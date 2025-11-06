Kellemetlen: saját CDU-s külügyminisztere puccsolta meg Merz kísérletét a szír migránsok hazazsuppolására

A Merz vezette német kormányban ismét felszínre törtek a repedések, miután a CDU-s külügyminiszter, Johann Wadephul Damaszkusz mellett járt, és olyan kijelentést tett, amely szinte teljesen keresztbe húzta Friedrich Merz migrációs terveit. Az Euractiv beszámolója szerint Wadephul a háború sújtotta Harasztában, a romok között nyilatkozva úgy fogalmazott: „Alig lehetséges, hogy az emberek itt igazi méltósággal éljenek.”

Újabb belső válság a CDU-ban: Wadephul külügyminiszter kijelentései aláásták Merz szigorú migrációs politikáját és megosztották a pártot.

Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

A külügyminiszter szerint a szíriai háború pusztítása olyan mértékű, hogy rövid távon elképzelhetetlen a Németországban élő szíriaiak tömeges visszaküldése. A kijelentés nemcsak a Merz által meghirdetett keményvonalas migrációs politika ellen ment szembe, hanem a CDU-n belüli törésvonalakat is tovább mélyítette.

Merz és Wadephul között nyílt hatalmi játszma kezdődött

Merz az utóbbi hónapokban a migráció szigorításával próbálta megfékezni az AfD előretörését, miután a jobboldali párt több tartományban is vezetni kezdett a közvélemény-kutatásokban. A CDU vezetője ennek részeként hirdette meg a „repatriáció politikáját”, amelynek célja a Németországban élő, mintegy egymillió szír visszatérése hazájukba.