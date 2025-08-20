Kórházi botrány Ausztriában – egy idegsebész tizenkét éves lánya lékelte meg egy beteg koponyáját

Az iszlám átveszi a hatalmat Európában? – Bécsben megnyitották a jogi kiskaput a Saría törvénykezésnek
A bíróság helyben hagyott egy iszlám törvénykezés alapján hozott ítéletet.
Testi sértés miatt indult eljárás az orvos és lánya ellen.
Bíróság előtt kell felelnie Ausztriában annak az orvosnak, aki engedte, hogy tizenkét éves lánya lyukat fúrjon egy beteg koponyájába, műtét közben. A hihetetlen eset a Kronen Zeitung című osztrák lap beszámolója szerint 2024 januárjában történt a grazi LKH-Universitätsklinikum-ban (Stájerország). A lap azt írja, hogy az idegsebész becsempészte akkor tizenkét éves lányát, sőt még steril ruhába is öltöztette. „Röviddel ezután megtörtént a elképzelhetetlen: a gyerek egy akkor 33 éves beteg fején lyukat fúrhatott, akit amiatt műtöttek meg, mert egy faág fejbe ütött és súlyosan megsérült – ahogy az anyja később büszkén mesélte a kórházi dolgozóknak” – áll a cikkben.
A beteg csak azután értesült a „tinédzser sebészről”, hogy az újságban olvasott az esetről.
Először nem tudtam, hogy én vagyok a szóban beteg, úgy érzem magam, mint egy kísérleti nyúl!”
– nyilatkozta a Kronen Zeitungnak. Végül a rendőrség közölte vele, hogy ő volt az érintett.
A hírek szerint az eset nemcsak a közvélemény hangulatát borzolta fel, de komoly következményeket is maga után vont. A kórház érintett orvosait elbocsátották, a műtőscsapatot pedig figyelmeztették, továbbá szakértőket rendeltek ki és tanúkat hallgattak meg, a vizsgálat hónapokon át folyt. Ezt követően az idegsebész és a lány ellen testi sértés miatt büntetőfeljelentést tettek a bíróságon.
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás
