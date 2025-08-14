Aki azt hiszi, hogy Mucsi Zoltán zseniális grillezős hirdetési paródiája tele van barokkos túlzásokkal, az nagyot téved. A vöröshagyma valóban csípi a szemünket, ha rossz módszerrel daraboljuk; semmi rendkívüli nincs abban, hogy nem találjuk a grillrácsot – s még sok mindent mást sem –; a kutya megcincálja a húst, ha magára hagyjuk; a faszenes zsákot pedig időnként tényleg nem könnyű kinyitni, s ha sikerül is, könnyen kiborulhat. Az sem ritka, hogy a szomszéd beszól a füst miatt, ha egyáltalán sikerül begyújtani a tüzet – amely persze belobban, ha nem figyelünk oda, ahelyett, hogy csak izzana; és az ujjunk is megég, ha bénázunk. Legfeljebb arra van csak kevés példa, hogy felgyullad a közelben lévő fenyőfa és a komplett aljnövényzet – szerencsére.