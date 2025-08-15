Ft
08. 15.
péntek
bács kecskeméti MiG – 29 rendőrség tolvaj Honvédelmi Minisztérium

Reagált a Honvédelmi Minisztérium: nyomozás indult a reptéri tolvajok ellen

2025. augusztus 15. 11:27

A tolvajok MiG-29-es alkatrészeket tulajdonítottak el.

2025. augusztus 15. 11:27
null

Ahogy arról már lapunk beszámolt az elmúlt hetekben betörés és lopás történt a kecskeméti reptéren. A tolvajok MiG-29-es alkatrészeket tulajdonítottak el.

A baon.hu az ügyben felkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amely az alábbi információkat közölte a Bács-Kiskun vármegyei lappal.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni”

– közölte a Honvédség. A nyilatkozatot a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

***

aquila
2025. augusztus 15. 13:56
Az esemény nem az "elmúlt hetekben" történt, hanem már jó pár hete. Jah, és nem a kerítésen keresztül. A többi stimmel.
Válasz erre
0
0
vapepe
2025. augusztus 15. 13:11
A lehetséges olvasatok száma nagy, korábban több említésre került. Ill. mi van, ha "hagyták" bejutni őket. Mint egykor a parlament, folyosón (való)ugatjuk egymást, az elzárt büfében meg együtt piálunk. De én maradnék annál a verziónál, hogy Gazsiéknak kellett a zsigába :), csak nehogy kinyírja őket, mint a Darwin-díjasokról szóló filmben.
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. augusztus 15. 12:59
Ha egy katonai harci létesítménybe ilyen könnyű besétálni,vagy akár a közelébe menni ,az felhívás egy keringőre szabotőröknek,és kémeknek. 90-es évek környékén a behatolók családtagjai már intézhették volna a temetési előkészületeket,mi meg indultunk volna jutalomszabira...ennyi
Válasz erre
2
0
cserresznye
2025. augusztus 15. 12:47
Remélem a nyomozás nem csak arra terjed ki, hogy ki az elkövető- gondolom bottal üthetik a nyomát, meg az alkatrészeknek is-, hanem azokra, akiknek felelőssége lett volna a megfelelő őrzés!!! A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése, különösen akkor, ha a szomszédban keresik, mint a cukrot.
Válasz erre
3
0
