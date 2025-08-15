Reagált a Honvédelmi Minisztérium: nyomozás indult a reptéri tolvajok ellen

A baon.hu az ügyben felkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amely az alábbi információkat közölte a Bács-Kiskun vármegyei lappal.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni”

– közölte a Honvédség. A nyilatkozatot a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

***