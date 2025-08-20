Ft
agyműtét botrány Ausztria egészségügy

Kórházi botrány Ausztriában – egy idegsebész tizenkét éves lánya lékelte meg egy beteg koponyáját

2025. augusztus 20. 21:40

Testi sértés miatt indult eljárás az orvos és lánya ellen.

2025. augusztus 20. 21:40
null

Bíróság előtt kell felelnie Ausztriában annak az orvosnak, aki engedte, hogy tizenkét éves lánya lyukat fúrjon egy beteg koponyájába, műtét közben. A hihetetlen eset a Kronen Zeitung című osztrák lap beszámolója szerint 2024 januárjában történt a grazi LKH-Universitätsklinikum-ban (Stájerország). A lap azt írja, hogy az idegsebész becsempészte akkor tizenkét éves lányát, sőt még steril ruhába is öltöztette. „Röviddel ezután megtörtént a elképzelhetetlen: a gyerek egy akkor 33 éves beteg fején lyukat fúrhatott, akit amiatt műtöttek meg, mert egy faág fejbe ütött és súlyosan megsérült – ahogy az anyja később büszkén mesélte a kórházi dolgozóknak” – áll a cikkben.

A beteg csak azután értesült a „tinédzser sebészről”, hogy az újságban olvasott az esetről. 

Először nem tudtam, hogy én vagyok a szóban beteg, úgy érzem magam, mint egy kísérleti nyúl!”

– nyilatkozta a Kronen Zeitungnak. Végül a rendőrség közölte vele, hogy ő volt az érintett.

A hírek szerint az eset nemcsak a közvélemény hangulatát borzolta fel, de komoly következményeket is maga után vont. A kórház érintett orvosait elbocsátották, a műtőscsapatot pedig figyelmeztették, továbbá szakértőket rendeltek ki és tanúkat hallgattak meg, a vizsgálat hónapokon át folyt. Ezt követően az idegsebész és a lány ellen testi sértés miatt büntetőfeljelentést tettek a bíróságon.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. augusztus 20. 21:52
Z. Ezt mégis hogyan lehetett megcsinálni??? A műtőben mindenki be volt avatva??? Le voltak fizetve??? Nem értem, hogyan történt ez meg??? ❓😯
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 20. 21:51
Graz nem Székesfehérvár. Petike nem láttad ott Orbánt a környéken?
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. augusztus 20. 21:49
Tanti országában így megy. Selejtes nép.
Válasz erre
1
0
Pandaka pygmaea
•••
2025. augusztus 20. 21:48 Szerkesztve
Na, a Poloska, mint Európai Parlamenti képviselő, szépen vonuljon be abba az uniós tagállami kórházba és intézkedjen.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!