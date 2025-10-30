Sokkoló számok Németországból: 39 percenként követnek el bűncselekményeket a migránsok

Sokkoló számokat tett közzé a német belügyminisztérium: 2015 és 2024 között összesen 135 668 bűncselekményt követtek el szíriai gyanúsítottak, ami azt jelenti, hogy

az elmúlt 10 évben minden 39. percben elkövettek egy bűncselekményt a szír bevándorlók.

A Freilich magazin által megszerzett adatok szerint más származási országokból érkezett gyanúsítottak is jelentős számú bűncselekményt követnek el: afgánok 82 960, az irakiak 69 946, a marokkóiak 39 918, az algériaiak 32 383 darab bűncselekményt követtek el. Összesen tehát több mint 460 000 bűncselekményt regisztráltak, amelyet a 10 fő származási országból érkező migránsok – Szíria, Afganisztán, Irak, Irán, Marokkó, Algéria, Nigéria, Pakisztán, Szomália és Eritrea – követtek el. Mindez azt jelenti, hogy az afgánok mintegy óránként – minden 63. percben –, az irakiak minden 75. percben, a marokkóiak minden 132. percben, az algériaiak pedig minden 162. percben elkövettek egy bűncselekményt az elmúlt 10 évben.

A rendőrségi bűnügyi statisztikák szerint ráadásul folyamatosan növekszik a külföldi bűnelkövetők száma. A nemi erőszak, a szexuális kényszerítés és súlyos szexuális támadások eseteinek száma 2020 óta több mint 60 százalékkal emelkedett.