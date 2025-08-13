Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs ukránpárti nagyhatalom Magyarország Tarjányi Péter kapcsolat konfliktus

Kiderült: Orbán Balázs nem csak olvassa Tarjányit, de ki is osztja, ha kell

2025. augusztus 13. 15:35

Újabb reakció érkezett a miniszterelnök politikai igazgatójától.

2025. augusztus 13. 15:35
null

Orbán Balázs és Tarjányi Péter több napja vitáznak egymással a közösségi médiában, miután Tarjányi Péter „hasznos bolondnak” nevezte Orbán Viktort az Orosz-Amerikai tárgyalásokban vállalt szerepe miatt.

Orbán Balázs szerint ez az állítás azért nem állja meg a helyét, mert azt feltételezi, hogy ha Magyarország nem ír alá egy háborúpárti és ukránpárti nyilatkozatot, azzal lemond a nyugati szövetségi rendszerről, hovatovább Oroszországra bízza a saját védelmét.

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte még bejegyzésében hazánk külkapcsolatit is.

Magyarországnak soha nem volt még ilyen kiemelkedően jó, stratégiai szintű kapcsolata az USA-val, soha nem volt még ennyire erős a gazdasági együttműködés Kínával, és azon kevesek közé tartozunk, aki a legnagyobb háborús őrjöngés közepette is meg tudtuk őrizni az energetikai kapcsolatainkat Oroszországgal” – írja Orbán Balázs. Az, hogy Magyarország a világon egyedülálló módon minden nagyhatalommal kiegyensúlyozott, kölcsönösen előnyös kapcsolatot tudott kiépíteni és fenntartani az egyáltalán nem magától értetődő – emelte ki a politikus.

„Most, amikor a konfliktust lezárni képes két nagyhatalom vezetője találkozik, a háborúpárti európai vezetők ahelyett, hogy támogatnák az amerikai elnököt, továbbra is fegyverszállításokról, háborús finanszírozásról és ukrán EU-tagságról beszélnek. 

Brüsszel kudarcot vallott. Becsatlakozott az ukránok oldalán a háborúba, és elvesztette azt.” 

– írja.

Robert C. Castel

Tarjányi kolléga meglátásaival kapcsolatban még a vesszőkkel sem értek egyet

Tarjányi Péter megüzente Orbán Viktornak: hazugság, hogy Oroszország nyert.

Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs

nyugalom
2025. augusztus 13. 16:12
Sokan szeretnenek Orban helyen ülni, de a cipője talpáig se érnek fel! De ki az a tarjani? Lapozzunk!
Agricola
2025. augusztus 13. 15:46
Tarjányi össze-vissza besszél.
