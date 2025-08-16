„Világpolitikai jelentőségű volt az amerikai és orosz elnök tárgyalása.

Mi, békepártiak a háború kezdete óta ezen dolgozunk. Magyar Péter viszont inkább a magáról készített napszemüveges képek feltöltésével és a saját »varázserejével« van elfoglalva.

Mennyire kell ehhez imádni magad?”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala