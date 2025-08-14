Szakértő tisztázta a kérdést: semmi szokatlan nincs abban, ha egy hírszerző szolgálat tájékoztatja a sajtót

Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon, Von der Leyen kijelölte Orbán Viktor utódját
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
Ez mindenhol bevett példa.
Alig egy napja jelent meg, mégis hangos azóta a magyar sajtó, hogy a távirati iroda lehozta az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményét, miszerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.
Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.
Ezt is ajánljuk a témában
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás forgatókönyveit”. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Mandiner azon kérdésére, miszerint mennyire bevett formula az, hogy sajtóközleményt ad ki egy szolgálat, elmondta, hogy időről időre előfordul, hogy a szolgálatoknak olyan információik vannak, amelyek publikussá tehetőek és a művelet érdekei nem sérülnek, akkor ezt közzéteszik.
A nemzetbiztonsági szakértő felidézte, hogy még az első kormányunk alatt a Nemzetbiztonsági Hivatal még évkönyvet is kiadott, amelyben a munkájukról tájékoztatták a nyilvánosságot.
Hasonlóképpen járnak el a külföldi szolgálatok is. Tehát nem egyedülálló dolog, amit most az oroszok csináltak”
– tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza elnöke szerint Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba.
A szakértő kiemelte, hogy egy szolgálat csak úgy fordul a nyilvánosság felé, ha a politikai vezetés rábólint, ilyet önállóan soha nem tennének.
Az ukránokra rátérve elmondta, látva azt, hogy az elmúlt hónapokban milyen aktív műveleti munkát folytatnak a magyar kormánnyal szemben, az ukránoktól nem lehet várni, hogy a nyilvánosságra hozzanak a témában információkat.
Egy szolgálat olyan információkat nem hoz nyilvánosságra, ami a műveleti érdekeit sértené”
– szögezte le.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP