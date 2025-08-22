Jön az új KRESZ – mutatjuk, mi változhat és mikor

Jövőre, 2026 őszén életbe léphet az új KRESZ, amely több területen is átalakítja a közlekedési szabályokat – jelentette be Lázár János a Facebookon közzétett videójában. A módosítások érinthetik

a sebességhatárokat,

a követési távolság ellenőrzését,

a motorozási lehetőségeket B kategóriás jogosítvánnyal, valamint

az elektromos rollerek szabályozását is.

Az Origo a BAMA cikke alapján azt írja, nagy változás lehet utóbbi szabályozása, de fontos módosítások várnak az autósokra is. Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B-s jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata.

A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor.

Ezen felül ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat.

Szeretnék felemelni a 3,5 tonna feletti buszok és teherautók megengedett sebességét 90 km per órára lakott területen kívül.

A másik hasonló kategóriájú változás az autópályákat érintheti: a 130 kilométer per órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 kilométer per órára fogják növelni a sebességhatárt.

Vége az eszement rollerezésnek?

A BAMA szerint nagy esély van rá, hogy a mikromobilitási eszközökre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a KRESZ változások kapcsán.

A tervek szerint megkülönböztetik majd a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket:

A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer per órás sebességre képesek. Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpáros sisak viselésével. A járdán legfeljebb kilométer per órával, egyéb területeken maximum 20 kilométer per órával közlekedhetnek.

A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek. Ezekhez 14 éves korhatár és kötelező felelősségbiztosítás kapcsolódik. Legnagyobb megengedett sebességük 45 kilométer per óra, de járdán nem használhatók, csak úttesten vagy kerékpárúton – ez utóbbin csak csökkentett sebességgel. Utas szállítása nem engedélyezett egyik kategóriában sem.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

