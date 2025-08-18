Ft
Paks Zalaegerszeg ZTE videóbírózás Bognár György Paksi FC VAR Zalaegerszeg

Bognár György nem aggódik, szerinte a technológia ilyet is tud

2025. augusztus 18. 11:22

A paksiak vezetőedzője a videóbírót méltatta a ZTE elleni hazai döntetlent követően, és úgy fogalmazott, nem kell aggódni amiatt, hogy már hat meccs óta nem tudják legyőzni a zalaegerszegi labdarúgócsapatot az NB I-ben.

2025. augusztus 18. 11:22
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, Pakson is folytatódott az NB I-es labdarúgó-bajnokság történetének egyik legelképesztőbb sorozata, miután a vendég ZTE sorozatban kilencedik alkalommal játszott döntetlen az élvonalban. A négygólos mérkőzést követően Bognár György, a 72. perctől emberelőnyben játszó hazaiak vezetőedzője így értékelt: 

A zalaegerszegi futballból nem jött egy 11-es, de a VAR ilyeneket is tud. El kell fogadnunk, kéz volt végül is. A végén örülhettünk a 2-2-nek, pedig az utolsó percekben volt még lehetőségünk, de azt kell mondjam, a 2–2-reális.

 „A 60. perc után próbáltuk beküldeni a rutinosabbakat, akik 30 percet még bírnak – az elmúlt hónap terhelése után számítottunk rá, hogy megváltoztatják a játék képét. Nincs azzal gond, hogy nem tudunk nyerni a ZTE ellen, mert valamivel azért több pontot szoktunk szerezni az idény végére, mint ők. Ezért nem aggódnék” – fogalmazott az M4 Sportnak Bognár azután, hogy immár 6 meccs óta nem tudták legyőzni a zalaegerszegieket.

A vendégek portugál mestere, Nuno Campos is elégedett volt, szerinte elismerésre méltó, amit tíz játékossal is letettek az asztalra.

„Mindegyik játékosunkban egyformán hiszünk. Az, hogy éppen, kivel játszunk, sok mindentől függ. Van, aki több időt tudott eltölteni az edzéseken, van, aki később csatlakozott, de még az idény elején járunk. Hogy lehetünk-e a szezon meglepetéscsapata? Meg kell érteni, hogy az elmúlt kiírás máshogy alakult, nem volt annyira jó a teljesítmény. Nagyon sok fiatal játékosunk van, változtatni fogunk, egy új identitást, játékstílust építünk, kreatívabb focit játszunk” – vélekedett a zalaiak trénere.

A Paks nyolc ponttal második a Fizz Ligában, míg a ZTE négy egységgel a 10. helyen áll. 

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

states-2
2025. augusztus 18. 12:56
Ritka nagy kamu 11-es volt, ha valakinek a kezére két méterről és hátulról, úgyhogy nem is látott semmit az esetből, rárúgják a labdát, az mitől szándékos. Vagy a szabály nagyon szar, vagy a Var. Vagy mindkettő.
Válasz erre
0
0
Tiszafa
2025. augusztus 18. 11:44
Minden csapatnak van mumusa. A Paksé a ZTE, és nem a VAR...
Válasz erre
0
0
