Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország NATO Ukrajna Oroszország

Német tábornok az oroszokról: bőven elég tankjuk van, hogy megtámadják a NATO-t

2025. november 07. 14:09

Akár már holnap. A kérdés csak, hogy merik-e vagy nem merik. Hátborzongató dolgokat mondott Alexander Sollfrank altábornagy. Mutatjuk!

2025. november 07. 14:09
null

Általánosan elfogadott mondás, hogy az oroszok úgysem támadják meg a NATO-t, mert nem bírnak Ukrajnával sem, vagyis hogy túl gyengék hozzá. Hát, Alexander Sollfrank német altábornagy olyat mondott ezzel kapcsolatban a Reutersnek, amit egyetlen NATO-tagállam sem tesz zsebre.

A magas rangú katonatiszt nem mást állított, mint hogy 

Oroszország bármikor képes korlátozott támadást indítani a NATO területe ellen,

de az, hogy így dönt-e, persze attól függ, hogyan viselkedik a nyugati szövetség. Bővebben kifejtve: „Ha megnézzük Oroszország jelenlegi képességeit és haderejét, akár már holnap is indíthat egy kisebb léptékű támadást a NATO területe ellen”.

Persze a szándék is kérdéses. Sollfrank – aki Németország közös műveleti parancsnokságát vezeti és a védelmi tervezést felügyeli – már korábban is egyetértett a NATO figyelmeztetéseivel, miszerint Oroszország akár már 2029-ben nagyszabású támadást indíthat ellene, ha a korábbi ütemben tudja folytatni a fegyverkezést. Vlagyimir Putyin elnök ugyanakkor tagadta, hogy ilyesmire készülnének. Mint állította,

a 2022-es támadás az ukránok ellen sem volt más, mint a NATO terjeszkedésének megakadályozása Ukrajna irányába.

Más kérdés, hogy Oroszország ugyan lekötött jelentős erőket Ukrajnában, azonban – ahogy arra Sollfrank rámutat – az orosz légierő továbbra is erős, és a nukleáris, valamint a rakétákkal kapcsolatos képességei sem sérültek. Hozzátette: a fekete-tengeri flotta veszteségei ellenére a haditengerészete is erős, ugyanis a többi flotta érintetlen.

A főtiszt szerint a szárazföldi erők veszteségeket szenvednek, „de Oroszország azt állítja, hogy célja a teljes csapatlétszám 1,5 millióra való növelése”, emellett

az oroszok elegendő harckocsival rendelkezik ahhoz, hogy már holnap elképzelhető legyen egy korlátozott támadás”

 – fogalmazott.

A nyugati szövetségesek körében egyébként egyre inkább fokozódik a félelem egy orosz támadástól, ezt erősíti (vagy erre játszanak rá az oroszok?) a lengyel légtérbe történő közelmúltbeli drónbetörések.

A németek pedig fegyverkeznek: mint a Reuters emlékeztet, idén év elején Berlin lazított az alkotmányos adósságféken, hogy teljesítse a NATO új, 3,5 százalékos GDP-arányú katonai célú költését 2029-re, ami már az idei, 100 milliárdos költségvetéshez képest 160 milliárdot fog jelenteni a céldátumra. A Bundeswehr katonai állományát is fel akarja duzzasztani 60 ezer fővel.

„Egy orosz támadás benne van a pakliban. Hogy ez megtörténik-e vagy sem, nagymértékben a saját viselkedésünktől függ” 

– tette hozzá Sollfrank, a NATO elrettentési erőfeszítéseire utalva.

A tábornok megjegyezte: Moszkva hibrid hadviselési taktikáit, beleértve a drónbehatolásokat is, egy olyan stratégia összekapcsolódó elemeiként kell tekinteni, amely magában foglalja az Ukrajna elleni háborút is, ahogy az atomcsapással való fenyegetőzést is.

Sollfrank szerint Oroszország teszteli a NATO-t, és igyekszik azt szétzilálni az ehhez hasonló lépésekkel.

Ezt is ajánljuk a témában

Orosz tankok a „győzelem napi” felvonuláson. Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
XTRO
2025. november 07. 16:07
….és még hány kretén fog szak érteni, csakhogy fokozzák a népek hajlandóságát….
Válasz erre
3
0
pandalala
2025. november 07. 16:04
hülye :-D
Válasz erre
3
0
ThunderDan
2025. november 07. 16:03
Miért is támadnák meg? Minis van Berlinben vagy Drezdában vagy Kölnben, ami az oroszoknak nincs? Európa ma már PERIFÉRIA.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. november 07. 15:53
Az oroszoknak bőven elég van mindenből. Csak a nyugat hiszi azt, hogy majd kifogynak....DDD
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!