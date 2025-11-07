Német tábornok az oroszokról: bőven elég tankjuk van, hogy megtámadják a NATO-t

Kezdődik: ellepték az orosz drónrajok Európát
Egyszerre tíz országban is észlelték az eszközöket, elképesztő a riadalom.
Akár már holnap. A kérdés csak, hogy merik-e vagy nem merik. Hátborzongató dolgokat mondott Alexander Sollfrank altábornagy. Mutatjuk!
Általánosan elfogadott mondás, hogy az oroszok úgysem támadják meg a NATO-t, mert nem bírnak Ukrajnával sem, vagyis hogy túl gyengék hozzá. Hát, Alexander Sollfrank német altábornagy olyat mondott ezzel kapcsolatban a Reutersnek, amit egyetlen NATO-tagállam sem tesz zsebre.
A magas rangú katonatiszt nem mást állított, mint hogy
Oroszország bármikor képes korlátozott támadást indítani a NATO területe ellen,
de az, hogy így dönt-e, persze attól függ, hogyan viselkedik a nyugati szövetség. Bővebben kifejtve: „Ha megnézzük Oroszország jelenlegi képességeit és haderejét, akár már holnap is indíthat egy kisebb léptékű támadást a NATO területe ellen”.
Persze a szándék is kérdéses. Sollfrank – aki Németország közös műveleti parancsnokságát vezeti és a védelmi tervezést felügyeli – már korábban is egyetértett a NATO figyelmeztetéseivel, miszerint Oroszország akár már 2029-ben nagyszabású támadást indíthat ellene, ha a korábbi ütemben tudja folytatni a fegyverkezést. Vlagyimir Putyin elnök ugyanakkor tagadta, hogy ilyesmire készülnének. Mint állította,
a 2022-es támadás az ukránok ellen sem volt más, mint a NATO terjeszkedésének megakadályozása Ukrajna irányába.
Más kérdés, hogy Oroszország ugyan lekötött jelentős erőket Ukrajnában, azonban – ahogy arra Sollfrank rámutat – az orosz légierő továbbra is erős, és a nukleáris, valamint a rakétákkal kapcsolatos képességei sem sérültek. Hozzátette: a fekete-tengeri flotta veszteségei ellenére a haditengerészete is erős, ugyanis a többi flotta érintetlen.
A főtiszt szerint a szárazföldi erők veszteségeket szenvednek, „de Oroszország azt állítja, hogy célja a teljes csapatlétszám 1,5 millióra való növelése”, emellett
az oroszok elegendő harckocsival rendelkezik ahhoz, hogy már holnap elképzelhető legyen egy korlátozott támadás”
– fogalmazott.
A nyugati szövetségesek körében egyébként egyre inkább fokozódik a félelem egy orosz támadástól, ezt erősíti (vagy erre játszanak rá az oroszok?) a lengyel légtérbe történő közelmúltbeli drónbetörések.
A németek pedig fegyverkeznek: mint a Reuters emlékeztet, idén év elején Berlin lazított az alkotmányos adósságféken, hogy teljesítse a NATO új, 3,5 százalékos GDP-arányú katonai célú költését 2029-re, ami már az idei, 100 milliárdos költségvetéshez képest 160 milliárdot fog jelenteni a céldátumra. A Bundeswehr katonai állományát is fel akarja duzzasztani 60 ezer fővel.
„Egy orosz támadás benne van a pakliban. Hogy ez megtörténik-e vagy sem, nagymértékben a saját viselkedésünktől függ”
– tette hozzá Sollfrank, a NATO elrettentési erőfeszítéseire utalva.
A tábornok megjegyezte: Moszkva hibrid hadviselési taktikáit, beleértve a drónbehatolásokat is, egy olyan stratégia összekapcsolódó elemeiként kell tekinteni, amely magában foglalja az Ukrajna elleni háborút is, ahogy az atomcsapással való fenyegetőzést is.
Sollfrank szerint Oroszország teszteli a NATO-t, és igyekszik azt szétzilálni az ehhez hasonló lépésekkel.
Orosz tankok a „győzelem napi” felvonuláson. Forrás: Alexander NEMENOV / AFP