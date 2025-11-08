Eluralkodott a pánik az ukrán állami energiavállalatnál: minden hőerőmű leállt

Történelmi vereség szélén áll Zelenszkij! Ez már az elnöki székébe kerülhet?
Pokrovszk 90 százalékát már az oroszok ellenőrzik.
Kemény csapást mértek az ukrán energiainfrastruktúrára az oroszok.
Az ukrán állami Centrenergo energiacég valamennyi hőerőműve teljesen leállt az orosz erők november 8-ra virradó éjszakai támadása nyomán – írta a Kárpát Hír. A vállalat közleménye szerint ez volt a legsúlyosabb csapás a létesítményeik ellen a háború 2022-es kezdete óta. A támadás „példátlan mennyiségű rakétával és megszámlálhatatlan drónnal” zajlott.
A Centrenergo kiemelte, hogy a támadás éppen azokat az egységeket érte, amelyeket a 2024-es pusztító orosz csapások után sikerült helyreállítaniuk. Az éjszaka során az ellenség a hőerőművek teljes áramtermelő kapacitását támadta. „Mi, a biztonság érdekében, hallgattunk, de mindent megtettünk, hogy az ukránok fénnyel és meleggel vészeljék át a múlt telet, és … sikeresen megkezdhessék a mostani fűtési szezont” – olvasható a közleményben.
A vállalat kétségbeesett hangvételű nyilatkozatban ismertette a helyzet komolyságát:
Megálltunk … Jelenleg – nulla termelés. Nulla! Elvesztettük azt, amit éjjel-nappal helyreállítottunk. Teljesen! Minden alkalommal az ellenség még kegyetlenebbül, még cinikusabban üt”.
A Centrenergo ugyanakkor leszögezte, hogy haladéktalanul megkezdik a helyreállítási munkálatokat, a javítást és új áramtermelő kapacitások bevezetését. A hírportál hozzáteszi, hogy a november 8-i támadás a Naftogaz gázinfrastruktúráját is érintette.
Nyitókép forrása: Anatolii STEPANOV / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Pokrovszk 90 százalékát már az oroszok ellenőrzik.
***