„Nem hallanak meg minket??? Dehogynem.

Sokan írjátok, hogy felesleges megosztani a posztokat, és kommentelni alatta, mert »úgysem hallja meg a hatalom«.

De ez nem igaz. Mert amikor visszatámadnak, az azt jelenti: betalált, amit mondtunk.

Mert ha figyelmen kívül hagynának, nem próbálnának cáfolni, nem reagálnának, csak hagynák elsimulni a közösen felvert »hullámokat«.

De nem hagyják. Mert mérik, figyelik, és érzik az erőt. Figyelik ezt az oldalt is. És látják: reklám nélkül, önállóan, napról napra él, fejlődik itt egy gondolkodó közösség.

És igen, ennek már van eredménye.

Csak egy példa: 2025. augusztus 29-én Orbán Balázzsal fogok vitázni. A felkérést ő is elfogadta, én is.

Miért? Mert amit itt közösen kimondunk, azt az ő politikai térfelükön is hallják. Beszélniük kell róla.

És ez nem kis dolog, ez is jelzi, hogy van hatásunk. Ne becsüljétek le a kis lépéseket!

Minden megosztás, minden komment, minden »csak egy like« hozzáad az egészhez.”

Nyitókép: képernyőfotó