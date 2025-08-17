Szinte hihetetlen: Pakson is folytatódott az NB I történetének egyik legelképesztőbb sorozata (VIDEÓ)

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, melynek első félidejében a paksiak játszottak valamivel veszélyesebben, ám kevés helyzetig jutottak, gólt pedig nem tudtak szerezni. A ZTE a játékrész nagy részében veszélytelenül futballozott és csak két kapura lövési kísérlettel zárta a 45 percet.

A fordulás után szinte azonnal megszerezte a vezetést a paksi csapat Silye Erik találatával (1–0). A vendégek ezt követően igyekeztek ritmust váltani és a félidő közepén előbb nagy lehetőséget puskáztak el, majd rögtön ezután kezezés miatt – a videobíró segítségével megítélt – büntetőhöz jutottak, melyet Yohan Croizet magabiztosan értékesített (1–1).

A zalaiak öröme nem tartott sokáig, mivel Dénes egy perccel később megkapta második sárga lapját, a kiállítás azonban a házigazdát zavarta meg jobban, és a Zalaegerszeg szinte azonnal megszerezte a vezetést a születésnapos Krajcsovics Ábel góljával (1–2). A hajrában a Paks mindent egy lapra feltéve támadott, de a ráadásig helyzetig sem jutott. A hosszabbításban aztán előbb Tóth Barna egyenlített (2–2), majd a hazaiak sorra alakították ki a ziccereket, ám a vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence bravúrjaival megőrzött egy pontot a csapatának.

A Konferencia-liga selejtezőjétől csütörtökön búcsúzott paksiak a pontosztozkodással elszalasztották az esélyt arra, hogy a tabella élére álljanak, míg

a zalaiak az előző szezon végét is beleszámítva sorozatban a kilencedik döntetlenjüket (!) játszották.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Paksi FC–Zalaegerszegi TE 2–2 (Silye 49., Tóth B. 90+3., ill. Croizet 69. – 11-esből, Krajcsovics 73.)

Korábban játszották

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus 1–2 (Szűcs T. 16., ill. Edomwonyi 47., A. Keita 90.)

MTK Budapest–ETO FC Győr 2–7 (Molnár R. 32., Jurina 60., ill. Stefulj 15., Krpics 30., Vitális 34., Benbuali 45+2., 68., Huszár 77., Piscsur 82.)

Kiállítva: Vitályos (66., MTK Budapest)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: paksifc.hu

A mérkőzés összefoglalója