másik szakértő, Wayne Rooney-nak sem) a Match of the Day stábjában, hogy honfitársunkat egy óra játékidő után váltotta a skót klasszis, Antoine Semenyo szépítő találata pedig később, a 64. percben esett.
A nézők természetesen azonnal reagáltak a közösségi médiában a félrecélzott vádra – teszi hozzá a Csakfoci.
Egy X-felhasználó így fogalmazott: „Összefoglalva az MOTD-t és Alan Shearer elemzését: Kerkez helyezkedett rosszul Semenyo első gólja során. Csakhogy Kerkezt már lecseréték, mire a Bournemouth betalált.”
Egy másik hozzászóló ezt írta:
„Shearer az MOTD-ben Kerkezt fikázza az első gól miatt, mert túl támadó volt, pedig már le lett cserélve. Briliáns, Al.”
Egy harmadik felhasználó pedig így kommentált: „Kerkezt hibáztatja Shearer egy olyan gól miatt, amikor már nem is volt a pályán. Ennél jobbat kitalálni sem lehetne!”
