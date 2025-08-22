Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Caspar Veldkamp lemondás külügyminiszter izraeli

Lemondott a holland külügyminiszter a gázai helyzetről szóló parlamenti vita után

2025. augusztus 22. 21:58

A jobboldali Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődő külügyminiszter újabb szankciókat javasolt Izrael ellen, például kereskedelmi tilalmat az illegális telepekről származó termékekre, illetve fegyverbeszerzések leállítását Izraelből.

2025. augusztus 22. 21:58
null

Lemondott péntek este Caspar Veldkamp, a holland ügyvivő kormány külügyminisztere, miután a kormányülésen eredménytelen vita zajlott az Izraellel szembeni további szankciókról. Veldkamp csütörtökön a sajtónak nyilatkozva jelezte: további lépéseket tart szükségesnek, ugyanakkor az pénteki több órán parlamenti vita egyértelművé tette, hogy a kabinet megosztott a kérdésben. 

A jobboldali Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődő külügyminiszter újabb szankciókat javasolt Izrael ellen, például kereskedelmi tilalmat az illegális telepekről származó termékekre, illetve fegyverbeszerzések leállítását Izraelből.

A Dutchnews hírportál tudósítása szerint különösen a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) és a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselői ellenezték az újabb intézkedéseket, ragaszkodva a jelenleg érvényben lévő korlátozásokhoz. A holland kormány júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, megtiltva számukra a belépést az országba. Veldkamp közleményében hangsúlyozta, hogy a kabinet „már így is jelentős lépéseket tett”

Ellenállást tapasztaltam a kormányban a további intézkedésekkel szemben, mindazzal kapcsolatban, ami jelenleg Gázában és a megszállt Ciszjordániában történik”

– fogalmazott.

Hozzátette: azért mond le, mert nincs „elég bizalma abban, hogy a következő hetekben, hónapokban és évben külügyminiszterként cselekvőképes maradjon”.

(MTI)

Nyitókép: Jade GAO / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!