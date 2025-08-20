Nincs vége a Fradi viszontagságainak: most még az UEFA is jól megbüntette a klubot

Sorra kapják a rossz híreket a Ferencváros szimpatizánsai: az elmúlt 24 óra nagyon nem a zöld-fehérek elképzelései szerint alakul. Ha önmagában nem lenne elég a Qarabag elleni hazai vereség és Ötvös Bence sérülése, mindennek a tetejébe szerda este még egy súlyos büntetést is kapott a klub az UEFA fegyelmi bizottságától.