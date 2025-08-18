Bognár György nem aggódik, szerinte a technológia ilyet is tud

Ahogy azt a Mandiner is megírta, Pakson is folytatódott az NB I-es labdarúgó-bajnokság történetének egyik legelképesztőbb sorozata, miután a vendég ZTE sorozatban kilencedik alkalommal játszott döntetlen az élvonalban. A négygólos mérkőzést követően Bognár György, a 72. perctől emberelőnyben játszó hazaiak vezetőedzője így értékelt:

A zalaegerszegi futballból nem jött egy 11-es, de a VAR ilyeneket is tud. El kell fogadnunk, kéz volt végül is. A végén örülhettünk a 2-2-nek, pedig az utolsó percekben volt még lehetőségünk, de azt kell mondjam, a 2–2-reális.

„A 60. perc után próbáltuk beküldeni a rutinosabbakat, akik 30 percet még bírnak – az elmúlt hónap terhelése után számítottunk rá, hogy megváltoztatják a játék képét. Nincs azzal gond, hogy nem tudunk nyerni a ZTE ellen, mert valamivel azért több pontot szoktunk szerezni az idény végére, mint ők. Ezért nem aggódnék” – fogalmazott az M4 Sportnak Bognár azután, hogy immár 6 meccs óta nem tudták legyőzni a zalaegerszegieket.