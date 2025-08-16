Ft
háború béke Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Lindsey Graham

Optimista jóslat: már karácsony előtt véget érhet a háború, de ennek van egy feltétele

2025. augusztus 16. 15:23

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor beszélt erről Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően.

2025. augusztus 16. 15:23
null

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt”

 – tette hozzá Graham.

Megszólalt a Kreml is

A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette: nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.

(MTI)

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Agricola
2025. augusztus 16. 16:08
"Mire a falevelek lehullanak, katonáink hazatérnek!" Ezt a mondatot II. Vilmos császár mondta, amikor 1914-ben kitört az I. világháború, és a német hadsereg optimistán és gyors győzelemben reménykedett. A valóságban a háború több évig tartott, és rengeteg áldozatot követelt és a Központi Hatalmak vereségével végződött..
rugbista
2025. augusztus 16. 16:04
A karácsonnyal már kétszer bebukott a világ.
herden100
2025. augusztus 16. 15:58
🕊️🤍 en.m.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Roberts m.youtube.com/watch?v=KhbuNZ8p3hg&pp=ygUVdGNoYWprb3Zza2lqIGNoZXJ1Ymlt istenanya.hu
bondavary
•••
2025. augusztus 16. 15:56 Szerkesztve
Ha az orosz olajat kizárják a piacról, nem tudják pótolni, a 70-es éveknél nagyobb olajválságot idéz elő.
