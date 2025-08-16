Megszólalt a focista, aki miatt félbeszakították Szoboszlaiék meccsét

Ahogyan a tudósításunkban is írtuk, a mérkőzés első félidejének közepén két perc erejéig félbeszakadt a játék. Anthony Taylor játékvezető egy sarokrúgás előtt a kispadokhoz sietett, a két vezetőedzőt magához hívta és elkezdett beszélni hozzájuk. Először nem lehetett tudni, miért szünetel a játék, aztán kiderült, hogy a Liverpool táborában egy tólószékes férfi rasszista jelzőkkel illette a Bournemouth játékosát, Antoine Semenyót, aki ezt jelezte a bírónak.

Amíg állt a játék, a csapattársai, a hazaiak közül pedig Cody Gakpo is odament hozzá és a támogatásáról biztosította a 25 éves Londonban született ghánai válogatott játékost, aki nem akarta, hogy a történtek miatt ne folytatódjon a mérkőzés. Másnap, szombaton a közösségi oldalán kifejtette, mennyit jelentett neki a társak támogatása:

Last night at Anfield will stay with me forever - not because of one person's words, but because of how the entire football family stood together.



To my @afcbournemouth teammates who supported me in that moment, to the @LiverpoolFC players and fans who showed their true… pic.twitter.com/6sNyv3vROK — Antoine Semenyo (@semenyo924) August 16, 2025

Ami tegnap este az Anfielden történt, az örökre velem marad. És nem egy ember szavai miatt, hanem amiatt, ahogyan az egész futballcsalád összetartott”

– írta Semenyo, aki a meccsen a második félidőben kétszer is betalált.

Semenyo a folytatásban mindkét csapatnak, a többi szurkolónak és a vezetőknek is megköszönte, amiért ennyire profin kezelték a helyzetet, és kiálltak mellette.

Utána két gólt szerezni olyan érzés volt, mintha azon az nyelven válaszoltam volna, ami egyedül számít a pályán”

– folytatta, majd hozzátette, hogy a világ minden tájáról kapott bátorító üzeneteket, amely emlékeztette arra, hogy miért imádja ezt a sportot.

„Együtt megyünk tovább!”

A Premier League közleményt adott ki, amelyben elítélte a történteket, a stadionban pedig a hangosbemondó arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a rasszista megjegyzésektől.

„A rasszizmusnak nincs helye a játékunkban, ahogyan a társadalomban sem” – írták, majd hozzátették, hogy kivizsgálják az ügyet.

A félidőben a szakértőként dolgozó Gary Neville-t és Jamie Carragher-t is felháborította az eset, és remélik, nem marad büntetlenül.

A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot szomorú volt amiatt, hogy egy ilyen eset beárnyékolta az estét, amelyen Diogo Jotára megemlékeztek.

Slot és Semenyo a lefújás után (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A csapatnak ez volt az első hazai bajnokija az új idényben, ezért az Anfielden tétmérkőzésen most először tudtak a játékosok és a szurkolók közös megemlékezést tartani az autóbalesetben elhunyt testvérpárról, André Silváról és Diogo Jotáról, akik közül utóbbi a Liverpool játékosa volt.

„Nem akarjuk ezt a futballban, nem akarjuk ezt a stadionokban és különösen nem akarjuk látni ezt az Anfielden” – mondta Slot a rasszizmusról.

A Bournemouth trénere, Andoni Iraola elárulta, hogy a játékvezető elmagyarázta nekik, mi történt, és hogy azonosították az illetőt.

A vendégek csapatkapitánya, Adam Smith szerint teljesen elfogadhatatlan és dühítő, hogy a mai világban ilyen megtörténhet. Hozzátette, nem tudja, Semenyo ezek után hogyan volt képes ilyen jól játszani és két gólt lőni, és arról is beszélt, hogy a térdelésnek semmi hatása nincs.

A Liverpool is közleményben jelezte, elítélik a rasszizmust és segítik a rendőrség munkáját.

A tólószékes férfiról a meccs közben olyan információk láttak napvilágot, hogy először nem vezették ki, végignézhette az első félidőt, viszont a szünetben kikísérték a biztonságiak.



Semenyo egyébként az Instagramon ismét a rasszizmus áldozata lett.

Fotó: instagram.com/antoinesemenyo42

Mikor lesz ennek vége?”

– kérdezte a posztjában.

Frissítés: a liverpooli rendőrség, amely nagyon komolyan kezeli az ügyet, megerősítette, hogy egy 47 éves férfit őrizetbe vett az eset kapcsán.



Angol Premier League

1. forduló

Pénteken

Liverpool–AFC Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4. ill. Semenyo 64., 76.)

