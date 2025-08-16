Ft
Európa biztonság jólét prosperitás

Bemutatjuk a részleteket: történelmi vízió születhet az ukrajnai háború lezárására

2025. augusztus 16. 15:14

Tűzszünet, béke, stabilitás, biztonság, újjáépítés és jólét – egy új „Schuman-terv” alapjai ezek lehetnének.

2025. augusztus 16. 15:14
null

Az alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó nem csupán Ukrajna békéjéről kellene szóljon, hanem a teljes európai és euroatlanti térség jövőjéről – jelent meg a Diplomat Magazine online kiadásásban. 

A szerző szerint a háború és a második hidegháború árnyékából csak akkor lehet kilépni, ha az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió közösen, átfogó megállapodást kötnek a biztonság és a jólét érdekében.

Az európai történelem nagy államférfijai – Robert Schuman, Konrad Adenauer és Charles de Gaulle – már a hidegháború legsötétebb éveiben is bátran beszéltek az „egységes Európáról”, amely a béke, a stabilitás és a jólét záloga lehet. 

Schuman az „élő Európa” újraegyesítéséről beszélt, Adenauer a fegyverkezés korlátozásából felszabaduló forrásokat közös gazdasági fellendülésre kívánta fordítani, De Gaulle pedig úgy vélte: „Európa, az Atlanti-óceántól az Urálig” döntheti el a világ sorsát.

E gondolatok ma is aktuálisak. A javasolt „Schuman-terv 2.0” szerint a békéhez vezető út egy szigorú, de átlátható folyamatot igényelne: 

tűzszünet, békemegállapodás, stabilitás, biztonság, majd újjáépítés és jólét. 

Az elképzelés része lenne a menekültek visszatérése, a háborúban elpusztult területek ideiglenes nemzetközi felügyelete, közös újjáépítési alap létrehozása, valamint közös piac a stratégiai nyersanyagok és erőforrások számára.

Az írás szerint mindez nem utópia: a második világháború után létrejött Schuman-terv is valósággá vált, és békét, biztonságot, prosperitást hozott Európának. 

A kérdés csak az, lesznek-e ma olyan államférfiak, akik képesek hasonló bátorsággal, kreativitással és kitartással megvalósítani a „nagy alkut”, amely Alaszkától Kamcsatkáig, Európán és Közép-Ázsián át hozhatna létre egy új, egységes közösséget.

Nyitókép: Kremlin Press Office / AFP

bodosoldier-2
2025. augusztus 16. 16:09
Imádom és tisztelem a nőket,de ne politizáljonak.Nagyon kwvés nőnek sikerült sikeresnek lenni.Ők az érzelmeikre hallgatnak.A politikában ennek nincs helye.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 16. 16:06
szt-em ezt a cikket a mesekönyv író balfasz a Robert Habeck volt miniszter jegyzi
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 16. 15:59
Kedves Trump és Putyin Elnök Úrak! hu.m.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9ke 🕊️🤍 en.m.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Roberts m.youtube.com/watch?v=KhbuNZ8p3hg&pp=ygUVdGNoYWprb3Zza2lqIGNoZXJ1Ymlt istenanya.hu
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 16. 15:51
Már csak az a kérdés ki csinált háborús tényezőt Ukrajnából. Tipp?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!