vita Orbán Balázs eredmények figyelem közösségi média hatalom

Sokan írjátok, hogy felesleges megosztani a posztokat, és kommentelni alatta, mert „úgysem hallja meg a hatalom”

2025. augusztus 16. 17:19

Amikor visszatámadnak, az azt jelenti: betalált, amit mondtunk.

2025. augusztus 16. 17:19
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Nem hallanak meg minket??? Dehogynem.

Sokan írjátok, hogy felesleges megosztani a posztokat, és kommentelni alatta, mert »úgysem hallja meg a hatalom«.

De ez nem igaz. Mert amikor visszatámadnak, az azt jelenti: betalált, amit mondtunk.

Mert ha figyelmen kívül hagynának, nem próbálnának cáfolni, nem reagálnának, csak hagynák elsimulni a közösen felvert »hullámokat«.

De nem hagyják. Mert mérik, figyelik, és érzik az erőt. Figyelik ezt az oldalt is. És látják: reklám nélkül, önállóan, napról napra él, fejlődik itt egy gondolkodó közösség.

És igen, ennek már van eredménye.

Csak egy példa: 2025. augusztus 29-én Orbán Balázzsal fogok vitázni. A felkérést ő is elfogadta, én is.

Miért? Mert amit itt közösen kimondunk, azt az ő politikai térfelükön is hallják. Beszélniük kell róla.

És ez nem kis dolog, ez is jelzi, hogy van hatásunk. Ne becsüljétek le a kis lépéseket!

Minden megosztás, minden komment, minden »csak egy like« hozzáad az egészhez.”





abcd2k
2025. augusztus 16. 17:52
Ez a szerencsétlen farok még önmagát sem képes megszakérteni. Ha egy hangyányit is értene ahhoz, amit állítólag csinál rájöhetne, csak azért szerepeltetik, hogy tudják kipipálni a "foglalkoztam az ellenzékkel" rovatot a statisztikában. De, valami jót is mondjak, azért ő, mert ő a még kezelhető hülyékhez tartozik.
dryanflowd-
2025. augusztus 16. 17:47
...hozzáad az egészhez.” -- L. Hadházy Ákos: "Vajon a 'honvédségi' luxusjetek romlottak el, vagy a közvéleménykutatási adatok?") (talált, süllyedt)
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 16. 17:44
"És látják: reklám nélkül, önállóan, napról napra él, fejlődik itt egy gondolkodó közösség." Dobta Ferit? "Hivatalos: Gyurcsány emberének áll Tarjányi Péter. 2025. január 22."
OneiroNauta
2025. augusztus 16. 17:43
Tarjányi meg Orbán Balázs...:D Az fasza lesz. Mintha Orbán egy galambbal sakkozna...
