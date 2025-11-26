Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
genf ukrajnai korrupció arany vécé maffia Ukrajna

A híresen kifinomult ukrán diplomaták mégis milyen órában grasszálnának Genfben, ha nem egy AP-ben

2025. november 26. 12:17

Az ukrán háborús maffia ártatlan fiúk életén nyerészkedik, ráadásul a mi pénzünkből.

2025. november 26. 12:17
null
Abkarovits Joca
Facebook

„Valljuk be, kevésbé ízléstelen, mint az arany wc. Meg hát a híresen kifinomult ukrán diplomaták mégis milyen órában grasszálnának Genfben, ha nem egy AP-ben?!Az viszont igazán ízléstelen, hogy az ukrán háborús maffia ártatlan fiúk életén nyerészkedik, ráadásul a mi pénzünkből.”

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Facebook / Abkarovits Joca

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. november 26. 12:43
Régen mi volt a sikk: A régi mániám, Végighajtani a Stefánián, Egy fess fiákeren, És a gomblyukamban virág terem Változnak az idők: Arany WC-ben szarni, arany kevével kefélni, arany bidével kimosni, miközben egy AP watch-om méri az időt, meddig mosom...
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. november 26. 12:21
Az a karóra csak 15 millió 510 ezer forint. Nem gondoltam, hogy Jermak ennyire igénytelen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!