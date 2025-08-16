A csehek megüzenték Putyinnak: „Propagandisztikus ostobaságot beszél”

Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában
Tapintható közelségbe került a háború vége.
A cseh diplomácia vezetője élesen bírálta Putyint, ugyanakkor dicsérte Trumpot a háború lezárására tett erőfeszítéseiért.
Élesen bírálta Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúval kapcsolatos kijelentéseit Jan Lipavský cseh külügyminiszter, miután az orosz elnök Donald Trumppal találkozott Alaszkában – számolt be a Politico.
Putyintól ugyanazt a propagandisztikus ostobaságot hallhattuk a konfliktus gyökereiről, amit állami televíziója is naponta ismétel”
– írta a tárcavezető az X-en.
A probléma az orosz imperializmus, nem pedig Ukrajna vágya a szabad életre.”
A Trump–Putyin csúcstalálkozó közel három órán át tartott Anchorage-ban, ám a vezetők a sajtó előtt mindössze 12 percben nyilatkoztak, konkrét megállapodásról nem számoltak be. Putyin ismét arról beszélt, hogy Ukrajna „alapvető fenyegetést” jelent Oroszország biztonságára, és szükség van a konfliktus „elsődleges okainak megszüntetésére”.
Az orosz álláspont szerint ide tartozik Kijev NATO-tagságának megakadályozása és az a valótlan állítás, hogy „nácik” vezetik az ukrán kormányt.
Donald Trump ezzel szemben „rendkívül eredményesnek” nevezte a tárgyalásokat, bár elismerte, hogy nem sikerült megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. A cseh külügyminiszter ugyanakkor dicsérettel illette az amerikai elnök erőfeszítéseit, és üdvözölte, hogy Trump folyamatosan egyeztet az európai partnerekkel.
Lipavský hozzátette: elvárja, hogy Trump a tárgyalások eredményeiről – köztük Volodimir Zelenszkij álláspontjáról – Európát is részletesen tájékoztassa.
Lipavský szerint a valóság egyértelmű: ha Putyin valóban béketárgyalásokban gondolkodna, nem bombázta volna Ukrajnát még az alaszkai találkozó napján is.
„Ha komolyan gondolná a békét, nem támadná Ukrajnát egész nap” – szögezte le a cseh diplomácia vezetője.
Az orosz vezetés szerint a Trump–Putyin találkozó nemcsak szimbolikus, hanem kézzelfogható előrelépést hozott a két ország kapcsolatában.
