Ez a Brüsszel leckézteti Budapestet?

Didier Reynderst, aki néhány hete még az Európai Bizottság igazságügyi biztosa volt, Belgiumban pénzmosással gyanúsítják. Ki is hallgatták, miután a rendőrség több olyan címen razziázott, amely az ő nevéhez köthető. Az uniós bürokrata állítólag egy évtizeden keresztül kétes eredetű pénzből lottószelvényeket vásárolt, a nyereményt pedig a saját számlájára utaltatta. Már 2019-ben is nyomoztak ellene korrupció és pénzmosás gyanújával, de az ügyészek végül elejtették az ügyet. A politikus az utóbbi öt évben mentelmi jogot élvezett, amely most a mandátuma lejártával megszűnt.