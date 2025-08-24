Ft
08. 24.
vasárnap
Európának végre le kéne vetnie magáról a hamis, önsorsrontó migránspolitikát

2025. augusztus 24. 10:21

A háború kapcsán is itt lenne az ideje a józanságnak és az önérdek tisztázásának. És akkor még finoman fogalmaztam… Ez így nem mehet tovább!

2025. augusztus 24. 10:21
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Hát ez érdekes.

A német kormány megszüntetné a kitoloncolás előtt álló migránsok kötelező jogi képviseletét. Az előző kabinet döntése nyomán ugyanis ez még akkor is jár az Európában, illetve Németországban törvénytelenül tartózkodó bevándorlóknak, ha egyébként már minden jogi lehetőséget kimerítettek. Már nincs hová fellebbezni. Súlyos.

A bíróságok meg egész egyszerűen nem bírják a terhelést. A jórészt Soros meg az Európai Bizottság által pénzelt jogvédők persze prüszkölnek, mondván, ilyen szigort nem lehet emberileg bevezetni. Megy a hiszti. Ráadásul azon is kiborultak »jogvédőék«, hogy bővülne azon országok listája, ahová vissza lehetne küldeni a próbálkozókat – olvasható a The Telegraph cikkében.

Kérdés, Berlin kitart-e az ügyben. Sokan emlékeznek még a brutális solingeni késes támadásra, amit épp egy kitoloncolt, de elszökött szíriai férfi hajtott végre. 

Európának végre le kéne vetnie magáról a hamis, önsorsrontó migránspolitikát, ahogy a háború kapcsán is itt lenne az ideje a józanságnak és az önérdek tisztázásának. És akkor még finoman fogalmaztam… Ez így nem mehet tovább!”

Nyitókép: ODD ANDERSEN/AFP

Agricola
2025. augusztus 24. 11:26
"Sokan emlékeznek még a brutális solingeni késes támadásra, amit épp egy kitoloncolt, de elszökött szíriai férfi hajtott végre." A Das Bild mai számában egik cikk ezzel a címmel jelent meg: Gyanúsítottat vettek őrizetbe a menekültszállón: Lisát (17éves ) a buli után hazafelé tartva megkéselték. Amszterdam. A 17 éves Lisa egy (iskolai) buliból érkezett, és múlt szerda este hazafelé tartott az e-bike-jával. Az Ajax sportkomplexum szintjén egy férfi üldözte. Mobiltelefonján (Lisa még) hívta a rendőrséget. Amikor a rendőrök megérkeztek, Lisa már halott volt, leszúrták. A kerékpározás az iskolához, a város felfedezése félelem nélkül lehetséges kellene legyen. Ez szégyenfolt társadalmunk számára.” Halsema szigorúbb intézkedéseket jelentett be, hogy „küzdjön a nőgyűlölet minden formája ellen”.Főügyész: „Nap mint nap látjuk, mennyire megviseltek és megijedtek az emberek.”
Válasz erre
0
0
vamonos-3
2025. augusztus 24. 10:44
Europa nem a legcsorobb putri tagallamoktol fog tanacsot kerni, mit tegyen vagy ne tegyen Ez gumicsont, Magyarorszag allapotjairol irjal Kacsoh Tobb vagy kevesebb kulfoldi van itt, mint Orban elott Tobb vagy kevesebb magyar van itt, mint Orban elott Tobb vagy kevesebb szines boru van itt, mint Orban elott ezek a kerdesek
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!