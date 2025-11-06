Ft
Németország Friedrich Merz Szíria migrációs politika

Kellemetlen: saját CDU-s külügyminisztere puccsolta meg Merz kísérletét a szír migránsok hazazsuppolására

2025. november 06. 21:39

Berlinben ismét belső háború dúl a CDU-ban: Johann Wadephul külügyminiszter szíriai kijelentései újabb csatát robbantottak ki Friedrich Merz és saját párttársai között. A vita középpontjában Merz migrációs politikája áll, amelyet most éppen a saját emberei ástak alá.

2025. november 06. 21:39
null

A Merz vezette német kormányban ismét felszínre törtek a repedések, miután a CDU-s külügyminiszter, Johann Wadephul Damaszkusz mellett járt, és olyan kijelentést tett, amely szinte teljesen keresztbe húzta Friedrich Merz migrációs terveit. Az Euractiv beszámolója szerint Wadephul a háború sújtotta Harasztában, a romok között nyilatkozva úgy fogalmazott: „Alig lehetséges, hogy az emberek itt igazi méltósággal éljenek.”

Újabb belső válság a CDU-ban: Wadephul külügyminiszter kijelentései aláásták Merz szigorú migrációs politikáját és megosztották a pártot.
Újabb belső válság a CDU-ban: Wadephul külügyminiszter kijelentései aláásták Merz szigorú migrációs politikáját és megosztották a pártot.
Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

A külügyminiszter szerint a szíriai háború pusztítása olyan mértékű, hogy rövid távon elképzelhetetlen a Németországban élő szíriaiak tömeges visszaküldése. A kijelentés nemcsak a Merz által meghirdetett keményvonalas migrációs politika ellen ment szembe, hanem a CDU-n belüli törésvonalakat is tovább mélyítette.

Merz és Wadephul között nyílt hatalmi játszma kezdődött

Merz az utóbbi hónapokban a migráció szigorításával próbálta megfékezni az AfD előretörését, miután a jobboldali párt több tartományban is vezetni kezdett a közvélemény-kutatásokban. A CDU vezetője ennek részeként hirdette meg a „repatriáció politikáját”, amelynek célja a Németországban élő, mintegy egymillió szír visszatérése hazájukba.

A berlini kormányban azonban nem mindenki lelkesedett ezért a tervért. 

Wadephul szíriai látogatása után a kormányüléseken feszült légkör alakult ki, miután a külügyminiszter nem volt hajlandó visszavonni a kijelentését. Sőt, a CDU/CSU frakcióülésén azzal is tetézte a feszültséget, hogy kijelentette: 

A szíriai pusztítás rosszabb, mint Németországban 1945-ben.

Ez már a keményvonalasabb párttagoknál is kiverte a biztosítékot – a Der Spiegel értesülései szerint több CDU-képviselő Wadephul lemondását követelte, mondván: ezzel „megmagyarázza a berlini kormány gyengeségét”.

Wadephul a saját pártjával ment szembe

A miniszter mindeközben higgadtan védte álláspontját. Szerinte a szíriaiak szabadon dönthetnek a jövőjükről, és azok, akik Németországban dolgoznak és beilleszkedtek, „társadalmilag hasznos tagjai az országnak”. Ez a kijelentés viszont teljesen szembement Merz üzenetével, aki hétfőn még azzal próbálta helyrehozni a helyzetet, hogy kijelentette:

Nincsenek többé menedékjogi indokok Németországban, és el kell kezdeni a visszaküldéseket.

Merz hozzátette, hogy akik nem hajlandók önként visszatérni, azokat a közeljövőben deportálni lehet. A CDU vezetője ezen a héten még azt is bejelentette, hogy meghívta Szíria elnökét, Ahmed Huszejn es-Sart Berlinbe, hogy a bűncselekményt elkövető szíriaiak visszaküldéséről tárgyaljanak. A gesztus azonban inkább kétségbeesett próbálkozásnak tűnt, hogy a kormány visszanyerje a kontrollt a migrációs narratíva fölött.

A CDU és a kormány is széthúz – miközben az AfD erősödik

A CDU-n belüli viszály súlyosan árt a Merz-kormánynak, amely egyébként is nehézségekkel küzd a közvélemény támogatásának fenntartásában. A szociáldemokraták azonnal kiálltak Wadephul mellett, dicsérve emberséges hozzáállását, míg a CDU vezetése inkább belső árulásként élte meg a történteket.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a német közvélemény megosztott: sokan támogatják Merz szigorúbb migrációs politikáját, de a humanitárius szervezetek szerint a tömeges visszaküldések „súlyos emberi jogi visszaéléseket” jelentenének.

A valóságban eddig alig néhány ezer szír tért vissza Németországból – az ARD adatai szerint mindössze négyezren, miközben a kormány anyagi ösztönzőket is kínál: 

  • ezer eurót fejenként, 
  • vagy akár négyezer eurót egy családnak. 

A mostani botrány azonban egyértelműen jelzi, hogy Merz ambiciózus terve falakba ütközik – nemcsak a jogi korlátok, hanem a saját kormánya miatt is. 

A CDU-n belüli ellentétek, a kormánykoalíció széthúzása és a közvélemény megosztottsága miatt Berlinben ma senki sem tudja pontosan, merre halad Németország migrációs politikája.

Miközben Merz keményen próbálja tartani a vonalat, a külügyminiszter mondatai a romos Harasztában inkább egy dolgot jeleznek: a CDU-n belül már nem az számít, ki áll a kormány élén, hanem az, ki meri kimondani, hogy a szíriai valóság messze van attól a képtől, amelyet Berlin szeretne látni.

Nyítókép: Adem ALTAN / AFP

hexahelicene
2025. november 06. 23:08
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, akit a német politikában Friedrich Merz német kancellárként ismernek, a legnagyobb hazudozó az EU-Deutschland történetében, ugyanis egyetlen egy választási ígéretét sem tartotta be, amióta hatalomra került. Személyes - náci - indokok vezérlik Oroszország ellen, miközben széjjelbassza saját hazáját, de az sem számít ha revansot tud (tudna) venni az oroszokon.
Válasz erre
0
0
Lilyana2
2025. november 06. 22:22
Fosnak a majrés majmok, nincs visszaút már, eddig se mászkáltak utcákon gyalog még világosban sem, megnézhetnék magukat egy ilyen rendelet kihirdetése után, mint a Reichstag égne az egész bundestag, talán még az ország is.
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2025. november 06. 22:05
Sokan nem tudják, hogy Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, röviden Friedrich Merz német kancellár, csalással jutott hatalomnra. 2 millió, azaz KÉTMILLIÓ már elhunyt német állampolgárral "szavaztattak" magukra, így eltolták a Bundestag bejutási arányait a CDU (Merz pártja) javára. Az übernáci Merz elsődleges célja Oroszország megtámadása - személyes indokból, csakhogy rá fog baszni erre 3X-szorra is.
Válasz erre
0
0
