Most ugrik a majom a vízbe: már a baloldali közvélemény-kutató cég szerint is a Fidesz vezet

Pulai kiemelte: az egyéni választókerületekben feltett kérdések „visszahúzzák a válaszadókat a földre”, így valósabb adatokat szolgáltatnak, míg országosan a Tisza Párt előnye részben a párt médiában tapasztalható „hype”-jának köszönhető. A választás ténylegesen a 106 egyéni mandátum sorsa alapján dől el, míg a listás helyek száma csupán 92. Ezt az állítást megerősítette Orbán Viktor is Tusnádfürdőn, aki szerint a kormánypártok jelenlegi

állás szerint mintegy 80 egyéni választókerületet nyernének, a kampány célja pedig 86–87 mandátum elérése.

A Publicus adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok 2-es számú választókerületében a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 25,8 százalék; Borsod-Abaúj-Zemplén 5-ös számú körzetében az arány 38–27 százalék a Fidesz javára. Pulai hangsúlyozta, hogy