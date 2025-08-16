Bemutatjuk a részleteket: történelmi vízió születhet az ukrajnai háború lezárására

Az alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó nem csupán Ukrajna békéjéről kellene szóljon, hanem a teljes európai és euroatlanti térség jövőjéről – jelent meg a Diplomat Magazine online kiadásásban.

A szerző szerint a háború és a második hidegháború árnyékából csak akkor lehet kilépni, ha az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió közösen, átfogó megállapodást kötnek a biztonság és a jólét érdekében.

Az európai történelem nagy államférfijai – Robert Schuman, Konrad Adenauer és Charles de Gaulle – már a hidegháború legsötétebb éveiben is bátran beszéltek az „egységes Európáról”, amely a béke, a stabilitás és a jólét záloga lehet.

Schuman az „élő Európa” újraegyesítéséről beszélt, Adenauer a fegyverkezés korlátozásából felszabaduló forrásokat közös gazdasági fellendülésre kívánta fordítani, De Gaulle pedig úgy vélte: „Európa, az Atlanti-óceántól az Urálig” döntheti el a világ sorsát.

E gondolatok ma is aktuálisak. A javasolt „Schuman-terv 2.0” szerint a békéhez vezető út egy szigorú, de átlátható folyamatot igényelne:

tűzszünet, békemegállapodás, stabilitás, biztonság, majd újjáépítés és jólét.

Az elképzelés része lenne a menekültek visszatérése, a háborúban elpusztult területek ideiglenes nemzetközi felügyelete, közös újjáépítési alap létrehozása, valamint közös piac a stratégiai nyersanyagok és erőforrások számára.

Az írás szerint mindez nem utópia: a második világháború után létrejött Schuman-terv is valósággá vált, és békét, biztonságot, prosperitást hozott Európának.

A kérdés csak az, lesznek-e ma olyan államférfiak, akik képesek hasonló bátorsággal, kreativitással és kitartással megvalósítani a „nagy alkut”, amely Alaszkától Kamcsatkáig, Európán és Közép-Ázsián át hozhatna létre egy új, egységes közösséget.