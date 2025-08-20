Ft
08. 20.
szerda
UEFA Bajnokok Ligája Ludogorec rasszizmus büntetés szurkolók FTC

Nincs vége a Fradi viszontagságainak: most még az UEFA is jól megbüntette a klubot

2025. augusztus 20. 21:25

Az indok: rasszista lelátói viselkedés, illetve az átjárók blokkolása...

2025. augusztus 20. 21:25
null

Sorra kapják a rossz híreket a Ferencváros szimpatizánsai: az elmúlt 24 óra nagyon nem a zöld-fehérek elképzelései szerint alakul. Ha önmagában nem lenne elég a Qarabag elleni hazai vereség és Ötvös Bence sérülése, mindennek a tetejébe szerda este még egy súlyos büntetést is kapott a klub az UEFA fegyelmi bizottságától. 

Az MTI híre szerint 

a ferencvárosi szurkolók rasszista viselkedése és az átjárók blokkolása miatt 30 ezer eurós pénzbüntetést kapott a klub a Ludogorec ellen a múlt héten 3–0-ra megnyert hazai mérkőzés kapcsán,

melyet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előző körében rendeztek.

Az európai szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint az UEFA fegyelmi testülete a B2-es szektor lezárását is elrendelte, de ennek végrehajtását két évre felfüggesztette.

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

grenki-2
2025. augusztus 20. 21:42
Rohadjanak meg! Bezzeg mikor a tolvaj oláh csürhe gyalázza a magyarokat akkor kussol az UEFA! Rohadt aljas kettős mércés gazemberek
