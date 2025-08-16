Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Putyin külügyminiszter Trump diplomácia Jan Lipavský

A csehek megüzenték Putyinnak: „Propagandisztikus ostobaságot beszél”

2025. augusztus 16. 13:25

A cseh diplomácia vezetője élesen bírálta Putyint, ugyanakkor dicsérte Trumpot a háború lezárására tett erőfeszítéseiért.

2025. augusztus 16. 13:25
null

Élesen bírálta Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúval kapcsolatos kijelentéseit Jan Lipavský cseh külügyminiszter, miután az orosz elnök Donald Trumppal találkozott Alaszkában – számolt be a Politico.

Putyintól ugyanazt a propagandisztikus ostobaságot hallhattuk a konfliktus gyökereiről, amit állami televíziója is naponta ismétel”

 – írta a tárcavezető az X-en. 

A probléma az orosz imperializmus, nem pedig Ukrajna vágya a szabad életre.”

A Trump–Putyin csúcstalálkozó közel három órán át tartott Anchorage-ban, ám a vezetők a sajtó előtt mindössze 12 percben nyilatkoztak, konkrét megállapodásról nem számoltak be. Putyin ismét arról beszélt, hogy Ukrajna „alapvető fenyegetést” jelent Oroszország biztonságára, és szükség van a konfliktus „elsődleges okainak megszüntetésére”

Az orosz álláspont szerint ide tartozik Kijev NATO-tagságának megakadályozása és az a valótlan állítás, hogy „nácik” vezetik az ukrán kormányt.

Ezt is ajánljuk a témában

Donald Trump ezzel szemben „rendkívül eredményesnek” nevezte a tárgyalásokat, bár elismerte, hogy nem sikerült megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. A cseh külügyminiszter ugyanakkor dicsérettel illette az amerikai elnök erőfeszítéseit, és üdvözölte, hogy Trump folyamatosan egyeztet az európai partnerekkel. 

Lipavský hozzátette: elvárja, hogy Trump a tárgyalások eredményeiről – köztük Volodimir Zelenszkij álláspontjáról – Európát is részletesen tájékoztassa.

Lipavský szerint a valóság egyértelmű: ha Putyin valóban béketárgyalásokban gondolkodna, nem bombázta volna Ukrajnát még az alaszkai találkozó napján is. 

„Ha komolyan gondolná a békét, nem támadná Ukrajnát egész nap” – szögezte le a cseh diplomácia vezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Noushad Thekkayil / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 16. 14:08
Na a csehek aztán tudják... Ők azt is tudták, hogy II. Károly mit gondolt..
Válasz erre
0
0
sersem
2025. augusztus 16. 14:06
Követelje az orosz hengerelt acél szankciós listára helyezését! A cseh imperialista érdekek miatt maradt le eddig, mer aszonták, hogy akkor bedőlne a cseh autóipar, ami valójában német.
Válasz erre
0
0
kuzmics
2025. augusztus 16. 14:03
S ilyenekkel vagyunk mi egy unióban! Szinte minden országban van egy kívülről vezérelt kisebbség a koalícióban, s mindenütt zsarolnak, vétójoggal rendelkeznek, s ilyen ágenseket/hasznos idiótákat delegálnak miniszternek. Ezért néz ki így Európa. Szidják is a Patást, hogy nincs koalíciós partnere, amelyik megmondaná a tutit. Nem is demokrácia a magyar!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 16. 14:02
seggnyalásban irigylésre méltó de ürességtől kongó álláspont hogy ne minősítsem náci kollaboránsnak, ami.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!