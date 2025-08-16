Optimista jóslat: már karácsony előtt véget érhet a háború, de ennek van egy feltétele

Megindult a lavina a Trump-Putyin csúcs után: rendkívüli döntést hoztak a németek
Friedrich Merz német kancellár azonnal döntött.
Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor beszélt erről Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően.
Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.
Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt”
– tette hozzá Graham.
A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette: nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.
