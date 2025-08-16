A csehek megüzenték Putyinnak: „Propagandisztikus ostobaságot beszél”

Élesen bírálta Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúval kapcsolatos kijelentéseit Jan Lipavský cseh külügyminiszter, miután az orosz elnök Donald Trumppal találkozott Alaszkában – számolt be a Politico.

Putyintól ugyanazt a propagandisztikus ostobaságot hallhattuk a konfliktus gyökereiről, amit állami televíziója is naponta ismétel”

– írta a tárcavezető az X-en.

A probléma az orosz imperializmus, nem pedig Ukrajna vágya a szabad életre.”

A Trump–Putyin csúcstalálkozó közel három órán át tartott Anchorage-ban, ám a vezetők a sajtó előtt mindössze 12 percben nyilatkoztak, konkrét megállapodásról nem számoltak be. Putyin ismét arról beszélt, hogy Ukrajna „alapvető fenyegetést” jelent Oroszország biztonságára, és szükség van a konfliktus „elsődleges okainak megszüntetésére”.

Az orosz álláspont szerint ide tartozik Kijev NATO-tagságának megakadályozása és az a valótlan állítás, hogy „nácik” vezetik az ukrán kormányt.