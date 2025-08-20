Évtizedek után visszatért az oroszok óriási hadihajója

Kiderült: ezen múlhat, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Zelenszkij
Egy magas rangú EU-tisztviselő nyilatkozott a téma kapcsán.
A hadihajó nukleáris reaktorai most már lehetővé teszik, hogy a cirkáló saját hajtóművével közlekedjen, és az év eleje óta tengeri gyakorlatokon vesz részt.
Az orosz Admiral Nahimov cirkálót 28 év tétlenség után újra a tengerre bocsátották, ezzel lezárva Oroszország egyik legnagyobb hadihajó-modernizációs programjának első szakaszát – írja a The War Zone.
A 28 ezer tonnás, nukleáris meghajtású hadihajó jelentősen kibővített fegyverzettel és korszerű rendszerekkel válhat a jövő orosz felszíni flottájának központi egységévé,
miközben az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó továbbra sem bevethető.
Az Admiral Nahimov újraindult nukleáris reaktorai lehetővé teszik, hogy a cirkáló immár saját hajtóművével hajózzon, és az év eleje óta már tengeri gyakorlatokon vesz részt.
