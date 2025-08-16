Optimista jóslat: már karácsony előtt véget érhet a háború, de ennek van egy feltétele

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt”

– tette hozzá Graham.

Megszólalt a Kreml is

A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette: nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.

(MTI)

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP