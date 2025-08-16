Most ugrik a majom a vízbe: már a baloldali közvélemény-kutató cég szerint is a Fidesz vezet

Elárulta az elemző, kinek állhat a zászló a 2026-os választáson
Mráz Ágoston Sámuel egy panelbeszélgetésben azt is elárulta, miért mutatkoznak olyan nagy eltérések a különböző közvélemény-kutató cégek mérései között.
A Publicus szerint a meghatározó egyéni választókerületekben a Fidesz–KDNP áll az élen a Tiszával szemben.
Bár a baloldali közvélemény-kutatók rendszeresen a Tisza Párt országos előnyét mutatják, a 2026-os választás kimenetele szempontjából meghatározó egyéni választókerületekben a Fidesz–KDNP áll az élen. Ezt Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója erősítette meg, saját méréseikre hivatkozva – olvasható a Magyar Nemzeten. Pulai hangsúlyozta, hogy az országos szintű adatok
gyakran túlbecsülik a Tisza Párt támogatottságát, míg a helyi felmérések pontosabb képet adnak a valós pártpreferenciákról.
Pulai kiemelte: az egyéni választókerületekben feltett kérdések „visszahúzzák a válaszadókat a földre”, így valósabb adatokat szolgáltatnak, míg országosan a Tisza Párt előnye részben a párt médiában tapasztalható „hype”-jának köszönhető. A választás ténylegesen a 106 egyéni mandátum sorsa alapján dől el, míg a listás helyek száma csupán 92. Ezt az állítást megerősítette Orbán Viktor is Tusnádfürdőn, aki szerint a kormánypártok jelenlegi
állás szerint mintegy 80 egyéni választókerületet nyernének, a kampány célja pedig 86–87 mandátum elérése.
A Publicus adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok 2-es számú választókerületében a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 25,8 százalék; Borsod-Abaúj-Zemplén 5-ös számú körzetében az arány 38–27 százalék a Fidesz javára. Pulai hangsúlyozta, hogy
ezek az egyéni körzeti adatok a legmegbízhatóbb előrejelzői a választási eredményeknek.
A baloldali „közvélemény-kutatások” azért készülnek, hogy a messiásrajongókban 2026-ig megmaradjon a remény: Orbán Viktor legyőzhető.
