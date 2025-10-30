Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország bűncselekmény Szíria bevándorlás

Sokkoló számok Németországból: 39 percenként követnek el bűncselekményeket a migránsok

2025. október 30. 10:37

A listát a szírek vezetik, utánuk következnek: az afgánok, az irakiak, a marokkóiak és az algériaiak.

2025. október 30. 10:37
null

Sokkoló számokat tett közzé a német belügyminisztérium: 2015 és 2024 között összesen 135 668 bűncselekményt követtek el szíriai gyanúsítottak, ami azt jelenti, hogy

az elmúlt 10 évben minden 39. percben elkövettek egy bűncselekményt a szír bevándorlók.

A Freilich magazin által megszerzett adatok szerint más származási országokból érkezett gyanúsítottak is jelentős számú bűncselekményt követnek el: afgánok 82 960, az irakiak 69 946, a marokkóiak 39 918, az algériaiak 32 383 darab bűncselekményt követtek el. Összesen tehát több mint 460 000 bűncselekményt regisztráltak, amelyet a 10 fő származási országból érkező migránsok – Szíria, Afganisztán, Irak, Irán, Marokkó, Algéria, Nigéria, Pakisztán, Szomália és Eritrea – követtek el. Mindez azt jelenti, hogy az afgánok mintegy óránként – minden 63. percben –, az irakiak minden 75. percben, a marokkóiak minden 132. percben, az algériaiak pedig minden 162. percben elkövettek egy bűncselekményt az elmúlt 10 évben.

A rendőrségi bűnügyi statisztikák szerint ráadásul folyamatosan növekszik a külföldi bűnelkövetők száma. A nemi erőszak, a szexuális kényszerítés és súlyos szexuális támadások eseteinek száma 2020 óta több mint 60 százalékkal emelkedett.

Az AfD társelnöke, Alice Weidel sajtóközleményében kijelentette, hogy az adatok „a kormány migrációs és biztonsági politikájának kudarcát mutatják”. Hozzátette: „Németországban a nők több mint fele már nem érzi magát biztonságban a közterületeken.” Weidel bírálta Friedrich Merz kancellárt is, mivel szerinte a kormánykoalíció nem hajlandó „őszintén azonosítani a problémák okait”, ehelyett „ideológiai vitákat folytat a rasszizmusról”.

„Tömeges kitoloncolásra van szükség, amely elsősorban a fő származási országokból, különösen Szíriából, Afganisztánból, Marokkóból és Irakból származó migránsokra fókuszál” – mondta Drößler AfD Bundestag-képviselője a Freilichnek.

Csak ebben a hónapban a Remix News több esetről is beszámolt szíriai gyanúsítottakkal kapcsolatban Németország-szerte, köztük egy szír férfiről, aki volt élettársát és csecsemő fiukat akarta megölni azzal, hogy rájuk gyújtotta a lakásukat. A múlt héten öt, 17 és 26 év közötti szíriai fiatalt tartóztattak le egy 17 éves lány csoportos megerőszakolásával kapcsolatban Heinsbergben. Október elején egy 14 éves szíriai fiút tartóztattak le Észak-Németországban, akit körülbelül 200 bűncselekmény elkövetésével vádolnak, miután évekig terrorizálta Schleswig-Holstein tartomány városainak lakóit.

Nyitókép forrása: Ronny Hartmann / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. október 30. 12:46
sokkolo szamok Nemetorszagbu... "Eszerint az állam által megkövetelt minimalis fizetésből élők orabére január 1-jétől a jelenlegi 12,82 eurós (~4980 forintos) óránkénti értékről 13,90 euróra (5400 forintra) nő"
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 30. 12:42
Karácsonyra még át kellene engedni vagy 20 000-t.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 30. 11:43
Lesz az még 38 és fél perc is ha ez így megy tovább
Válasz erre
0
0
Csubszi
•••
2025. október 30. 11:40 Szerkesztve
Mikor esik már le a tantusz? Nyugatiak, utcára! Idő előtti választásokat! Hajrá AfD, hajrá Le Pen!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!