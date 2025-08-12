Klasszis játékos int búcsút a Veszprémnek – már azt is tudni, hol folytatja

A One Veszprém kézilabdacsapatát erősítő spanyol kapus, Rodrigo Corrales az idény végén elhagyja a klubot – jelentették be hivatalos felületeiken a veszprémiek.

Spanyol válogatott kapusunk, Rodrigo Corrales az idény végén lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a One Veszprém HC-val, így a 2026–2027-es idényt már egy másik klub színeiben kezdi meg”

– olvasható.

„Rodrigo 2020 júliusában érkezett Veszprémbe, és az elmúlt öt idényben meghatározó alakja volt csapatunknak:

három magyar bajnoki cím,

négyszeres Magyar Kupa-győzelem

és egy klubvilágbajnoki cím fűződik a nevéhez”

– tette hozzá a klub.

Mindeközben a francia Paris Saint-Germain a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a 34 éves Corrales jövő nyáron visszatér a csapathoz. A kapus még 2017 és 2019 között szerepelt a párizsiaknál, és onnan igazolt Veszprémbe.