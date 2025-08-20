Ft
Portik Tamás maffia leszámolás emberölés

Leporolja a rendőrség a korábbi leszámolási ügyeket: az egyik legnagyobb rejtély oldódhat meg

2025. augusztus 20. 19:20

Most is előkerült a többszörösen elítélt Portik Tamás neve.

2025. augusztus 20. 19:20

A Magyar Nemzet információi szerint több, a kilencvenes években elkövetett alvilági leszámolás ügyében is nyomozást folytat jelenleg a rendőrség.

Az egyik ilyen a saját lakása előtt, 1995 nyarán agyonlőtt Muskovics Gyula ügye, a másik pedig a Prisztás-vagyon örököse, H. István ellen elkövetett 1997-es robbantás. A nyomozásoknak többször nekifutottak már a rendőrök, de eredményt egyelőre nem sikerült elérniük. 

Az aktákat idővel azonban leporolják, ha új információt kell leellenőrizni.

Ahogy a portál feleleveníti, H. István súlyos sérüléseket szenvedett a biciklire szerelt, a kulacs helyén elhelyezett bombától, de túlélte a merényletet. A merényletről évekkel ezelőtt a Magyar Nemzet egyik forrása azt állította, H.-t egyrészt azért robbantották fel, mert a Prisztás-hagyatékból a többszörösen elítélt Portik Tamás nem kaphatta meg a részét, másrészt azért, mert a Prisztás-gyilkosság után rászállt a bűnsegédlettel vádolt, majd elítélt F. Ferencre, hogy árulja el neki, ki ölette meg üzlettársát, Prisztás Józsefet.

Muskovicsot – aki a 80-as években együtt ült a tököli fiatalkorúak börtönében Portikkal – egy eddig hivatalosan ismeretlen bérgyilkos 1995 júliusában lőtte agyon a fővárosi Zugligeti úton. 

A Magyar Nemzet egy, a Telex által megírt esetet is megemlít, ez pedig az 1997 augusztusában felrobbantott veszprémi vállalkozó, Molnár Péter ügye. Mindez összefüggésben lehet azzal, hogy hetekkel ezelőtt letartóztatták az alvilágban csak Veszprémi Jimmyként emlegetett Gy. Lászlót, aki a kilencvenes években fontos tagja volt annak a veszprémi, balatoni körnek, amelyik 

1994 környékén a Portik Tamáshoz is köthető 

Energol nevű olajos cég helyi szövetségesének, partnerének számított. 

Gy. László neve nem egy életellenes bűncselekmény kapcsán felvetődött már, de gyanúsítottként soha nem hallgatták ki.

Nyitókép: Portik Tamás egy korábbi bűntetőperén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

