Rövidesen harangozhatnak a GPS-nek – az űrből érkezhet az utódja

A The Conversation című lap arról számolt be, hogy az amerikai X-37B űrrepülőgép soron következő tesztküldetésén egy forradalmi, kvantumfizikai elveken alapuló navigációs technológiát fognak tesztelni, amely a GPS alternatívájaként szolgálhat olyan környezetekben, ahol a műholdas helymeghatározás nem elérhető.

Az összeállításban kitértek arra is, hogy a GPS-alapú rendszerek bár a mindennapi életünk részei, ugyanakkor nem mindenhol érhetők el. Az űrben, különösen a Föld körüli pályán túl, a GPS jelek megbízhatatlanná válnak vagy teljesen eltűnnek. Hasonló a helyzet víz alatt, ahol a tengeralattjárók egyáltalán nem férnek hozzá a GPS-hez. Emellett

a GPS jelek zavarhatók, meghamisíthatók vagy akár teljesen kiiktathatók, például konfliktushelyzetekben.

Továbbá a hagyományos inerciális navigációs rendszerek gyorsulásmérőket és giroszkópokat használnak a jármű mozgásának követésére, de idővel a működésből fakadó kis mérési hibák felhalmozódnak, és a rendszer pontatlanná válik.

A kvantumfizika új megoldást jelenthet

Viszont ekkor lép be a kvantumfizika. A kvantum inerciális érzékelő az atominterferometria technikáját alkalmazza. Az atomokat közel abszolút nulla fokra hűtik, így azok hullámként viselkednek. Ezt követően ezeket lézerek segítségével szuperpozíciós állapotba hozzák, így egyszerre két úton haladnak, majd újra egyesülnek.

Az így létrejövő interferenciamintázat pedig rendkívül érzékeny információt hordoz a legapróbb mozgásváltozásokról is

– ismertette a The Conversation.

Hozzátették, az X-37B küldetése lesz az első alkalom, mikor Amerika ilyen szintű kvantum inerciális navigációt tesztel az űrben. Korábbi missziók már demonstrálták az atominterferometria fizikáját, de nem kifejezetten navigációs célokra.

Az X-37B kísérlete viszont egy kompakt, nagy teljesítményű, valós küldetésekre tervezett navigációs egység tesztelését célozza meg. Ez jelentős előrelépés lesz mind a katonai, mind a polgári űrrepülés számára, – például a Hold, a Mars vagy a mélyűr felfedezésében – ahol ez a kvantum navigációs rendszer már elsődleges eszközként is szolgálhat – írta a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Shutterstock