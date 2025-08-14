Botrány: nem gyónni ment a templomba a Zala vármegyei férfi

A vasárnapi misét követően próbálta meg ellopni a hívők adományait egy nagykanizsai férfi – számolt be a Tolna vármegyei rendőrség.

Az eset Szekszárdon a Béla király terén lévő templomban történt. A lopáshoz egy helyi nő hívta a rendőröket, akit a templom riasztó rendszere figyelmeztette a bűnesetre.

Az elkövetőt a rendőrök letartoztatták és kikérdezték. A férfi elmondta, hogy a könnyű pénz reményében választotta célpontul a templomot.

A tettes a mise alatt a gyóntatófülkében bujkált, majd annak végeztével felfeszítette az adománygyűjtő faperselyt. Arra azonban nem számított, hogy a templomot rázárják, és ott még riasztó is van, így az elkövető a beriasztózott épületbe szorult.

A rendőrök 30 ezer forintot találtak a férfinál, akit előállítottak és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Nyitókép: Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldala

***