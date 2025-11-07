Német tábornok az oroszokról: bőven elég tankjuk van, hogy megtámadják a NATO-t

Általánosan elfogadott mondás, hogy az oroszok úgysem támadják meg a NATO-t, mert nem bírnak Ukrajnával sem, vagyis hogy túl gyengék hozzá. Hát, Alexander Sollfrank német altábornagy olyat mondott ezzel kapcsolatban a Reutersnek, amit egyetlen NATO-tagállam sem tesz zsebre.

A magas rangú katonatiszt nem mást állított, mint hogy

Oroszország bármikor képes korlátozott támadást indítani a NATO területe ellen,

de az, hogy így dönt-e, persze attól függ, hogyan viselkedik a nyugati szövetség. Bővebben kifejtve: „Ha megnézzük Oroszország jelenlegi képességeit és haderejét, akár már holnap is indíthat egy kisebb léptékű támadást a NATO területe ellen”.

Persze a szándék is kérdéses. Sollfrank – aki Németország közös műveleti parancsnokságát vezeti és a védelmi tervezést felügyeli – már korábban is egyetértett a NATO figyelmeztetéseivel, miszerint Oroszország akár már 2029-ben nagyszabású támadást indíthat ellene, ha a korábbi ütemben tudja folytatni a fegyverkezést. Vlagyimir Putyin elnök ugyanakkor tagadta, hogy ilyesmire készülnének. Mint állította,