Évtizedek után visszatért az oroszok óriási hadihajója

Az orosz Admiral Nahimov cirkálót 28 év tétlenség után újra a tengerre bocsátották, ezzel lezárva Oroszország egyik legnagyobb hadihajó-modernizációs programjának első szakaszát – írja a The War Zone.

A 28 ezer tonnás, nukleáris meghajtású hadihajó jelentősen kibővített fegyverzettel és korszerű rendszerekkel válhat a jövő orosz felszíni flottájának központi egységévé,

miközben az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó továbbra sem bevethető.

Az Admiral Nahimov újraindult nukleáris reaktorai lehetővé teszik, hogy a cirkáló immár saját hajtóművével hajózzon, és az év eleje óta már tengeri gyakorlatokon vesz részt.

Nyitókép: Wikipédia