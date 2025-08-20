Nincs vége a Fradi viszontagságainak: most még az UEFA is jól megbüntette a klubot

FTC–Qarabag: megszólalt Ötvös Bence – ezt mondta a sérülése után
Nagy kérdőjel a visszavágón való szereplése.
Az indok: rasszista lelátói viselkedés, illetve az átjárók blokkolása...
Sorra kapják a rossz híreket a Ferencváros szimpatizánsai: az elmúlt 24 óra nagyon nem a zöld-fehérek elképzelései szerint alakul. Ha önmagában nem lenne elég a Qarabag elleni hazai vereség és Ötvös Bence sérülése, mindennek a tetejébe szerda este még egy súlyos büntetést is kapott a klub az UEFA fegyelmi bizottságától.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy kérdőjel a visszavágón való szereplése.
Ezt is ajánljuk a témában
Vereség a pályán és a lelátón is?
Az MTI híre szerint
a ferencvárosi szurkolók rasszista viselkedése és az átjárók blokkolása miatt 30 ezer eurós pénzbüntetést kapott a klub a Ludogorec ellen a múlt héten 3–0-ra megnyert hazai mérkőzés kapcsán,
melyet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előző körében rendeztek.
Az európai szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint az UEFA fegyelmi testülete a B2-es szektor lezárását is elrendelte, de ennek végrehajtását két évre felfüggesztette.
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)