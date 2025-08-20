Leporolja a rendőrség a korábbi leszámolási ügyeket: az egyik legnagyobb rejtély oldódhat meg

A Magyar Nemzet információi szerint több, a kilencvenes években elkövetett alvilági leszámolás ügyében is nyomozást folytat jelenleg a rendőrség.

Az egyik ilyen a saját lakása előtt, 1995 nyarán agyonlőtt Muskovics Gyula ügye, a másik pedig a Prisztás-vagyon örököse, H. István ellen elkövetett 1997-es robbantás. A nyomozásoknak többször nekifutottak már a rendőrök, de eredményt egyelőre nem sikerült elérniük.

Az aktákat idővel azonban leporolják, ha új információt kell leellenőrizni.

Ahogy a portál feleleveníti, H. István súlyos sérüléseket szenvedett a biciklire szerelt, a kulacs helyén elhelyezett bombától, de túlélte a merényletet. A merényletről évekkel ezelőtt a Magyar Nemzet egyik forrása azt állította, H.-t egyrészt azért robbantották fel, mert a Prisztás-hagyatékból a többszörösen elítélt Portik Tamás nem kaphatta meg a részét, másrészt azért, mert a Prisztás-gyilkosság után rászállt a bűnsegédlettel vádolt, majd elítélt F. Ferencre, hogy árulja el neki, ki ölette meg üzlettársát, Prisztás Józsefet.

Muskovicsot – aki a 80-as években együtt ült a tököli fiatalkorúak börtönében Portikkal – egy eddig hivatalosan ismeretlen bérgyilkos 1995 júliusában lőtte agyon a fővárosi Zugligeti úton.