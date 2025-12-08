Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések (X)

Az illegális termékeket gyakran elrejtve próbálják célba juttatni, de a NAV járőrei és nyomozói kifinomult módszerekkel dolgoznak. Eszköztárukba tartozik a kockázatelemzés, a fedőáru vizsgálata és a gyanús szállítmányok nyomon követése is. Tóth András pénzügyőr ezredes, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatója szerint a legextrémebb csempész-módszereket is lefülelik: „volt, hogy lámpabúrákba rejtve, vagy fagyasztott hús alatt, vagy éppen lezárt konzervdobozokban találtak illegális terméket.” Ebben a munkában különlegesen kiképzett kutyák is segítik a bevetési járőrőröket, de a határ mellett a csempészekkel szemben már drónokat is bevetnek.

Ne dőljünk be az online csalóknak!

Az új típusú, füst nélküli termékek jellemzően interneten keresztüli illegális csatornákon találnak gazdára. Azonban az ilyen külföldi webshopok esetében az sem ritka, hogy a jóhiszemű vevő bankkártya adatai bánják, vagy éppen sosem érkezik meg a megrendelt

termék. Ennek megakadályozására a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) aktívan monitorozza az online felületeket, keresik az illegális termékeket forgalmazó weboldalakat, és ha ilyet találnak, lekapcsolják, vagy blokkolják azok elérését. A NAV együttműködik a futárcégekkel is annak érdekében, hogy kiszűrje az online rendelések útján érkező illegális dohánytermékeket.

A feketekereskedelem nemcsak az állami költségvetést károsítja, de a vásárlót is veszélyezteti. A NAV egyik legfontosabb célja az illegális kereslet csökkentése: tájékoztatással, prevencióval és közérthető üzenetekkel. A legfontosabb tehát: „Itthon csak trafikból!”