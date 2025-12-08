Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NAV dohányipari termék kockázat járőr cigaretta kutya drón

Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések (X)

2025. december 08. 15:11

Bár itthon csak a Nemzeti Dohányboltokban lehet legális termékekhez jutni, a csempészek és hamisítók találékonysága szinte kimeríthetetlen, ezért az ellenük folyó küzdelem is széleskörű összefogást igényel.

2025. december 08. 15:11
null

„Ne dőljünk be az olcsóbbnak tűnő, de ismeretlen eredetű termékeknek! Az illegális dohányipari termékek fokozott veszélyt jelentenek az egészségünkre, és a társadalmunkra egyaránt” – hangsúlyozzák a szakértők. Bár itthon csak a Nemzeti Dohányboltokban lehet legális termékekhez jutni, a csempészek és hamisítók találékonysága szinte kimeríthetetlen, ezért az ellenük folyó küzdelem is széleskörű összefogást igényel. Az ellenőrzések és razziák mellett drónok és kiképzett kutyák is segítik a NAV szakembereinek munkáját, az online kereskedelem térnyerése viszont új területeken jelent kihívást.

Illegális termék = fokozott egészségügyi kockázat

Magánszemély Magyarországon legálisan a nemzeti dohányboltokban vásárolhat hagyományos dohányterméket (pl. cigaretta, vágott dohány), és az olyan füst nélküli dohányipari termékeket is, mint a hevítéses technológiák, vagy a nikotinpárna. „Hazánkban minden, más forrásból beszerzett dohányipari termék illegálisnak minősül, ami azon túl, hogy adókiesést okoz az államnak, a fogyasztókra is komoly veszélyt jelenthet, hiszen ezek nincsenek bevizsgálva, nem követik a vonatkozó biztonsági előírásokat: a nikotintartalmuk gyakran többszöröse a megengedettnek, szennyezett alapanyagokat, ismeretlen összetevőket és fokozott egészségügyi kockázatokat rejthetnek” – hívja fel a figyelmet Dr. Domokos Ferenc pénzügyőr dandártábornok, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Fagyasztott húsba, lámpabúrába rejtett cigaretta

A NAV adózási, vámügyi, rendészeti és nyomozási feladatokat is ellátó hatóság. Raktáraikban jelenleg is számos illegális gyárból származó hamis termékeket őriznek. Az ilyen gyárak gyakran rabszolgaként dolgozó, a külvilágtól teljesen elzárt munkásokat alkalmaznak, borzalmas higiéniai körülmények között – mindezt kizárólag a magas profit elérése érdekében.

Az illegális termékeket gyakran elrejtve próbálják célba juttatni, de a NAV járőrei és nyomozói kifinomult módszerekkel dolgoznak. Eszköztárukba tartozik a kockázatelemzés, a fedőáru vizsgálata és a gyanús szállítmányok nyomon követése is. Tóth András pénzügyőr ezredes, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatója szerint a legextrémebb csempész-módszereket is lefülelik: „volt, hogy lámpabúrákba rejtve, vagy fagyasztott hús alatt, vagy éppen lezárt konzervdobozokban találtak illegális terméket.” Ebben a munkában különlegesen kiképzett kutyák is segítik a bevetési járőrőröket, de a határ mellett a csempészekkel szemben már drónokat is bevetnek.

Ne dőljünk be az online csalóknak!

Az új típusú, füst nélküli termékek jellemzően interneten keresztüli illegális csatornákon találnak gazdára. Azonban az ilyen külföldi webshopok esetében az sem ritka, hogy a jóhiszemű vevő bankkártya adatai bánják, vagy éppen sosem érkezik meg a megrendelt

termék. Ennek megakadályozására a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) aktívan monitorozza az online felületeket, keresik az illegális termékeket forgalmazó weboldalakat, és ha ilyet találnak, lekapcsolják, vagy blokkolják azok elérését. A NAV együttműködik a futárcégekkel is annak érdekében, hogy kiszűrje az online rendelések útján érkező illegális dohánytermékeket.

A feketekereskedelem nemcsak az állami költségvetést károsítja, de a vásárlót is veszélyezteti. A NAV egyik legfontosabb célja az illegális kereslet csökkentése: tájékoztatással, prevencióval és közérthető üzenetekkel. A legfontosabb tehát: „Itthon csak trafikból!”

Ez a tartalom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illegális Dohány Elleni Munkacsoportjának céljaival összhangban és azok támogatására a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. közreműködésével jelent meg.

X

Kép forrása: NAV

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 08. 15:51
Klasszikus módszer . Bud Spencer este a fagyasztott hallal Nápolyban óta .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!