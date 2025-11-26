Hátast dobtunk az összegtől: kiderült, mennyi EU-s támogatást kellett zsebre tenni ahhoz, hogy aranyvécében végezhessék a dolgukat Zelenszkijék
Egy olasz képzőművész hasonló aranyvécéje milliárdokért kelt el egy New York-i aukción.
Az ukrán háborús maffia ártatlan fiúk életén nyerészkedik, ráadásul a mi pénzünkből.
„Valljuk be, kevésbé ízléstelen, mint az arany wc. Meg hát a híresen kifinomult ukrán diplomaták mégis milyen órában grasszálnának Genfben, ha nem egy AP-ben?!Az viszont igazán ízléstelen, hogy az ukrán háborús maffia ártatlan fiúk életén nyerészkedik, ráadásul a mi pénzünkből.”
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
