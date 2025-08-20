Ft
08. 20.
szerda
Évtizedek után visszatért az oroszok óriási hadihajója

2025. augusztus 20. 21:50

A hadihajó nukleáris reaktorai most már lehetővé teszik, hogy a cirkáló saját hajtóművével közlekedjen, és az év eleje óta tengeri gyakorlatokon vesz részt.

2025. augusztus 20. 21:50
null

Az orosz Admiral Nahimov cirkálót 28 év tétlenség után újra a tengerre bocsátották, ezzel lezárva Oroszország egyik legnagyobb hadihajó-modernizációs programjának első szakaszát – írja a The War Zone.

A 28 ezer tonnás, nukleáris meghajtású hadihajó jelentősen kibővített fegyverzettel és korszerű rendszerekkel válhat a jövő orosz felszíni flottájának központi egységévé,

miközben az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó továbbra sem bevethető.

Az Admiral Nahimov újraindult nukleáris reaktorai lehetővé teszik, hogy a cirkáló immár saját hajtóművével hajózzon, és az év eleje óta már tengeri gyakorlatokon vesz részt. 

Nyitókép: Wikipédia

canadian-deplorable
2025. augusztus 20. 23:20
Rozsdatemető. Innen inkább úgy tűnik, mint egy kivénhedt csatahajó utolsó útja a bontóba.
Takagi
2025. augusztus 20. 22:24
Jó surranást.
survivor
2025. augusztus 20. 22:17
Na , má asszittem, hogy az AVRORA cirkáló...⛴️
nempolitizalok-0
2025. augusztus 20. 21:59
Odessza. Ősi orosz város.
