Eluralkodott a pánik az ukrán állami energiavállalatnál: minden hőerőmű leállt

Az ukrán állami Centrenergo energiacég valamennyi hőerőműve teljesen leállt az orosz erők november 8-ra virradó éjszakai támadása nyomán – írta a Kárpát Hír. A vállalat közleménye szerint ez volt a legsúlyosabb csapás a létesítményeik ellen a háború 2022-es kezdete óta. A támadás „példátlan mennyiségű rakétával és megszámlálhatatlan drónnal” zajlott.

A Centrenergo kiemelte, hogy a támadás éppen azokat az egységeket érte, amelyeket a 2024-es pusztító orosz csapások után sikerült helyreállítaniuk. Az éjszaka során az ellenség a hőerőművek teljes áramtermelő kapacitását támadta. „Mi, a biztonság érdekében, hallgattunk, de mindent megtettünk, hogy az ukránok fénnyel és meleggel vészeljék át a múlt telet, és … sikeresen megkezdhessék a mostani fűtési szezont” – olvasható a közleményben.

A vállalat kétségbeesett hangvételű nyilatkozatban ismertette a helyzet komolyságát:

Megálltunk … Jelenleg – nulla termelés. Nulla! Elvesztettük azt, amit éjjel-nappal helyreállítottunk. Teljesen! Minden alkalommal az ellenség még kegyetlenebbül, még cinikusabban üt”.

A Centrenergo ugyanakkor leszögezte, hogy haladéktalanul megkezdik a helyreállítási munkálatokat, a javítást és új áramtermelő kapacitások bevezetését. A hírportál hozzáteszi, hogy a november 8-i támadás a Naftogaz gázinfrastruktúráját is érintette.