Az orosz hadsereg ezekben a napokban készül befejezni Pokrovszk elfoglalását. Pokrovszk és Mirnográd városok (korábban összesen 106 000 lakossal) az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége lehet. A német Bild több forrásból is megtudta, hogy az ukrán hadseregben és hírszerző szolgálatokon belül is nagyon borúsan ítélik meg a helyzetet. Az ukrán hadsereg és kormány hivatalos csatornái továbbra is azt állítják, hogy a helyszínen övék a kontroll, és az orosz hadsereget visszaszorítják, a valóság azonban már más képet mutat, alig maradt ukrán kézen lévő terület a városban – írta a hirado.hu. Súlyos vereség küszöbén áll Zelenszkij.

Súlyos vereség szélén áll Zelenszkij

A Bild által megszerzett információk szerint ukrán katonai körökben a legfontosabb kérdés az, hogy katonáik valóban szembesülhetnek-e a bekerítéssel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felelőssége ismét fokozottan felmerül; megint azzal vádolják, hogy nem biztosította, hogy az ukrán csapatok visszavonulása biztonságos körülmények között történjen meg.

Zelenszkij egyszer már ezt elkövette

Zelenszkijt 2023-ban hasonló helyzetben már érték hatalmas kritikák Bahmut városának makacs védelméhez való ragaszkodása miatt. Állítólag akkoriban közvetlen konfliktus alakult ki a katonai vezetéssel, amely a korábbi kivonulást szorgalmazta.