Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten
A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni csúcstalálkozó után a magyar miniszterelnök az ukrajnai békefolyamatról is nyilatkozott.
A véghez közelednek a harcok a kelet-ukrajnai Pokrovszkban, jelenleg az oroszok csapatok ellenőrizhetik a város több mint 90 százalékát a német Bild újságírójának információi szerint. Zelenszkij ragaszkodott a település visszavonulás nélküli védelméhez, ám ezért most súlyos árat kell fizetnie a közeli Mirnográd város ukrán védőinek.
Az orosz hadsereg ezekben a napokban készül befejezni Pokrovszk elfoglalását. Pokrovszk és Mirnográd városok (korábban összesen 106 000 lakossal) az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége lehet. A német Bild több forrásból is megtudta, hogy az ukrán hadseregben és hírszerző szolgálatokon belül is nagyon borúsan ítélik meg a helyzetet. Az ukrán hadsereg és kormány hivatalos csatornái továbbra is azt állítják, hogy a helyszínen övék a kontroll, és az orosz hadsereget visszaszorítják, a valóság azonban már más képet mutat, alig maradt ukrán kézen lévő terület a városban – írta a hirado.hu. Súlyos vereség küszöbén áll Zelenszkij.
A Bild által megszerzett információk szerint ukrán katonai körökben a legfontosabb kérdés az, hogy katonáik valóban szembesülhetnek-e a bekerítéssel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felelőssége ismét fokozottan felmerül; megint azzal vádolják, hogy nem biztosította, hogy az ukrán csapatok visszavonulása biztonságos körülmények között történjen meg.
Zelenszkijt 2023-ban hasonló helyzetben már érték hatalmas kritikák Bahmut városának makacs védelméhez való ragaszkodása miatt. Állítólag akkoriban közvetlen konfliktus alakult ki a katonai vezetéssel, amely a korábbi kivonulást szorgalmazta.
Egy ukrán diplomata a Bildnek elmondta: „Igen, a minta hasonló. Hősiesen védekezünk, azt állítjuk, hogy Oroszország rosszabb helyzetben van, mint mondja – aztán visszavonulunk.”
Zelenszkij támogatói azonban azzal érvelnek, hogy ezen pozíciók megtartása a veszteségek ellenére több okból is fontos. Először is, hogy tovább gyengítsék az ottani orosz hadsereget, másodszor pedig, hogy elkerüljék a nemzetközi tekintélyvesztést, különösen Donald Trump amerikai elnökkel szemében.
A fő aggodalom az,
Egy ukrán katonai tisztviselő a Bildnek elmondta, hogy a vitatott területen a helyzet rendkívül nehézzé vált, és nem világos, hogy milyen mértékben lehet megakadályozni a bekerítést, és hogy egyáltalán lehetséges-e a kivonulás. „Putyin most mindent bevet ebben a régióban, amit tud” – mondta a magas rangú katonatiszt.
Egy Pokrovszk közelében állomásozó katona a következőket nyilatkozta a Bildnek: „A helyzet rendkívül rossz. A város 80 százalékát elvesztettük, még mindig 20 százalékért harcolunk, de ott is veszítünk. A mirnográdi és délebbre fekvő srácok még rosszabb állapotban vannak; gyakorlatilag körül vannak véve.”nUgyanezt erősítette meg egy ukrán katona Mirnográdban, Pokrovszktól mintegy 7 kilométerre keletre, aki a Bildnek ezt nyilatkozta: „Még ha parancsot is kapnánk a visszavonulásra, valószínűleg nem élnénk túl. Valószínűleg egyikünk sem érné el élve Rodinszkét. Jobb, ha a helyünkön maradunk, és hagyjuk, hogy végül kiszabadítsanak vagy elfogjanak minket.”
Az állítólagos ellentámadások túl kevesek és túl későiek voltak – nyilatkozta egy tiszt a Bildnek
. „Ezt egy hónappal ezelőtt kellett volna megtenniük, amikor az első oroszok beléptek a városba. Most haszontalan, és csak még több emberünkbe kerül” –
mondta a tiszt, aki – a többi érintett katonához hasonlóan – névtelenségben kívánt maradni.
A Bild cikke, amelyben 80 százalékos orosz kontrollról írtak, szerdán született, azonban a cikk szerzője csütörtökön friss információkkal jelentkezett a közösségi médiában, ahol olyan térképet publikált, amelyen már csak minimális ukrán jelenlét mutatkozik a városban.
A The Economist információi is megerősítik, hogy a gyorsan kifejlődő orosz sikerben kulcsszerepet játszott, hogy Oroszország magasabb szintre lépett a drónhadviselésben. Ugyan Ukrajna is rekordszámú drónosztagot vetett be a térségben, de az erőforrásokban jóval elmaradnak az orosz lehetőségektől.
