Reagált a Honvédelmi Minisztérium: nyomozás indult a reptéri tolvajok ellen

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – ellopták a MIG-29-esek alkatrészeit
Ismeretlenek a kerítést átvágva jutottak be a reptérre.
A tolvajok MiG-29-es alkatrészeket tulajdonítottak el.
Ahogy arról már lapunk beszámolt az elmúlt hetekben betörés és lopás történt a kecskeméti reptéren. A tolvajok MiG-29-es alkatrészeket tulajdonítottak el.
Ezt is ajánljuk a témában
Ismeretlenek a kerítést átvágva jutottak be a reptérre.
A baon.hu az ügyben felkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amely az alábbi információkat közölte a Bács-Kiskun vármegyei lappal.
Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni”
– közölte a Honvédség. A nyilatkozatot a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
***