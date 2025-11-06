Kellemetlen: saját CDU-s külügyminisztere puccsolta meg Merz kísérletét a szír migránsok hazazsuppolására

Sokkoló számok Németországból: 39 percenként követnek el bűncselekményeket a migránsok
A listát a szírek vezetik, utánuk következnek: az afgánok, az irakiak, a marokkóiak és az algériaiak.
Berlinben ismét belső háború dúl a CDU-ban: Johann Wadephul külügyminiszter szíriai kijelentései újabb csatát robbantottak ki Friedrich Merz és saját párttársai között. A vita középpontjában Merz migrációs politikája áll, amelyet most éppen a saját emberei ástak alá.
A Merz vezette német kormányban ismét felszínre törtek a repedések, miután a CDU-s külügyminiszter, Johann Wadephul Damaszkusz mellett járt, és olyan kijelentést tett, amely szinte teljesen keresztbe húzta Friedrich Merz migrációs terveit. Az Euractiv beszámolója szerint Wadephul a háború sújtotta Harasztában, a romok között nyilatkozva úgy fogalmazott: „Alig lehetséges, hogy az emberek itt igazi méltósággal éljenek.”
A külügyminiszter szerint a szíriai háború pusztítása olyan mértékű, hogy rövid távon elképzelhetetlen a Németországban élő szíriaiak tömeges visszaküldése. A kijelentés nemcsak a Merz által meghirdetett keményvonalas migrációs politika ellen ment szembe, hanem a CDU-n belüli törésvonalakat is tovább mélyítette.
Merz az utóbbi hónapokban a migráció szigorításával próbálta megfékezni az AfD előretörését, miután a jobboldali párt több tartományban is vezetni kezdett a közvélemény-kutatásokban. A CDU vezetője ennek részeként hirdette meg a „repatriáció politikáját”, amelynek célja a Németországban élő, mintegy egymillió szír visszatérése hazájukba.
A berlini kormányban azonban nem mindenki lelkesedett ezért a tervért.
Wadephul szíriai látogatása után a kormányüléseken feszült légkör alakult ki, miután a külügyminiszter nem volt hajlandó visszavonni a kijelentését. Sőt, a CDU/CSU frakcióülésén azzal is tetézte a feszültséget, hogy kijelentette:
A szíriai pusztítás rosszabb, mint Németországban 1945-ben.
Ez már a keményvonalasabb párttagoknál is kiverte a biztosítékot – a Der Spiegel értesülései szerint több CDU-képviselő Wadephul lemondását követelte, mondván: ezzel „megmagyarázza a berlini kormány gyengeségét”.
A miniszter mindeközben higgadtan védte álláspontját. Szerinte a szíriaiak szabadon dönthetnek a jövőjükről, és azok, akik Németországban dolgoznak és beilleszkedtek, „társadalmilag hasznos tagjai az országnak”. Ez a kijelentés viszont teljesen szembement Merz üzenetével, aki hétfőn még azzal próbálta helyrehozni a helyzetet, hogy kijelentette:
Nincsenek többé menedékjogi indokok Németországban, és el kell kezdeni a visszaküldéseket.
Merz hozzátette, hogy akik nem hajlandók önként visszatérni, azokat a közeljövőben deportálni lehet. A CDU vezetője ezen a héten még azt is bejelentette, hogy meghívta Szíria elnökét, Ahmed Huszejn es-Sart Berlinbe, hogy a bűncselekményt elkövető szíriaiak visszaküldéséről tárgyaljanak. A gesztus azonban inkább kétségbeesett próbálkozásnak tűnt, hogy a kormány visszanyerje a kontrollt a migrációs narratíva fölött.
A CDU-n belüli viszály súlyosan árt a Merz-kormánynak, amely egyébként is nehézségekkel küzd a közvélemény támogatásának fenntartásában. A szociáldemokraták azonnal kiálltak Wadephul mellett, dicsérve emberséges hozzáállását, míg a CDU vezetése inkább belső árulásként élte meg a történteket.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a német közvélemény megosztott: sokan támogatják Merz szigorúbb migrációs politikáját, de a humanitárius szervezetek szerint a tömeges visszaküldések „súlyos emberi jogi visszaéléseket” jelentenének.
A valóságban eddig alig néhány ezer szír tért vissza Németországból – az ARD adatai szerint mindössze négyezren, miközben a kormány anyagi ösztönzőket is kínál:
A mostani botrány azonban egyértelműen jelzi, hogy Merz ambiciózus terve falakba ütközik – nemcsak a jogi korlátok, hanem a saját kormánya miatt is.
A CDU-n belüli ellentétek, a kormánykoalíció széthúzása és a közvélemény megosztottsága miatt Berlinben ma senki sem tudja pontosan, merre halad Németország migrációs politikája.
Miközben Merz keményen próbálja tartani a vonalat, a külügyminiszter mondatai a romos Harasztában inkább egy dolgot jeleznek: a CDU-n belül már nem az számít, ki áll a kormány élén, hanem az, ki meri kimondani, hogy a szíriai valóság messze van attól a képtől, amelyet Berlin szeretne látni.
Nyítókép: Adem ALTAN / AFP