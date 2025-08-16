Ft
békepárti háború Tisza Párt tárgyalás elnök Magyar Péter napszemüveg

Világpolitikai jelentőségű volt az amerikai és orosz elnök tárgyalása

2025. augusztus 16. 15:38

Magyar Péter inkább a magáról készített napszemüveges képek feltöltésével és a saját „varázserejével” van elfoglalva.

2025. augusztus 16. 15:38
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Világpolitikai jelentőségű volt az amerikai és orosz elnök tárgyalása

Mi, békepártiak a háború kezdete óta ezen dolgozunk. Magyar Péter viszont inkább a magáról készített napszemüveges képek feltöltésével és a saját »varázserejével« van elfoglalva. 

Mennyire kell ehhez imádni magad?”

Orbán Balázs Facebook-oldala

Összesen 2 komment

herden100
2025. augusztus 16. 15:57
🕊️🤍 en.m.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Roberts m.youtube.com/watch?v=KhbuNZ8p3hg&pp=ygUVdGNoYWprb3Zza2lqIGNoZXJ1Ymlt istenanya.hu
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 16. 15:54
SENKI PÉTER NEM LESZ MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE.
Válasz erre
0
0
