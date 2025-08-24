„Hát ez érdekes.

A német kormány megszüntetné a kitoloncolás előtt álló migránsok kötelező jogi képviseletét. Az előző kabinet döntése nyomán ugyanis ez még akkor is jár az Európában, illetve Németországban törvénytelenül tartózkodó bevándorlóknak, ha egyébként már minden jogi lehetőséget kimerítettek. Már nincs hová fellebbezni. Súlyos.

A bíróságok meg egész egyszerűen nem bírják a terhelést. A jórészt Soros meg az Európai Bizottság által pénzelt jogvédők persze prüszkölnek, mondván, ilyen szigort nem lehet emberileg bevezetni. Megy a hiszti. Ráadásul azon is kiborultak »jogvédőék«, hogy bővülne azon országok listája, ahová vissza lehetne küldeni a próbálkozókat – olvasható a The Telegraph cikkében.

Kérdés, Berlin kitart-e az ügyben. Sokan emlékeznek még a brutális solingeni késes támadásra, amit épp egy kitoloncolt, de elszökött szíriai férfi hajtott végre.

Európának végre le kéne vetnie magáról a hamis, önsorsrontó migránspolitikát, ahogy a háború kapcsán is itt lenne az ideje a józanságnak és az önérdek tisztázásának. És akkor még finoman fogalmaztam… Ez így nem mehet tovább!”

Nyitókép: ODD ANDERSEN/AFP