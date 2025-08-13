Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
hann endre Publicus Intézet Pulai András közvélemény-kutatás Donald Trump Orbán Viktor

A kínos baki után több balos mérőcég is elárulta: átverték az embereket

2025. augusztus 13. 08:15

A baloldali „közvélemény-kutatások” azért készülnek, hogy a messiásrajongókban 2026-ig megmaradjon a remény: Orbán Viktor legyőzhető.

2025. augusztus 13. 08:15
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„A biztos pártválasztók körében tíz százalékkal előzi a Tisza Párt a Fideszt – derült ki a Publicus Intézet Népszavának készített legutóbbi felméréséből. Füllentett már nagyobbat is Pulai András cége. 2022 tavaszán, az elsöprő Fidesz-siker előestéjén például kijelentette: »Zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, a kormánypárti szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható«. Ehhez képest Orbán Viktor csapata laposra verte az ollózárókat. (Pulai lelkesen dolgozik az elfekvőben pulzáló baloldalnak. Gyurcsányékkal például már akkor szerződött, amikor a habzóborász még kormányfőként vitte kátyúba az országot.)

A kínos baki után több balos mérőcég is elárulta: átverték az embereket.

Róna Dániel (21 Kutatóközpont) egyenesen úgy fogalmazott, »Az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket«. Hann Endre, a Medián vezetője is meggyónt: »Voltak kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek«. Nemrég, amikor a számvevőszék átvizsgálta a kampányfinanszírozási botrányban érintett cégeket, kiderült, Pulaiék is kaptak amerikai pénzeket. (Megjegyzem, az Egyesült Államok közvélemény-kutatói is megvezették a publikumot a tavalyi elnökválasztáson. Zömük az utolsó pillanatig Kamala Harris sikerét jósolta – ám elmaradt a demokrata hálivúd, az alulmért Donald Trump alaposan eltángálta a már hónapok óta örvendező fogpasztareklám-asszonykát.)

Akiknél még nem esett le a tantusz: a baloldali »közvélemény-kutatások« azért készülnek, hogy a messiásrajongókban 2026-ig megmaradjon a remény: Orbán Viktor legyőzhető.

Ellenkező esetben már most összedőlne a kártyavár. Habos kávénkat kortyolgatva élvezzük a kabarét.”

Tarjányi kolléga meglátásaival kapcsolatban még a vesszőkkel sem értek egyet

Tarjányi Péter megüzente Orbán Viktornak: hazugság, hogy Oroszország nyert.

 

Összesen 12 komment

regi-nyarakon21
2025. augusztus 13. 10:30
Ez eddig se volt titok, de akkor dőltem igazán nyugodtan hátra, amikor Magyar György ügyvéd, aki a mindenkori ellenzéki vezért támogatja, Király Tamásnak arról beszélt a múlt héten, hogy kellene segédpártokat gründolni a tiszának, Kőrös, Maros stb néven, ha mégsem mindenki sorakozna fel a messiás mögött. Nagy lehet a baj, ha ezen aggódnak! Erre már tíz százalékpontos tisza vezetésnél sem lenne semmi szükség, nemhogy a bekamuzott e fölöttinél
3
0
salátás
2025. augusztus 13. 10:20
ez kinek új infó?
2
0
nyuszilaci
2025. augusztus 13. 10:11
Gyurka hiába,befellegzett a gazdádnak,a hazaáruló potrohos tolvajnak...😉
0
7
antipoloska
2025. augusztus 13. 10:11
de miért nem lehet ezeket jól megfingatni? mindenféle ellenőrzéssel vegzálni őket mindennap.
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!