Friedrich Merz kiengedte a szellemet a palackból.
A listát a szírek vezetik, utánuk következnek: az afgánok, az irakiak, a marokkóiak és az algériaiak.
Sokkoló számokat tett közzé a német belügyminisztérium: 2015 és 2024 között összesen 135 668 bűncselekményt követtek el szíriai gyanúsítottak, ami azt jelenti, hogy
az elmúlt 10 évben minden 39. percben elkövettek egy bűncselekményt a szír bevándorlók.
A Freilich magazin által megszerzett adatok szerint más származási országokból érkezett gyanúsítottak is jelentős számú bűncselekményt követnek el: afgánok 82 960, az irakiak 69 946, a marokkóiak 39 918, az algériaiak 32 383 darab bűncselekményt követtek el. Összesen tehát több mint 460 000 bűncselekményt regisztráltak, amelyet a 10 fő származási országból érkező migránsok – Szíria, Afganisztán, Irak, Irán, Marokkó, Algéria, Nigéria, Pakisztán, Szomália és Eritrea – követtek el. Mindez azt jelenti, hogy az afgánok mintegy óránként – minden 63. percben –, az irakiak minden 75. percben, a marokkóiak minden 132. percben, az algériaiak pedig minden 162. percben elkövettek egy bűncselekményt az elmúlt 10 évben.
A rendőrségi bűnügyi statisztikák szerint ráadásul folyamatosan növekszik a külföldi bűnelkövetők száma. A nemi erőszak, a szexuális kényszerítés és súlyos szexuális támadások eseteinek száma 2020 óta több mint 60 százalékkal emelkedett.
Az AfD társelnöke, Alice Weidel sajtóközleményében kijelentette, hogy az adatok „a kormány migrációs és biztonsági politikájának kudarcát mutatják”. Hozzátette: „Németországban a nők több mint fele már nem érzi magát biztonságban a közterületeken.” Weidel bírálta Friedrich Merz kancellárt is, mivel szerinte a kormánykoalíció nem hajlandó „őszintén azonosítani a problémák okait”, ehelyett „ideológiai vitákat folytat a rasszizmusról”.
„Tömeges kitoloncolásra van szükség, amely elsősorban a fő származási országokból, különösen Szíriából, Afganisztánból, Marokkóból és Irakból származó migránsokra fókuszál” – mondta Drößler AfD Bundestag-képviselője a Freilichnek.
Csak ebben a hónapban a Remix News több esetről is beszámolt szíriai gyanúsítottakkal kapcsolatban Németország-szerte, köztük egy szír férfiről, aki volt élettársát és csecsemő fiukat akarta megölni azzal, hogy rájuk gyújtotta a lakásukat. A múlt héten öt, 17 és 26 év közötti szíriai fiatalt tartóztattak le egy 17 éves lány csoportos megerőszakolásával kapcsolatban Heinsbergben. Október elején egy 14 éves szíriai fiút tartóztattak le Észak-Németországban, akit körülbelül 200 bűncselekmény elkövetésével vádolnak, miután évekig terrorizálta Schleswig-Holstein tartomány városainak lakóit.
