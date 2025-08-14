Szakértő tisztázta a kérdést: semmi szokatlan nincs abban, ha egy hírszerző szolgálat tájékoztatja a sajtót

Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás forgatókönyveit”. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Mandiner azon kérdésére, miszerint mennyire bevett formula az, hogy sajtóközleményt ad ki egy szolgálat, elmondta, hogy időről időre előfordul, hogy a szolgálatoknak olyan információik vannak, amelyek publikussá tehetőek és a művelet érdekei nem sérülnek, akkor ezt közzéteszik.

A nemzetbiztonsági szakértő felidézte, hogy még az első kormányunk alatt a Nemzetbiztonsági Hivatal még évkönyvet is kiadott, amelyben a munkájukról tájékoztatták a nyilvánosságot.

Hasonlóképpen járnak el a külföldi szolgálatok is. Tehát nem egyedülálló dolog, amit most az oroszok csináltak”

– tette hozzá.