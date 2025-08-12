Ft
Rodrigo Corrales ONE Veszprém férfi kézilabda Veszprém kézilabda

Klasszis játékos int búcsút a Veszprémnek – már azt is tudni, hol folytatja

2025. augusztus 12. 17:19

Visszatér előző csapatához.

2025. augusztus 12. 17:19
null

A One Veszprém kézilabdacsapatát erősítő spanyol kapus, Rodrigo Corrales az idény végén elhagyja a klubot – jelentették be hivatalos felületeiken a veszprémiek.

Spanyol válogatott kapusunk, Rodrigo Corrales az idény végén lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a One Veszprém HC-val, így a 2026–2027-es idényt már egy másik klub színeiben kezdi meg”

– olvasható.

„Rodrigo 2020 júliusában érkezett Veszprémbe, és az elmúlt öt idényben meghatározó alakja volt csapatunknak:

  • három magyar bajnoki cím,
  • négyszeres Magyar Kupa-győzelem
  • és egy klubvilágbajnoki cím fűződik a nevéhez”

– tette hozzá a klub.

Mindeközben a francia Paris Saint-Germain a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a 34 éves Corrales jövő nyáron visszatér a csapathoz. A kapus még 2017 és 2019 között szerepelt a párizsiaknál, és onnan igazolt Veszprémbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Topkategóriás játékosokat várunk – Nagy László a Mandinernek

Klasszikus dilemma, hogy Veszprémben kevés a magyar kézilabdázó, és hiába igazolnak külföldi sztárokat, mégsem tudják megnyerni a bajnokok ligáját. Többek között erről a helyzetről kérdeztük a korábbi világklasszis jobbátlövőt, a veszprémiek sportigazgatóját, Nagy Lászlót.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

