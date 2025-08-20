Ft
Újabb leleplezés: tovább gyűrűzik a volt uniós biztos körüli botrány

2025. augusztus 20. 20:29

Didier Reynders korábban számtalan alkalommal támadta Magyarországot, többek között az állítólagos korrupció miatt.

2025. augusztus 20. 20:29
null

Didier Reynders, az Európai Unió korábbi igazságügyi biztosa körül tovább gyűrűzik a pénzmosási botrány, amelybe most a holland ING bank belga leányvállalata is belekeveredett. A brüsszeli ügyészség eljárást indított, a Le Soir belga napilap értesülései szerint az ING Belgium jelenlegi és korábbi vezérigazgatóját gyanúsítottként hallgatták ki, és más banki vezetőket is bevontak a vizsgálatba – számolt be a Magyar Nemzet.

Reynders, aki 2019 és 2024 között szolgált uniós biztosként Ursula von der Leyen bizottságában, gyakran kritizálta Magyarországot korrupció és jogállamiság témájában.

Most azonban ő maga került gyanúba pénzmosás miatt.

A belga korrupcióellenes hatóságok szerint 2008 és 2018 között Reynders csaknem 700 ezer eurót helyezett el az ING belga leányvállalatánál vezetett számláján, amelynek eredetéről a bank csak 2018-ban kezdett érdeklődni, és 2023-ig nem jelentette az ügyet a pénzügyi hatóságoknak.

A vizsgálat röviddel Reynders biztosi mandátumának lejárta után indult. A Le Soir szerint a pénzmosási ügy a belga lottóhoz köthető, és az AP hírügynökség hangsúlyozta, a botrány árnyékot vethet az Európai Bizottságra, amelynek Reynders a korrupcióellenes és jogállamisági elvek betartásáért felelt.

Korábban, 2019-ben is vizsgálták Reynderst korrupció és pénzmosás gyanújával, például a kinshasai belga követség építésével kapcsolatban, de akkor diplomáciai mentessége miatt az ügyet ejtették. Reynders ártatlanságát hangsúlyozta.

A botrány új megvilágításba helyezi Reynders Magyarországot érintő kritikáit is, amelyekben a jogállamiság, a korrupció, a média- és akadémiai szabadság, valamint az LMBTQ+ jogok helyzetét bírálta, és az uniós források feltételekhez kötését szorgalmazta. 

Mint ismert, 2022-ben, a magyar választások előtt Budapesten járva Márki-Zay Péterrel és Karácsony Gergellyel találkozott, és a magyar törvényeket – például a civil szervezetekről, az egyetemi reformokról és a gyermekvédelmi törvényről – diszkriminatívnak nevezte, azok módosítását sürgetve.

Reynders, a belga liberális Reformista Mozgalom politikusa, 1999-től 2019-ig különböző miniszteri pozíciókat töltött be, többek közt pénzügyminiszterként. 2023-ban Ursula von der Leyen a versenyjog, monopóliumellenes ügyek, állami támogatások és fúziók ellenőrzéséért felelős biztos területét is rábízta.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Kanmacska
2025. augusztus 20. 21:46
Ez a fej! Mint a csupakabra létrehozója és irányítója egy elképzelt horrorfilmben.
states-2
2025. augusztus 20. 21:38
Egy büdös korrupt kommunista csürhe. Ez Brüsszel.
Sróf
2025. augusztus 20. 21:36
Az ilyen vérfertőző beltenyészvény aberrált pofákat maszkmesterek szokták létrehozni horrorfilm-forgatásokra.
zakar zoltán béla
2025. augusztus 20. 21:31
Rá nézek, s boldog leszek...............
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.