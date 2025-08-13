Kiderült: Orbán Balázs nem csak olvassa Tarjányit, de ki is osztja, ha kell

Orbán Balázs és Tarjányi Péter több napja vitáznak egymással a közösségi médiában, miután Tarjányi Péter „hasznos bolondnak” nevezte Orbán Viktort az Orosz-Amerikai tárgyalásokban vállalt szerepe miatt.

Orbán Balázs szerint ez az állítás azért nem állja meg a helyét, mert azt feltételezi, hogy ha Magyarország nem ír alá egy háborúpárti és ukránpárti nyilatkozatot, azzal lemond a nyugati szövetségi rendszerről, hovatovább Oroszországra bízza a saját védelmét.

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte még bejegyzésében hazánk külkapcsolatit is.

„ Magyarországnak soha nem volt még ilyen kiemelkedően jó, stratégiai szintű kapcsolata az USA-val, soha nem volt még ennyire erős a gazdasági együttműködés Kínával, és azon kevesek közé tartozunk, aki a legnagyobb háborús őrjöngés közepette is meg tudtuk őrizni az energetikai kapcsolatainkat Oroszországgal” – írja Orbán Balázs. Az, hogy Magyarország a világon egyedülálló módon minden nagyhatalommal kiegyensúlyozott, kölcsönösen előnyös kapcsolatot tudott kiépíteni és fenntartani az egyáltalán nem magától értetődő – emelte ki a politikus.

„Most, amikor a konfliktust lezárni képes két nagyhatalom vezetője találkozik, a háborúpárti európai vezetők ahelyett, hogy támogatnák az amerikai elnököt, továbbra is fegyverszállításokról, háborús finanszírozásról és ukrán EU-tagságról beszélnek.

Brüsszel kudarcot vallott. Becsatlakozott az ukránok oldalán a háborúba, és elvesztette azt.”

– írja.