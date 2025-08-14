Ft
08. 14.
csütörtök
Szakértő tisztázta a kérdést: semmi szokatlan nincs abban, ha egy hírszerző szolgálat tájékoztatja a sajtót

2025. augusztus 14. 18:32

Ez mindenhol bevett példa.

2025. augusztus 14. 18:32
null

Alig egy napja jelent meg, mégis hangos azóta a magyar sajtó, hogy a távirati iroda lehozta az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményét, miszerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.

Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás forgatókönyveit”. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Mandiner azon kérdésére, miszerint mennyire bevett formula az, hogy sajtóközleményt ad ki egy szolgálat, elmondta, hogy időről időre előfordul, hogy a szolgálatoknak olyan információik vannak, amelyek publikussá tehetőek és a művelet érdekei nem sérülnek, akkor ezt közzéteszik. 

A nemzetbiztonsági szakértő felidézte, hogy még az első kormányunk alatt a Nemzetbiztonsági Hivatal még évkönyvet is kiadott, amelyben a munkájukról tájékoztatták a nyilvánosságot. 

Hasonlóképpen járnak el a külföldi szolgálatok is. Tehát nem egyedülálló dolog, amit most az oroszok csináltak”

– tette hozzá.

A szakértő kiemelte, hogy egy szolgálat csak úgy fordul a nyilvánosság felé, ha a politikai vezetés rábólint, ilyet önállóan soha nem tennének. 

Az ukránokra rátérve elmondta, látva azt, hogy az elmúlt hónapokban milyen aktív műveleti munkát folytatnak a magyar kormánnyal szemben, az ukránoktól nem lehet várni, hogy a nyilvánosságra hozzanak a témában információkat. 

Egy szolgálat olyan információkat nem hoz nyilvánosságra, ami a műveleti érdekeit sértené”

– szögezte le. 

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

templar62
2025. augusztus 14. 19:07
Ha más mondja ugyanazt , az nem ugyan az . - ezt nevezik bírkalogikának .
Treeoflife
2025. augusztus 14. 18:56
Böki a bögyötöket, úgy látom - mocskos trollok.....
lolkabolka
2025. augusztus 14. 18:49
III/III-as hivatásos tiszt úr már csak tudja, hogy megy ez.
turulminator2
2025. augusztus 14. 18:36
a hirszarzo szolgalatoknak nem a tajekoztatas a dolguk, szakerto ur hanem a dezinformacio es a szarkeveres
