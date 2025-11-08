Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél Centrenergo Ukrajna orosz-ukrán háború hőerőmű fűtési szezon

Eluralkodott a pánik az ukrán állami energiavállalatnál: minden hőerőmű leállt

2025. november 08. 17:44

Kemény csapást mértek az ukrán energiainfrastruktúrára az oroszok.

2025. november 08. 17:44
null

Az ukrán állami Centrenergo energiacég valamennyi hőerőműve teljesen leállt az orosz erők november 8-ra virradó éjszakai támadása nyomán – írta a Kárpát Hír. A vállalat közleménye szerint ez volt a legsúlyosabb csapás a létesítményeik ellen a háború 2022-es kezdete óta. A támadás „példátlan mennyiségű rakétával és megszámlálhatatlan drónnal” zajlott. 

A Centrenergo kiemelte, hogy a támadás éppen azokat az egységeket érte, amelyeket a 2024-es pusztító orosz csapások után sikerült helyreállítaniuk. Az éjszaka során az ellenség a hőerőművek teljes áramtermelő kapacitását támadta. „Mi, a biztonság érdekében, hallgattunk, de mindent megtettünk, hogy az ukránok fénnyel és meleggel vészeljék át a múlt telet, és … sikeresen megkezdhessék a mostani fűtési szezont” – olvasható a közleményben. 

A vállalat kétségbeesett hangvételű nyilatkozatban ismertette a helyzet komolyságát:

Megálltunk … Jelenleg – nulla termelés. Nulla! Elvesztettük azt, amit éjjel-nappal helyreállítottunk. Teljesen! Minden alkalommal az ellenség még kegyetlenebbül, még cinikusabban üt”. 

A Centrenergo ugyanakkor leszögezte, hogy haladéktalanul megkezdik a helyreállítási munkálatokat, a javítást és új áramtermelő kapacitások bevezetését. A hírportál hozzáteszi, hogy a november 8-i támadás a Naftogaz gázinfrastruktúráját is érintette.

Nyitókép forrása: Anatolii STEPANOV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. november 08. 18:17
Annak, hogy Zselé parancsára a Barátság vezetéket is támadják, semmi hadászati haszna/ értelme nincs! Az csak egy kicsinyes bosszú Magyarország ellen. Lehet már sok hohol ember, aki TITOKBAN azt kívánja: győzzön a ruszki minél hamar, hogy minél kevesebb legyen a veszteség. Aztán legyen végre vége...
Válasz erre
2
0
alaba2
•••
2025. november 08. 18:17 Szerkesztve
Na ,végre!!!! Türelmes az orosz egy darabig,de a végtelenségig nem!!! Most majd lehet sírni csak hát ugye felőlünk jön az áram !!! Ugye sok szerencsétlen háborúpárti barom!! Most mondjátok meg a tutit! Elmondták nekik szépen,hagyjanak fel a finomítók elleni támadásokkal most meg lehet gyergyával világítani. Az okosoknak pedig csak zárójelben jegyzem meg hogy minden közüzem elektromossággal működik, víz,csatorna,gázszolg,stb…… Leáll minden szó szerint és belelehet gondolni milyen az élet egy panelben ezek nélkül,szerintem nem tul fényes jövő!!
Válasz erre
2
0
yalaelnok
2025. november 08. 18:17
"éppen azokat az egységeket érte, amelyeket a 2024-es pusztító orosz csapások után sikerült helyreállítaniuk" hát ez márcsak ilyen dolog akinek nincs realitásérzéke, az megszívja
Válasz erre
2
0
figyelő4322
•••
2025. november 08. 18:16 Szerkesztve
Hát... Tudom sajnálni a szerencsétlen ukrán civileket, akik most fagyoskodnak. El tudom képzelni, milyen hideg lehet most a mostani ukrán síkon, a régi, valamikori Szittyaországban... Dehát ők kezdték az energia- létesítmények elleni támadásokat a Zselé elnök parancsára. Kölcsön kenyér meg visszajár!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!