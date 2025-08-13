Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarjányi Péter NATO Ukrajna Oroszország Orbán Viktor

Tarjányi kolléga meglátásaival kapcsolatban még a vesszőkkel sem értek egyet

2025. augusztus 13. 06:13

Tarjányi Péter megüzente Orbán Viktornak: hazugság, hogy Oroszország nyert.

2025. augusztus 13. 06:13
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

„Azt hamar megtanultam, hogy illedelmes magyarországi diskurzusokban úgy illik csomagolni a mondanivalónkat, hogy »én ezt egy kicsit másképp látom«. Mivel nem Magyarországon élek, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy azt mondjam, hogy Tarjányi kolléga meglátásaival kapcsolatban még a vesszőkkel sem értek egyet. Ugyanakkor én nem használom a hazugság szót. Már csak azért sem mert ez nem egy geopolitikai kategória. Ehelyett inkább úgy fogalmaznék, hogy Tarjányi kollégának nem sikerült rátappintania a Nagy Kelet-Európai Háború lényegére.

Hogy mi a háború lényege? Semmi olyan ami a kolléga által felhozott indikátorokon keresztül mérhető lenne. Nem a megszállt ingatlan hektárjai, nem a katonatemetők mérete, nem a lövészárkok hossza, nem a gazdasági számvarázs és még csak nem is a feltételezett európai egység megléte. A háború lényege a NATO és az Oroszország között elterülő hajdani pufferállam imairánya.

A NATO és Ukrajna megpróbálták az évtizedeken át fennálló státus quo-t megváltoztatni és az új vasfüggönyt jelentősen kitolni kelet felé. Ennek a hosszú, kumulatív  de facto folyamatnak a de jure megkoronázása Ukrajna NATOs csatlakozása lett volna. A baj csupán az, hogy nem lett.

Clausewitz mestertől tudjuk, hogy a védekezés inherensen erősebb a támadásnál. Hogy miért? Azért mert a védekező nyerésre áll akkor is ha nem tesz semmit, legalábbis ameddig a status quo fennmarad. A támadónak azonban cselekednie kell, meg kell változtatnia status quo-t, ahhoz hogy a győztes pozíciójában tetszeleghessen. A védekezőt és a támadót természetesen minden morális töltet nélkül használom és csupán a státus quo koordinátarendszerében határozom meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Oroszország már a háború kirobbantásával (agresszió, vagy amit akartok), a győztes poziciójába került. Hogy miért? Azért mert a háború felvehetetlenné tette Ukrajnát a NATO-ba.

Függetlenül attól, hogy a lövészárkok a Donhoz vagy a Dnyeszterhez közelednek, ameddig a háború tart, Ukrajna a NATO-n kívül marad. Ameddig ez a helyzet nem változik, addig a NATO fennállásának talán a legmerészebb vállalkozása a clausewitzi fogalomrendszerben kudarcnak tekintendő.

Oroszország, a forgandó hadiszerencsétől függetlenül, mindaddig a győztes pozíciójában marad ameddig Ukrajnának és a szövetségeseinek nem sikerül gyökeresen megváltoztatni a fent említett status quot. Tekintve, hogy 2022 novembere óta Ukrajna semmilyen hadászati szintű sikert nem tud felmutatni, az esélye annak, hogy ez a helyzet megváltozzon,  jelenleg gyomorszorítóan csekély.

Ezt a tényt lehet szeretni és lehet nem szeretni, de Oroszország 2022 februárja óta a győztes pozíciójában van, nem a harctéri sikerei, hanem a hadászat legelemibb logikája miatt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. augusztus 13. 07:56
Robi okos fickó. Nem mellesleg a sok fotelhusszárral szemben katona is volt.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 13. 07:55
Tarjányi Péter Rácz Banderával kézenfogva lassítva sétáljon el a naplementébe, miközben Kaiser Ferenc integet nekik!
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 13. 07:40
Elképzeltem Castelt, milyen jókat kuncogott, amikor leírta, hogy "kolléga" 😁😁
Válasz erre
4
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 13. 07:38
Tarjányi nem szakértő csak háborúpárti propagandista aki az internáci gyarmatosítók szolgálatában áll
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!