08. 13.
szerda
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Szerzőink
Külső Hírszerző Szolgálat Tisza Pár Von der Leyen Magyarország Ukrajna Magyar Péter Orbán Viktor Európai Bizottság

Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon, Von der Leyen kijelölte Orbán Viktor utódját

2025. augusztus 13. 17:54

Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.

2025. augusztus 13. 17:54
Andrew Medichini / POOL / AFP

Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon – jelentette ki szerdán kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája. Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit.

„Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt” – olvasható a közleményben. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. 

A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.

A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák”

 – áll az anyagban.

Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány „lebontását” célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.

(MTI)

Nyitókép: Andrew Medichini / POOL / AFP

 

B_kanya
2025. augusztus 13. 18:43
kishegyi 2025. augusztus 13. 18:39 "Ennek fényében, tessék mondani, Orbán Viktor hogyan tárgyaljon az ilyennel? " Kérje el Donaldtól vagy Vlagyimirtől az SMS-eket . 😎
B_kanya
2025. augusztus 13. 18:41
Az orosz propaganda csak elhallgat dolgokat, nem hazudik. Kényelmes helyzetben vannak, mert most ez bőven elég.
Ízisz
2025. augusztus 13. 18:41
Z. Ez már régóta nem titok, hogy az Orbán kormányt meg akarják buktatni... Ezért van akkora pofája poloskának, mert a mentelmi jogával élve, minden törvénybeütköző dolgot megcsinál, mert nem fogják a brüsszeliták a mentelmi jogát felfüggeszteni... Csak a választás után, amikor marad az OV kormány!!! Addig hagyják őrjöngeni!!! 💯❗😖
kishegyi
2025. augusztus 13. 18:39
Ennek fényében, tessék mondani, Orbán Viktor hogyan tárgyaljon az ilyennel? Középszerű, korlátolt, Zelenszkij-imádó HP ez a Von der Leyen. Remélem, megy majd a süllyesztőbe, mint az öreg piás (már a nevére sem emlékszik az ember... ja, a Zsánklód...
